Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri estrenan podcast para responder acusaciones: “Ya, ¿y?"

Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri sonríen en una imagen promocional para "La Granja VIP", antes del estreno de su podcast "Ya, ¿y?" para abordar controversias.

Los exintegrantes de La Granja VIP han anunciado el estreno de un podcast titulado “Ya, ¿y?” para abordar las polémicas surgidas tras su participación en el reality. A través de redes sociales, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Cri Cri confirmaron la fecha de lanzamiento del nuevo proyecto digital, donde prometen compartir su versión de los hechos que los han involucrado en controversias públicas recientes.

La primera emisión está programada para el 18 de junio, aunque aún no se ha informado el horario ni si el programa se transmitirá en vivo o de manera grabada.

El trío, que consolidó su amistad en la etapa final del programa, ha optado por una postura conciliadora ante los conflictos mediáticos que surgieron tras su salida del reality. Según se observa en el video promocional difundido por los propios protagonistas, la propuesta busca dar espacio a sus voces luego de semanas en las que circularon distintas versiones en medios y redes sociales.

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Los exintegrantes de ‘La Granja VIP’ nuevamente se reunieron tras estar en el ojo de la tormenta y tendrán un proyecto juntos | Instagram

En el clip, se lee la frase: “Mucho se ha dicho... Pero cada historia tiene dos versiones”, mientras aparecen fragmentos de declaraciones de conductores y portadas de periódicos, antes de cerrar con el mensaje: “Y ellos lo cuentan todo”.

El esperado podcast 'Ya, ¿y?', conducido por Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri, se estrena para abordar y responder a diversas acusaciones públicas.

¿Qué pasó con Gabriela Herrera y Diego Chávarri?

A raíz de su cercanía dentro de La Granja VIP, Gabriela Herrera y Diego Chávarri han sido el centro de nuevas discusiones, especialmente tras las recientes declaraciones de Thalía Bentín, expareja de Chávarri. En una intervención televisiva, Bentín afirmó que el exfutbolista era consciente de su presencia en el departamento el domingo 14 de junio, fecha en la que también habría ingresado Herrera. “Sí, yo efectivamente estaba acá. Diego bien sabía que yo estaba acá”, sostuvo Bentín al programa que recogió su testimonio.

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La expareja explicó que aún permanecía en el lugar porque sus pertenencias continuaban en la vivienda: “Mis cosas aún están acá, mi cama aún está acá en el cuarto donde dormíamos”. El relato tomó mayor notoriedad cuando relató el impacto que le generó enterarse de la presencia de Herrera en el mismo espacio: “Fue muy chocante el saber que había traído acá a Gabriela”, agregó.

La expareja de Diego Chávarri se pronuncia sobre los coqueteos del exfutbolista con Gabriela Herrera, mostrándose afectada mientras se ve a la pareja en una actitud romántica en una discoteca.

Tanto Herrera como Chávarri evitaron responder directamente a la controversia, optando por no alimentar especulaciones en redes sociales o entrevistas. La expectativa crece en torno a si utilizarán el podcast para aclarar los hechos y responder a las acusaciones de manera pública.

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La polémica de la doble vida de Cri Cri

El entorno de Cri Cri también se ha visto sacudido por denuncias que involucran a su vida privada. El programa Magaly TV La Firme emitió el testimonio de Marietha Chumpitaz, quien relató que mantuvo una relación sentimental con el exconcursante durante cerca de cuatro años. La denunciante explicó que ambos se conocieron por motivos laborales y, con el tiempo, el vínculo evolucionó más allá de lo profesional.

“Aproximadamente cuatro años que lo conozco. Salió una conversación para hacer un contrato a su orquesta y poco a poco empezamos a hablar. Empezamos a salir”, dijo Chumpitaz ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina. El relato incluyó un momento personal: “Quedo embarazada y lo visité con mi panza. Tenía tres meses y me besó la barriga, pero lo perdí de manera natural”, confesó.

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Una mujer brinda declaraciones sobre la supuesta infidelidad de 'Cri-Cri', acusado de haber mantenido un engaño prolongado hacia su pareja, mientras una pantalla muestra imágenes del implicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, Cri Cri no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el testimonio de Chumpitaz ni sobre el desarrollo de su vida sentimental fuera de cámaras. La atención se centra en si el podcast servirá como espacio para que los involucrados den su versión y cierren capítulos abiertos ante la opinión pública.