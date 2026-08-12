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Personal trainer mató a palazos a perro en Independencia: “No solo ha matado al perrito, también agredió al dueño”

Vecinos y animalistas llegaron hasta la comisaría La Unificada para exigir que las autoridades investiguen el caso y sancionen al responsable

Vecinos y animalistas se movilizaron hasta la comisaría La Unificada para exigir sanciones y una investigación por el caso ocurrido en plena vía pública. (Crédito: ATV)
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Un grupo de vecinos y animalistas de Independencia exigió justicia por la muerte de un perro llamado Campeón, quien habría sido atacado brutalmente por Freddy Brian Lázaro Cóndori en plena vía pública. De acuerdo con el reporte de ATV, el hecho ocurrió luego de que el animal le ladrara al hombre, quien presuntamente tomó un palo de cemento y lo golpeó hasta provocarle la muerte.

El caso generó indignación entre los residentes de la zona, quienes se movilizaron hasta las inmediaciones de la comisaría La Unificada para pedir que las autoridades investiguen lo ocurrido y sancionen al responsable. Los vecinos señalaron que Campeón era un animal querido en el barrio y que su muerte provocó la reacción de diversas personas vinculadas a la defensa de los animales.

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Grupo de personas sostiene carteles blancos, uno con la frase "PRISION PARA FREDDY BRYAN LÁZARO CONDORI ASESINO". Un recuadro circular muestra a un hombre
Vecinos y animalistas se manifiestan frente a la comisaría La Unificada en Independencia, Lima, para exigir justicia por la muerte del perro Campeón y la sanción del presunto agresor Freddy Lázaro Cóndori. (Infobae Perú/ATV)

Vecinos piden justicia por la muerte de Campeón

Durante la cobertura de ATV, una de las denunciantes señaló que un grupo de animalistas se encontraba indignado por el ataque y reclamaba justicia para el perro. Las manifestantes también solicitaron que las autoridades actúen frente a la agresión y que el responsable reciba una sanción.

Otra vecina afirmó que el episodio no habría afectado únicamente al animal. Según su testimonio, el dueño de Campeón también habría sido golpeado durante el incidente. “No solo ha matado al perrito, también ha herido al dueño del perrito”, declaró ante las cámaras, al precisar que se trata de una persona adulta mayor. Las vecinas aseguraron que intervinieron para evitar que la situación tuviera mayores consecuencias.

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Dos pancartas de protesta con texto y la foto de un hombre, sostenidas frente a una señal de la Policía Nacional del Perú en una edificación
Manifestantes en Independencia, Perú, exhiben pancartas frente a una comisaría para exigir justicia por la muerte del perro Campeón y la detención de Freddy Brian Lázaro Cóndori. (ATV)

Antecedentes de comportamiento violento

Los testimonios recogidos por ATV también incluyeron referencias a presuntos antecedentes de comportamiento violento. Una de las vecinas sostuvo que Lázaro Cóndori habría tenido problemas previos con otros residentes de la zona y lo calificó como una persona violenta.

La cobertura televisiva mostró además imágenes del presunto agresor e informó que el hombre sería personal trainer. Según el reporte, difunde videos relacionados con el deporte y la actividad física a través de sus redes sociales y trabaja en un gimnasio ubicado en Miraflores.

Manifestantes sostienen carteles: uno dice "PRISION PARA FREDDY BRYAN LÁZARO CONDORI ASESINO", otro "¡ASESINO!" con foto de hombre, y uno con foto de perro
Vecinos y animalistas de Independencia se congregan frente a la comisaría La Unificada para exigir justicia por la muerte del perro Campeón. (ATV)

Investigan delito de maltrato animal

Durante la transmisión, ATV también recordó que la muerte de un animal en circunstancias consideradas agravadas puede generar una sanción penal. El caso de Campeón queda así bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer la situación legal de Lázaro Cóndori.

Los vecinos y animalistas que se concentraron en la comisaría La Unificada insistieron en su pedido de justicia y solicitaron la intervención de las autoridades. La comunidad permanece a la espera de que se esclarezca el ataque y se determine la responsabilidad del denunciado por la muerte del perro y la presunta agresión contra su dueño.

Hombre en camiseta gris con tatuajes, en dos momentos. Uno, con la boca abierta y una mano en su hombro. Otro, escoltado por un oficial junto a una camioneta
Freddy Brian Lázaro Cóndori, investigado por la muerte del perro Campeón en Independencia, es escoltado por personal policial en Lima. (Infobae Perú/ATV)

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