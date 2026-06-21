Nuevo Chimbote: Detonan explosivo frente a vivienda de empresario cerca al Jurado Electoral Especial del Santa

Nuevo Chimbote: Detonan explosivo junto al Jurado Electoral Especial del Santa

Lo que en principio parecía un atentado contra la autoridad electoral, resultó en un caso de extorsión contra un empresario luego de que se registrara una explosión frente a una vivienda ubicada al lado del Jurado Electoral Especial del Santa, en la ciudad de Nuevo Chimbote, en la región Áncash.

El ataque ocurrió la noche del viernes 19 de junio alrededor de las 11:45 p.m., cuando el explosivo fue detonado en la vivienda contigua a la sede de la institución electoral ubicada en la segunda etapa de la urbanización Buenos Aires. El sonido de la explosión alertó a los vecinos de la zona, que llamaron a la Policía Nacional para denunciar el ataque.

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Según el medio local Radio RSD, las investigaciones preliminares iniciadas por el personal de la PNP indicaron que no se trataría de un atentado con tra el JEE; sino que el objetivo real del ataque era la vivienda de un empresario radial y promotor de eventos musicales de la provincia del Santa que vive al lado de la sede de la autoridad electoral.

Nuevo Chimbote: Detonan explosivo junto al Jurado Electoral Especial del Santa

Autoridades inician investigación

Vecinos del sector alertaron a las autoridades poco después del estruendo. Minutos más tarde llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo de Nuevo Chimbote para iniciar las diligencias en la zona.

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Los agentes recogieron evidencias y tomaron declaraciones para establecer cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron. Hasta el cierre de los reportes, no se había informado sobre lesionados ni sobre daños materiales de consideración.

La respuesta del JNE

En un comunicado emitido directamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se indica que “el local del Jurado Electoral Especial (JEE) Santa no fue objeto del ningún atentado”. La versión oficial indica que “no se han reportado daños a la integridad del personal que se encontraba en las instalaciones de la sede del JEE”.

“Estos hechos vienen siendo investigados por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Asimismo, el JNE ha reforzado la seguridad del recinto y ha solicitado a las autoridades el resguardo policial correspondiente, a fin de garantizar la seguridad del personal y la continuidad de las labores institucionales”, finaliza el documento oficial del JNE.

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Nuevo Chimbote: Detonan explosivo junto al Jurado Electoral Especial del Santa

Según el medio local Por Su Puerto Noticias, los vecinos de la urbanización Buenos Aires indicaron que no es la primera vez que la vivienda del empresario musical es el blanco de atentados similares. La noche del 6 de junio, un día antes de las elecciones, también se registró la detonación de un explosivo en las inmediaciones del local electoral.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.