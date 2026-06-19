Trump presenta el nuevo y controvertido Air Force One, el avión que le regaló Catar

Washington, 19 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este viernes el nuevo avión presidencial Air Force One, una aeronave valorada en unos 400 millones de dólares que levantó suspicacias porque le fue regalada por el Gobierno de Catar durante una vista a este país del mandatario el año pasado.

El presidente presentó el avión, un Boeing 747 modificado, en un hangar de la base aérea de Andrews, a la afueras de Washington, y aseguró que el vuelo que realizó de regreso desde París esta semana tras asistir a la cumbre de líderes del G7 ha sido el último realizado por el modelo anterior del Air Force One, conocido como VC-25A y del que existen dos unidades.

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Trump alabó la labor que desde agosto pasado ha realizado el personal que ha modificado el interior del nuevo Air Force One, del que dijo que ha sido transformado en una "Casa Blanca voladora con un nivel de lujo nunca antes visto".

El magnate neoyorquino anunció también que este nuevo avión encabezará un desfile aéreo el 4 de julio, día en el que el país cumple 250 años, en Washington.

"Tendremos muchos aviones sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca y este encabezará la formación", aseveró.

El nuevo Air Force One actuará como nuevo avión presidencial hasta que sean entregados los dos nuevos modelos -conocidos como VC-25B- que ha ordenado el Gobierno Federal estadounidense.

La aeronave regalada por Catar ha estado rodeada de controversia por el hecho de poder interpretarse como un soborno de un país extranjero, por un tema de seguridad nacional (preocupa que el avión presidencial haya sido configurado originalmente para otro estado) o por el coste de cientos de millones de dólares para el erario público que supone su modificación cuando ya hay otros dos aviones pedidos. EFE

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