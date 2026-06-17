Paco Bazán critica a integrantes de ‘La Granja VIP’: “Sus vidas son nauseabundas”

Paco Bazán aparece en pantalla mientras critica a los integrantes del programa de telerrealidad ‘La Granja VIP’, cuyas imágenes se muestran a la derecha.

Paco Bazán, conductor de El Deportivo en Otra Cancha, lanzó una crítica contundente al elenco de La Granja VIP tras el cierre de la competencia y la reciente ruptura entre Paul Michael y Pamela López. El presentador de ATV dedicó parte de su espacio televisivo a cuestionar el valor del reality de Panamericana Televisión, señalando que el contenido del formato carece de aporte y ejemplo para la audiencia.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Deportivo en Otra Cancha, Bazán expresó que “programa que la verdad no vale para nada, no edifica nada. Puro personaje que no son ejemplo de nada”.

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Esta afirmación abrió un segmento en el que el conductor desmenuzó lo que considera una exposición innecesaria y poco edificante de los concursantes. Según el análisis presentado en el programa, los participantes exhibieron conductas que, a juicio del presentador, resultan negativas para el público.

El conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ usó unos minutos de su programa para criticar el contenido del espacio de Panamericana TV | TikTok

El conductor de ATV fue más allá y describió: “Algunos de ellos, sus vidas son nauseabundas, o sea, son gentuza. Metidos ahí todos como si fuesen ratones de laboratorio y las cámaras prendidas 24/7 viendo cómo viven estos, cómo mascan hielo, cómo comen con la boca abierta. eso no edifica a nadie, no educa a nadie”.

Bazán también dedicó palabras específicas a la situación personal de Pamela López y Paul Michael, quienes expusieron sus conflictos durante la convivencia en el programa antes de anunciar el fin de su relación. El conductor recomendó que ambos recurran a ayuda profesional para afrontar el desgaste emocional vivido en el reality.

“Han estado sometidos a este cautiverio y este chico ha estado también sometido a peleas, conflictos, minuto a minuto con la que era su pareja. Entonces, yo sí creo que él necesitaría un refuerzo psicológico y ella también, urgente, necesita sanar. De verdad”, sostuvo el conductor, según lo transmitido por El Deportivo en Otra Cancha.

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El presentador Paco Bazán arremete contra los participantes del reality show 'La Granja VIP', calificando sus vidas de "nauseabundas, gentuza" en un segmento noticioso.

La crítica de Bazán llega en un contexto donde la exposición de la vida privada de los participantes de realities se mantiene como punto de debate sobre los límites del entretenimiento y el impacto de estos formatos en el público joven.

¿Quién ganó La Granja VIP?

La edición inaugural de La Granja VIP concluyó con una final transmitida en directo por Panamericana Televisión, donde cinco finalistas compitieron por el premio mayor de 100 000 soles. El desenlace generó expectativa entre los seguidores, ya que los participantes Mónica Torres, Paul Michael, Gabriela Herrera, Pamela López y Shirley Arica disputaron el título en una gala marcada por la tensión y la emoción del público.

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La modelo Shirley Arica se consagró como la ganadora de la temporada, convirtiéndose en la primera representante del Team Víboras en llegar a la instancia decisiva. La victoria de Arica significó su primer triunfo en este tipo de formatos, tras una trayectoria sostenida en realities de competencia.

Revive el momento exacto en que Shirley Arica es nombrada la ganadora absoluta de La Granja VIP y se impone sobre Pamela López. La celebración estalla con fuegos artificiales, abrazos y mucha emoción por parte de la ganadora y sus compañeros. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

Al anunciarse el resultado, la ganadora fue recibida en el escenario por su madre y su hija, quienes la abrazaron, mientras los integrantes del Team Víboras celebraban el logro junto a ella.

Durante su agradecimiento, Arica resaltó el motivo que la impulsó a competir: “Todo lo hice por mi hija”. La final de La Granja VIP cerró así una temporada cargada de momentos mediáticos, rivalidades y alianzas, en la que la figura de la modelo se consolidó como referente del reality.

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