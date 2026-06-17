Magaly Medina llama “chupe” de Jefferson Farfán a Laura Spoya y modelo no se queda callada: “La carne viene con hueso”

Magaly Medina critica a Laura Spoya por mostrarse de lado de Jefferson Farfán.

La tensión entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue generando nuevos capítulos, pero esta vez una de las protagonistas indirectas del conflicto decidió no quedarse callada. Laura Spoya utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las duras críticas que recibió de parte de la conductora de Magaly TV: La Firme.

Todo comenzó cuando Magaly Medina arremetió contra los integrantes de La Manada Galáctica, espacio de streaming que se emite por Satélite+, plataforma vinculada a Jefferson Farfán. La periodista cuestionó que Laura Spoya y Mario Irivarren se pronunciaran sobre la controversia legal y mediática que mantiene con el exfutbolista.

PUBLICIDAD

Durante su programa, Medina no dudó en calificarlos de “chupes” de la denominada ‘Foquita’. “Los chupes de Farfán han salido a defenderlo. Laura Spoya es chupe de Farfán porque pertenece a su equipo, le paga. Spoya e Irivarren son chupes de Farfán”, expresó la conductora, generando una inmediata reacción en redes sociales.

La periodista también lanzó comentarios dirigidos especialmente a la ex Miss Perú. Según Medina, Spoya habría confundido los argumentos relacionados con la disputa legal que mantiene con Farfán por el supuesto incumplimiento de un servicio comunitario, cuestionando la capacidad de análisis de la modelo.

“¿Quién le escribió el guion a esta pobrecita que confundió todo? (...) Esta chiquita no entiende nada. Le falta. Es miss, pues, no nos ha demostrado hasta ahora tener un poco de criterio”, manifestó la popular ‘Urraca’ durante la emisión de su programa.

PUBLICIDAD

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron diversas reacciones entre los seguidores de ambas figuras televisivas. Sin embargo, Laura Spoya optó por no responder de manera frontal ni mencionar directamente a Magaly Medina.

Magaly Medina critica a Laura Spoya por mostrarse de lado de Jefferson Farfán.

La respuesta de Laura Spoya

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la conductora compartió un mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una clara alusión a la polémica.

“Solo por aquí para contarles que nuestro programa en La Manada es completamente en vivo. Ninguno tiene guion y como saben pocas veces seguimos la pauta. Todos tienen derecho a opinar de casos públicos. Sin excepción”, escribió.

PUBLICIDAD

Con estas palabras, Spoya pareció responder a las insinuaciones de que alguien habría redactado sus opiniones o que seguía una línea marcada por la empresa para la que trabaja. Además, defendió el derecho de cualquier persona a expresar su punto de vista sobre temas que involucran a personajes públicos.

La exreina de belleza cerró su mensaje con una frase que llamó especialmente la atención de sus seguidores: “La carne viene con hueso, como alguna vez me dijeron”, acompañada de un corazón y un brillo. La expresión fue interpretada como una referencia a las consecuencias que pueden surgir cuando una persona decide expresar públicamente su opinión.

PUBLICIDAD

La controversia se produce en medio del enfrentamiento que sostienen Magaly Medina y Jefferson Farfán. El exseleccionado nacional denunció públicamente a la conductora por un presunto incumplimiento del servicio comunitario que debía realizar tras la sentencia derivada del proceso judicial que ambos enfrentaron años atrás.

Precisamente, en La Manada Galáctica, Laura Spoya y Mario Irivarren comentaron el caso y cuestionaron lo que consideraban una contradicción en el discurso de Magaly Medina, al señalar que pedía respeto a ciertos aspectos de su vida cuando históricamente ha defendido la exposición mediática de las figuras públicas.

Magaly Medina criticó a Mario Irivarren y Laura Spoya.

La respuesta de Medina fue inmediata y elevó aún más el tono de la polémica. Además de llamar “chupes” a los conductores, también los calificó de “soberanos mediocres”, asegurando que celebran anticipadamente una situación que, según ella, no representa el fin de su carrera.

PUBLICIDAD