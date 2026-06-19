Lima en redes sociales: entre el orgullo gastronómico y los retos ciudadanos

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

Un análisis con inteligencia artificial revela que la imagen de Lima en redes sociales se construye a partir del orgullo ciudadano por su riqueza cultural y gastronómica, pero también por la preocupación ante los desafíos urbanos. Según Buzzmonitor, plataforma especializada en monitoreo digital, el estudio procesó 5.000 publicaciones en Instagram, X, Facebook y otros espacios digitales, permitiendo identificar patrones claros en las conversaciones sobre la capital peruana.

Los resultados muestran que el 40,3% de los mensajes refleja una percepción positiva, mientras que el 36,8% tiene un tono negativo y el 22,9% mantiene una postura neutral. La riqueza cultural, la oferta turística, los eventos masivos y el papel de Lima como eje económico nacional son los temas más presentes en los mensajes positivos. De manera simultánea, la inseguridad, la desigualdad regional y el contexto político concentran buena parte de las preocupaciones ciudadanas.

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La investigación señala que las redes sociales no solo reflejan opiniones, sino que también articulan emociones y tendencias que inciden en decisiones institucionales y estrategias de comunicación. “La conversación digital conecta experiencias locales con audiencias nacionales e internacionales”, explicó Buzzmonitor.

vivienda - Lima Metropolitana - deficit

Desde paseos por el malecón de Miraflores hasta espectáculos en el Circuito Mágico del Agua y debates en línea sobre el presente y futuro del país, las interacciones digitales configuran una narrativa que posiciona a Lima como una ciudad dinámica y diversa. Las plataformas sociales amplifican y resignifican la experiencia urbana.

Temas que impulsan la conversación sobre Lima

El estudio identificó que el turismo y las experiencias urbanas ocupan un lugar central. Costa Verde (10%), Barranco (9%), Miraflores (8%), el Centro Histórico de Lima (8%) y Parque Kennedy (7%) encabezan la lista de lugares más mencionados. Estos sitios combinan patrimonio histórico, vida cultural, gastronomía y contacto con el mar, elementos fundamentales para la identidad turística de la ciudad.

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Eventos deportivos, culturales y experiencias compartidas también generan alta interacción. Fechas como el Día Mundial del Surf en Miraflores (10%), el Panamericano de Judo Lima 2026 (10%), el Día Mundial del Skate (10%) y el eCommerce Day Perú (10%) posicionan a Lima como sede de grandes encuentros deportivos, culturales y de innovación.

El auditorio Taulichusco del Museo Metropolitano será sede de las ponencias nacionales e internacionales durante los dos días de feria. (Foto: Lima Gallery)

La gastronomía ocupa un rol protagónico en la conversación digital. Lima, reconocida por su cocina, aparece vinculada a la diversidad culinaria, el ceviche y la fusión nikkei, consolidando su prestigio internacional y el orgullo local.

Desafíos y actores clave en la narrativa digital

El monitoreo indica que la inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones, con menciones frecuentes a robos, extorsiones y episodios de violencia urbana. También persisten debates sobre el centralismo y la brecha entre Lima y otras regiones, además de un contexto político y electoral marcado por la desconfianza institucional.

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En el debate digital aparecen recurrentemente entidades como ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), JNE (Jurado Nacional de Elecciones), Ipsos, Fuerza Popular, Transparencia, Grupo Romero, Banco BCP y Western Union. Estas organizaciones adquieren relevancia al estar ligadas a temas de interés público y a la vida cotidiana limeña.

Uso exclusivo Movant Connection

Entre los espacios de consumo más citados figuran Wong (20%), Plaza Vea (20%), Tottus (20%), además de Banco BCP, Western Union y San Fernando. Estas marcas mantienen una presencia constante en la conversación digital, asociadas tanto a oportunidades laborales como a experiencias cotidianas de los ciudadanos.

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Costa Verde, Barranco, Miraflores, el Centro Histórico, el Circuito Mágico del Agua y Huaca Pucllana sobresalen como símbolos del imaginario digital limeño, representando distintas facetas de una capital que mezcla tradición, modernidad e innovación urbana.

El estudio concluye que el social listening es una herramienta estratégica para anticipar crisis, identificar atributos que generan orgullo y diseñar comunicaciones alineadas con la realidad local. El monitoreo digital, en el caso de Lima, ofrece oportunidades para que instituciones, marcas y organizaciones desarrollen experiencias culturales, turísticas y ciudadanas con mayor impacto en la comunidad.