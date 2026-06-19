Perú

Lima en redes sociales: entre el orgullo gastronómico y los retos ciudadanos

El análisis de Buzzmonitor revela que la capital peruana se consolida como un referente cultural y turístico, aunque la preocupación por la inseguridad y la desigualdad ocupa un lugar central en el debate digital

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Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)
Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

Un análisis con inteligencia artificial revela que la imagen de Lima en redes sociales se construye a partir del orgullo ciudadano por su riqueza cultural y gastronómica, pero también por la preocupación ante los desafíos urbanos. Según Buzzmonitor, plataforma especializada en monitoreo digital, el estudio procesó 5.000 publicaciones en Instagram, X, Facebook y otros espacios digitales, permitiendo identificar patrones claros en las conversaciones sobre la capital peruana.

Los resultados muestran que el 40,3% de los mensajes refleja una percepción positiva, mientras que el 36,8% tiene un tono negativo y el 22,9% mantiene una postura neutral. La riqueza cultural, la oferta turística, los eventos masivos y el papel de Lima como eje económico nacional son los temas más presentes en los mensajes positivos. De manera simultánea, la inseguridad, la desigualdad regional y el contexto político concentran buena parte de las preocupaciones ciudadanas.

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La investigación señala que las redes sociales no solo reflejan opiniones, sino que también articulan emociones y tendencias que inciden en decisiones institucionales y estrategias de comunicación. “La conversación digital conecta experiencias locales con audiencias nacionales e internacionales”, explicó Buzzmonitor.

vivienda - Lima Metropolitana - deficit
vivienda - Lima Metropolitana - deficit

Desde paseos por el malecón de Miraflores hasta espectáculos en el Circuito Mágico del Agua y debates en línea sobre el presente y futuro del país, las interacciones digitales configuran una narrativa que posiciona a Lima como una ciudad dinámica y diversa. Las plataformas sociales amplifican y resignifican la experiencia urbana.

Temas que impulsan la conversación sobre Lima

El estudio identificó que el turismo y las experiencias urbanas ocupan un lugar central. Costa Verde (10%), Barranco (9%), Miraflores (8%), el Centro Histórico de Lima (8%) y Parque Kennedy (7%) encabezan la lista de lugares más mencionados. Estos sitios combinan patrimonio histórico, vida cultural, gastronomía y contacto con el mar, elementos fundamentales para la identidad turística de la ciudad.

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Eventos deportivos, culturales y experiencias compartidas también generan alta interacción. Fechas como el Día Mundial del Surf en Miraflores (10%), el Panamericano de Judo Lima 2026 (10%), el Día Mundial del Skate (10%) y el eCommerce Day Perú (10%) posicionan a Lima como sede de grandes encuentros deportivos, culturales y de innovación.

El auditorio Taulichusco del Museo Metropolitano será sede de las ponencias nacionales e internacionales durante los dos días de feria. (Foto: Lima Gallery)
El auditorio Taulichusco del Museo Metropolitano será sede de las ponencias nacionales e internacionales durante los dos días de feria. (Foto: Lima Gallery)

La gastronomía ocupa un rol protagónico en la conversación digital. Lima, reconocida por su cocina, aparece vinculada a la diversidad culinaria, el ceviche y la fusión nikkei, consolidando su prestigio internacional y el orgullo local.

Desafíos y actores clave en la narrativa digital

El monitoreo indica que la inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones, con menciones frecuentes a robos, extorsiones y episodios de violencia urbana. También persisten debates sobre el centralismo y la brecha entre Lima y otras regiones, además de un contexto político y electoral marcado por la desconfianza institucional.

En el debate digital aparecen recurrentemente entidades como ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), JNE (Jurado Nacional de Elecciones), Ipsos, Fuerza Popular, Transparencia, Grupo Romero, Banco BCP y Western Union. Estas organizaciones adquieren relevancia al estar ligadas a temas de interés público y a la vida cotidiana limeña.

Uso exclusivo Movant Connection
Uso exclusivo Movant Connection

Entre los espacios de consumo más citados figuran Wong (20%), Plaza Vea (20%), Tottus (20%), además de Banco BCP, Western Union y San Fernando. Estas marcas mantienen una presencia constante en la conversación digital, asociadas tanto a oportunidades laborales como a experiencias cotidianas de los ciudadanos.

Costa Verde, Barranco, Miraflores, el Centro Histórico, el Circuito Mágico del Agua y Huaca Pucllana sobresalen como símbolos del imaginario digital limeño, representando distintas facetas de una capital que mezcla tradición, modernidad e innovación urbana.

El estudio concluye que el social listening es una herramienta estratégica para anticipar crisis, identificar atributos que generan orgullo y diseñar comunicaciones alineadas con la realidad local. El monitoreo digital, en el caso de Lima, ofrece oportunidades para que instituciones, marcas y organizaciones desarrollen experiencias culturales, turísticas y ciudadanas con mayor impacto en la comunidad.

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