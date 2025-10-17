Equipo médico en Tarapoto extirpa con éxito un tumor de gran tamaño

El equipo médico realizó diversos estudios especializados como ecografías, resonancias magnéticas y marcadores tumorales, confirmando que la masa extraída era benigna y que la cirugía abierta era viable y segura - Créditos: Gobierno.

Un equipo multidisciplinario realizó una intervención de alta complejidad en el Hospital II-2 Tarapoto al extirpar un tumor abdominopélvico de 40 centímetros a una mujer de 26 años. La paciente, quien había presentado un notable crecimiento abdominal, fue sometida a exhaustivos exámenes que permitieron determinar la naturaleza benigna de la masa antes de la operación.

Previo a la operación, los especialistas ejecutaron una serie de estudios, entre ellos ecografías, resonancias magnéticas y pruebas de marcadores tumorales. El análisis conjunto de estos resultados confirmó la ausencia de malignidad, avalando la viabilidad de efectuar una cirugía abierta de alta especialización. Durante el procedimiento se extrajeron más de siete litros de líquido quístico y se aseguró la integridad de los órganos cercanos.

La operación estuvo a cargo del ginecólogo Carlos Enrique Guzmán Ruiz, quien lideró al grupo de expertos en ginecología, anestesiología y enfermería. La paciente salió del quirófano en estado estable y actualmente cumple con los controles médicos postoperatorios que monitorean su evolución y minimizan potenciales complicaciones.

El procedimiento representa un avance notable en la capacidad del Hospital II-2 Tarapoto para tratar patologías complejas - Créditos: Gobierno.

El doctor Guzmán Ruiz resaltó el nivel profesional del personal involucrado y el esfuerzo conjunto desplegado. Explicó que la operación marca un avance significativo en la capacidad resolutiva del hospital frente a patologías complejas que afectan a la población femenina. Subrayó además que el acompañamiento en el periodo de recuperación resulta fundamental para asegurar el bienestar integral de la paciente y evitar recaídas.

El especialista también hizo un llamado a la prevención y la vigilancia médica entre las mujeres de la región. Recordó la importancia de acudir de forma periódica a los centros de salud, realizarse controles y someterse a evaluaciones ginecológicas regulares. Destacó que la detección temprana multiplica las posibilidades de éxito ante este tipo de alteraciones y contribuye a una mejor calidad de vida.

Finalmente, desde la institución se enfatiza el objetivo de fortalecer la atención especializada y acercar la medicina preventiva a más habitantes de San Martín, facilitando el acceso a servicios de salud integrales y oportunos para todos los grupos etarios. En ese sentido, el Hospital II-2 Tarapoto mantiene su compromiso por ofrecer alternativas quirúrgicas avanzadas y continuar promoviendo la excelencia en la atención sanitaria regional.

Los médicos de centro de salud extirparon con éxito un tumor de gran tamaño - Créditos: Hospital II-2 Tarapoto.

Extraen tumor de casi 3 kilos

Una cirugía de alta complejidad permitió preservar la vida de una gestante y su bebé tras el diagnóstico de un tumor cercano a los 3 kilogramos durante su primer embarazo en Trujillo. El procedimiento contó con la participación de especialistas de diferentes áreas médicas y se llevó a cabo en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta (HACVP) de Essalud La Libertad.

Yuri Iglesias, abogada de 33 años, fue diagnosticada a las 17 semanas de gestación con una masa retroperitoneal que estaba adherida al útero. Este descubrimiento transformó un control rutinario en una situación de riesgo vital, ya que el crecimiento de la lesión desplazaba al feto y representaba una amenaza significativa para ambos, lo que obligó a una intervención médica inmediata y multidisciplinaria.

Ante este desafío, el centro hospitalario integró un grupo de cirujanos oncólogos, ginecólogos, anestesiólogos, radiólogos, neonatólogos y personal de enfermería. La operación se extendió durante varias horas y cada fase se llevó a cabo bajo estricta vigilancia, según precisó Folker Agreda Castro, responsable del Servicio de Ginecología Oncológica del establecimiento. El médico señaló que la gravedad del cuadro determinó la necesidad de la intervención, dado que la salud de la madre y la evolución del embarazo estaban comprometidas.

La extracción del tumor permitió mejorar notablemente las perspectivas para la paciente y su hijo. Tras la cirugía, Yuri Iglesias permaneció bajo monitoreo y siguió controles médicos para asegurar su recuperación. Actualmente, se encuentra en condición estable y su embarazo progresa sin inconvenientes.