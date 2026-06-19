Restringen tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima del 19 al 22 de junio por medidas de seguridad ante movilizaciones, según la MML

La Municipalidad de Lima restringirá el tránsito vehicular en el Centro Histórico del 19 al 22 de junio de 2026. Composición: Infobae

La circulación vehicular en el centro de la capital peruana enfrentará modificaciones temporales durante cuatro días debido a una disposición emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La medida coincide con movilizaciones anunciadas por Juntos por el Perú para los próximos días y comprende un amplio perímetro del Cercado de Lima, una de las zonas con mayor tránsito de personas y vehículos de la ciudad.

La decisión municipal establece controles especiales en diversas vías del Centro Histórico, espacio que concentra edificios públicos, actividades comerciales y monumentos de valor patrimonial. Las autoridades locales sostienen que la intervención responde a criterios de seguridad y protección del patrimonio urbano.

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De acuerdo con información difundida por la Municipalidad de Lima, la restricción vehicular entrará en vigencia desde las 00:00 horas del 19 de junio de 2026 y permanecerá hasta las 00:00 horas del 22 de junio. Durante ese periodo, la Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo las acciones operativas relacionadas con el control del tránsito y los accesos al área restringida.

Restricción abarcará un amplio sector del Centro Histórico

Según la Resolución de Subgerencia n.° D002556-2026-MML-GMU-SER, citada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la restricción se aplicará dentro del perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, junto con el contorno del río Rímac.

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El mapa difundido por la comuna identifica una zona cerrada al tránsito regular de vehículos y corredores destinados al flujo vehicular. La disposición permanecerá vigente durante todo el periodo señalado en el comunicado oficial.

La municipalidad precisó que la decisión surge ante las movilizaciones anunciadas por la agrupación política Juntos por el Perú. La medida cuenta con la disposición del alcalde Renzo Reggiardo y busca establecer condiciones de control dentro del Centro Histórico de Lima.

La medida abarca un amplio perímetro del Cercado de Lima delimitado por avenidas y jirones estratégicos.

Centro Histórico mantiene condición de zona intangible para manifestaciones

En el comunicado, la Municipalidad de Lima recordó que desde 2023 el Centro Histórico posee la condición de zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas.

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La comuna señaló que esta disposición se encuentra sustentada en el Acuerdo de Concejo n.° 026. Asimismo, indicó que el área cuenta con la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocida por la UNESCO, situación que respalda la adopción de medidas especiales de protección.

Las autoridades municipales sostienen que las restricciones buscan preservar el patrimonio histórico y mantener el orden público dentro de uno de los espacios más representativos de la ciudad.

La ejecución de los cierres y controles recaerá en la Policía Nacional del Perú. Según la Municipalidad de Lima, la institución policial tendrá a su cargo las acciones operativas, el control del tránsito y la supervisión de los accesos al perímetro restringido.

El comunicado precisa que estas labores contarán con apoyo y coordinación de diversas unidades operativas de la comuna limeña. La intervención contempla mecanismos de seguridad durante el desarrollo de las movilizaciones previstas para esos días.

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Respecto al transporte público, la municipalidad informó que la Policía Nacional podrá habilitar o restringir la circulación de unidades del Metropolitano y de los corredores complementarios, de acuerdo con las necesidades de seguridad o las circunstancias que puedan presentarse en la vía pública.

Comunicado de la MML

Vehículos exceptuados de la medida

La disposición municipal contempla una serie de excepciones para garantizar servicios esenciales y actividades autorizadas dentro del área restringida.

Entre los vehículos autorizados figuran ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú y unidades oficiales que se encuentren en cumplimiento de funciones.

También podrán ingresar residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido. La excepción alcanza además a vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y a unidades logísticas vinculadas con actividades previamente autorizadas.