Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora puedo recoger mi DNI en Reniec hoy?

Miles de electores buscan este sábado 6 de junio una solución de última hora: recoger un DNI tramitado recientemente antes de acudir a votar en la segunda vuelta del domingo 7 de junio. Para atender esa demanda, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso jornadas extraordinarias de atención en oficinas registrales de todo el país durante el fin de semana electoral, con horarios especiales que varían según cada sede.

La medida apunta a facilitar el recojo del documento nacional de identidad a quienes ya realizaron un trámite y necesitan contar con el documento a tiempo para la elección. Reniec indicó que el objetivo es acercar el servicio registral a la ciudadanía y evitar que el proceso electoral encuentre a los votantes sin el documento disponible.

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¿Cuáles son las sedes de Reniec que atenderán de emergencia este fin de semana?

Reniec informó que este sábado 6 de junio (LINK) atenderán 253 oficinas a nivel nacional. Para el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta, permanecerán operativas 230 oficinas (ENLACE). La entidad señaló que las regiones con mayor número de sedes habilitadas durante el fin de semana electoral son Lima, La Libertad, Puno, Junín, Huánuco, Cusco, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huancavelica y Loreto.

Una mano entrega un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con el escudo nacional visible a otra, sobre una mesa con material informativo de Reniec, simbolizando el acceso a la identidad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué regiones habrá agencias habilitadas durante el fin de semana electoral?

El despliegue incluyó oficinas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Reniec también previó atención en el resto del país, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar el acceso oportuno al documento.

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Horario de atención extendido para el recojo exclusivo del DNI para votar

El horario no es único. Reniec precisó que algunas oficinas atienden desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y que otras sedes extienden el servicio hasta las 10:00 p. m., según la programación de cada punto. La recomendación central fue verificar la agencia correspondiente y su franja de atención antes de acudir.

Para el domingo 7, los horarios dependen de la región y la sede, pero abarcan franjas que van desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Reniec precisó que esa hora de cierre queda una hora antes del cierre de los locales de votación, como parte del operativo para facilitar el recojo del DNI.

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Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable. - Reniec

¿Qué es el DNI exprés y cómo se vincula con este fin de semana electoral?

Reniec habilitó el servicio DNI exprés por la segunda vuelta electoral. Esta modalidad permite solicitar por internet y recoger en una agencia autorizada, dentro de 24 horas, un duplicado del DNI electrónico (DNIe) cuando exista pérdida, robo o deterioro.

La entidad indicó que el servicio funciona desde el viernes 5 hasta las 10:00 del domingo 7 de junio y que aplica solo para ciudadanos que ya tienen un DNIe vigente y necesitan un duplicado del mismo documento. Reniec precisó que el trámite es exclusivamente virtual, a través de su web institucional, y que el recojo se realiza en una de las 27 agencias habilitadas.

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Pasos (en línea)

Ingresa a la web de Reniec y solicita el duplicado del DNIe.

Valida tus datos y elige una de las 27 agencias autorizadas para el recojo.

Paga la tasa por internet con tarjeta de crédito o débito; también admite Yape y tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.

Revisa el estado del trámite en la plataforma de seguimiento ( https://www.gob.pe/13388 ).

Acude a la oficina seleccionada cuando el avance figure al 100% para recoger el DNIe.

Requisitos

DNIe vigente.

Trámite solo por web y recojo en agencia habilitada.

Uso restringido a pérdida, robo o deterioro.

Reniec sostuvo que el DNI exprés busca facilitar la participación en la elección y recordó que en las Elecciones Generales del 12 de abril se emitieron 2.807 duplicados por pérdida o robo entre el 8 y el 12 de abril; en algunos casos, la entrega se concretó una hora después de presentada la solicitud.

Reniec habilitó seguimiento del trámite en línea para el duplicado del DNIe y señaló que el recojo procede cuando el avance figura al 100%. Si el documento no aparece listo antes del cierre de la sede, la alternativa inmediata consiste en verificar el estado en la plataforma oficial y consultar por canales de orientación: la asistente virtual Renata en WhatsApp (990 182 569) y ALÓ RENIEC (315-4000 anexo 1900).

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Para la jornada electoral del domingo 7 de junio, Reniec y la ONPE precisaron que el DNI vencido será válido para votar, una disposición excepcional que también rigió en la primera vuelta. La entidad recordó además que constancias como el C4 no reemplazan al DNI en la mesa de sufragio.