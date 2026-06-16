Yum! Brands vende Pizza Hut por 2.300 millones

Yum! Brands, propietario de las cadenas de comida rápida KFC y Taco Bell, ha acordado la venta Pizza Hut mediante dos operaciones cuyo monto agregado alcanza un total de 2.700 millones de dólares (2.327 millones de euros) y que espera cerrar en el tercer trimestre de 2026, culminando así la revisión de las opciones estratégicas para la cadena de pizzerías iniciada en noviembre de 2025.

Los activos de Pizza Hut, excluyendo China, serán adquiridos por el fondo LongRange Capital a cambio de 1.500 millones de dólares (1.293 millones de euros), mientras que el negocio de la cadena en el gigante asiático será transferido por 1.200 millones de dólares (1.034 millones de euros) a Yum China Holdings, compañía que opera los negocios de KFC y Taco Bell en el país de la multinacional y que se escindió en 2016 de la multinacional estadounidense.

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El equipo directivo y el consejo de administración de Yum! determinaron que la venta representa la mejor vía para maximizar el valor del negocio para los accionistas, a la vez que proporciona a Pizza Hut una estructura de propiedad adaptada a sus mercados específicos, sus fortalezas competitivas y sus prioridades a largo plazo.

Yum! continuará proporcionando su plataforma tecnológica propia a Pizza Hut fuera de China, así como ciertos servicios corporativos en virtud de un acuerdo de servicios de transición para facilitar una separación ordenada. De tal modo, prevé que los honorarios percibidos por estos servicios en 2026 compensen los gastos generales y administrativos corporativos históricamente asignados a Pizza Hut.

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De su lado, Yum! Brands y Yum China mantienen su firme compromiso con una sólida alianza que impulse el crecimiento de sus negocios conjuntos en el futuro.

En este sentido, las empresas han acordado ciertos incentivos financieros que generarán valor para los accionistas de ambas compañías si se acelera el crecimiento de las ventas del sistema de KFC China, mientras que colaborarán para impulsar aún más los planes de crecimiento a largo plazo de Taco Bell en China continental.

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"Estas transacciones permiten a Yum! ser una empresa más enfocada que continúa aprovechando la escala, la tecnología y el talento para acelerar nuestras prioridades de crecimiento y ofrecer valor sostenido a nuestros grupos de interés", declaró Chris Turner, consejero delegado de Yum! Brands.

"Bajo la dirección de LongRange y Yum China, Pizza Hut estará bien posicionada para el crecimiento futuro con una propiedad que aporta una amplia experiencia en la industria de la restauración", añadió.