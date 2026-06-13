Congreso autoriza viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

La agenda incluye una audiencia privada con el papa León XIV y reuniones con la OCDE (París) y la FAO (Roma) - Créditos: Andina/AP.

El Congreso de la República autorizó el viaje del presidente José María Balcázar a Ciudad del Vaticano, París y Roma, con una agenda centrada en reuniones de alto nivel con autoridades religiosas y organismos internacionales. La salida del territorio nacional quedó aprobada para el periodo comprendido entre el 15 y el 19 de junio de 2026, según una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La autorización quedó formalizada mediante la Resolución Legislativa N.° 32644, difundida en el boletín extraordinario de Normas Legales de El Peruano. El documento establece que el jefe de Estado realizará una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano, además de actividades programadas en Francia e Italia.

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Durante su paso por el Vaticano, el mandatario sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV, de acuerdo con el texto oficial. En Francia, la agenda incluye una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. En Italia, el mandatario tendrá una reunión de trabajo con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma.

Congreso autorizó el viaje del presidente José María Balcázar a Ciudad del Vaticano, París y Roma (AP Foto/Gerardo Marin, Archivo)

Alcances de la resolución y continuidad del despacho

La resolución también precisa que, pese a su desplazamiento, el presidente mantendrá a su cargo el despacho de la presidencia con apoyo de tecnologías digitales. El texto indica que ese mecanismo deberá aplicar medidas orientadas a la seguridad digital y a la protección de los medios que se utilicen para el ejercicio de funciones durante los días de la comisión oficial.

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El marco legal citado para sustentar esa disposición incluye el artículo 8-A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la Ley 31810. El documento añade que la ejecución de estas medidas se ajusta a la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital en el país.

El presidente se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano - Créditos: Andina.

Comisión de servicios del canciller Carlos José Pareja Ríos

En el mismo acto administrativo se aprobó el viaje, en comisión de servicios, del embajador en el Servicio Diplomático de la República Carlos José Pareja Ríos, ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. La autorización comprende visitas a París, Roma y al Estado de la Ciudad del Vaticano.

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El periodo aprobado para el titular de la Cancillería va del 14 al 20 de junio de 2026, con el propósito de acompañar y atender las actividades señaladas en la parte considerativa de la Resolución Suprema vinculada a la agenda presidencial. La disposición delimita el rango de fechas para asegurar la coordinación de reuniones y la representación oficial del Estado en cada etapa del itinerario previsto.

Papa León XIV llegará al Perú el 10 de noviembre

El presidente José María Balcázar anunció que el papa León XIV llegará al Perú el10 de noviembre de 2026, durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, tras votar en Chiclayo.

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Según el mandatario, la visita tendrá carácter oficial y se vincula con el retorno de Robert Prevost, primer pontífice estadounidense y también con nacionalidad peruana, debido a su trayectoria pastoral y episcopal en el país, en especial en Chiclayo.