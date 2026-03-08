Qué es la hernia inguinal y cuáles son los síntomas más comunes

Un abultamiento en la ingle es la señal más común de una hernia inguinal, una de las afecciones abdominales más frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un abultamiento o molestia en la ingle suele ser la primera señal de una hernia inguinal, una afección frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta condición, tanto en hombres como en mujeres y niños, se encuentra entre las principales causas de cirugía, según The New York Times.

Las hernias inguinales aparecen cuando una parte del intestino o alguno de los tejidos internos sobresale a través de la pared abdominal en la región de la ingle, lo que genera un bulto visible o una sensación extraña en esa zona.

Afectan principalmente a hombres y su riesgo aumenta con la edad, aunque también pueden presentarse en mujeres y niños. El tratamiento, que suele ser quirúrgico, depende de la gravedad y el avance de la hernia; la prevención es limitada y está sujeta, sobre todo, a factores anatómicos y genéticos.

Qué es una hernia inguinal y cómo se presenta

Kevin Saunders, de 59 años, experimentó una sensación inusual en el lado izquierdo de la ingle durante una clase de yoga. Describió una especie de burbujeo, que meses después se transformó en un abultamiento similar a un frijol. El diagnóstico médico confirmó que sufría una hernia inguinal.

Las hernias inguinales se producen cuando existe una abertura en la pared abdominal que permite que órganos o tejidos internos sobresalgan. “La cavidad abdominal está muy ricamente inervada”, explicó el Dr. Yuri Novitsky, director del Columbia Hernia Center, en declaraciones recopiladas por The New York Times. Las protuberancias pueden causar molestias, ardor o incluso dolor intenso.

Las hernias inguinales se presentan cuando una abertura en la pared abdominal permite el desplazamiento de órganos internos

La región más frecuente es la ingle, aunque también pueden aparecer en otras zonas, como el ombligo o en cicatrices de intervenciones previas. No siempre hay un bulto visible. El Dr. Benjamin Poulose, cirujano del Ohio State University Wexner Medical Center, señaló que el término se refiere a cualquier orificio anómalo en el cuerpo.

Existe el mito de que levantar objetos pesados origina hernias. El Dr. Novitsky aseguró al The New York Times que, en la mayoría de los casos, levantar peso sólo revela una hernia que ya estaba presente.

Factores de riesgo y quiénes pueden padecerla

El riesgo de hernia inguinal es mucho mayor en hombres, con una probabilidad cercana al 27% a lo largo de la vida, frente a apenas un 3% en mujeres, conforme a un estudio de 2017 citado por The New York Times. La anatomía masculina, debido al descenso testicular durante el desarrollo fetal, deja una zona débil de por vida en la ingle.

La edad es un factor adicional: la debilidad progresiva de la pared abdominal eleva el riesgo en adultos mayores. Datos de Dinamarca muestran que los hombres mayores de 70 años tienen hasta siete veces más probabilidades de requerir cirugía que quienes tienen 40 años.

Un estudio de 2017 citado por The New York Times revela que el riesgo de hernia inguinal es significativamente mayor en hombres que en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bebés también pueden verse afectados. Alrededor del 30% de los nacidos prematuros presentan hernias inguinales, frente al 5% de los que llegan a término, pues su pared abdominal puede estar menos desarrollada.

La predisposición genética también juega un papel: personas con trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Ehlers–Danlos, muestran una mayor susceptibilidad.

Síntomas, evolución y cuándo actuar

Las hernias inguinales pueden darse sin síntomas notables. Aproximadamente un tercio de los afectados apenas nota molestias o sólo percibe incomodidad leve.

El Dr. Novitsky subrayó que cuando los síntomas son mínimos o ausentes, rara vez se desarrollan urgencias graves. En estos casos se recomienda la “vigilancia activa”, es decir, observar cómo evoluciona la hernia.

No obstante, un 25% de los hombres opta por la cirugía en los dos primeros años tras el diagnóstico, y cerca del 60% termina operándose antes de cinco años. Surge la necesidad de atención médica urgente si se presentan dolor intenso, náuseas, o el abultamiento aumenta de tamaño o se endurece, ya que podría indicar que el intestino ha quedado atrapado y existe riesgo de daño grave.

Las hernias inguinales suelen presentarse sin síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana en pacientes afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mujeres, aunque las hernias inguinales son menos habituales, las femorales —situadas en la parte superior del muslo— tienden a generar complicaciones agudas con más frecuencia y requieren vigilancia especial.

Opciones de tratamiento y avances quirúrgicos

La intervención quirúrgica es el tratamiento estándar para las hernias inguinales. El método más empleado es la cirugía abierta, que puede incluir el uso de una malla quirúrgica sintética o sólo suturas. Se prefiere la reparación con malla por su menor tasa de recurrencia, de entre el 1% y 4%, frente al 5% a 10% de las suturas simples.

El efecto adverso más común tras la reparación es el dolor crónico. El riesgo de infección al emplear malla se mantiene por debajo del 1%, aunque cuando ocurre, puede ser una complicación grave.

La cirugía abierta representa el tratamiento estándar para las hernias inguinales según las guías médicas internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años ha crecido el empleo de la cirugía laparoscópica, que se realiza a través de pequeñas incisiones y, a veces, con asistencia robótica. Esta técnica favorece una recuperación rápida, cicatrices menos visibles y, según diversas investigaciones, reduce significativamente el dolor persistente tras la operación. Sin embargo, requiere destreza específica y aún no está disponible en todos los hospitales, según indicó The New York Times.

Mitos, prevención y consejos prácticos

La prevención total de la hernia inguinal no ha sido demostrada, ya que aún se desconocen completamente las causas de su aparición. Mantener un estilo de vida saludable puede ser útil. “Evitar el sobrepeso, mantenerse activo y tratar problemas que incrementan la presión abdominal ayuda”, recomendó el Dr. Poulose a The New York Times.

Factores como el estreñimiento crónico o una tos persistente pueden facilitar el desarrollo de la afección al elevar la presión interna. Aunque modificar hábitos puede reducir el riesgo de complicaciones, quienes presentan predisposición genética o debilidades en la pared abdominal difícilmente podrán evitarla por completo.

Los especialistas insisten en la importancia de la detección temprana. Acudir al médico ante cualquier molestia o abultamiento mejora las perspectivas y disminuye riesgos.

Las hernias inguinales pueden afectar a cualquier persona, sin distinción de edad, género o complexión, según destaca The New York Times. Adoptar hábitos saludables y consultar a un profesional de la salud ante cualquier signo sospechoso permite controlar la situación y reducir posibles consecuencias.