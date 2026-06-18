Día del Padre: que no hagan trabajar de más a papá, estos son los derechos que tiene en Perú

Perú mantiene una brecha en licencias parentales frente a países de América Latina y a esquemas más amplios del mundo.

En el Perú, la normativa laboral ha avanzado en los últimos años para reconocer derechos y beneficios destinados a los padres trabajadores. A pesar de estos progresos, los expertos advierten que el país aún se mantiene por debajo de los estándares de licencias paternales vigentes en otras naciones de América Latina y del mundo.

Con la proximidad del Día del Padre, se vuelve relevante repasar cuáles son los principales permisos y asignaciones que la legislación peruana otorga actualmente a los padres en el ámbito laboral.

Licencia por paternidad: 10 días consecutivos y casos especiales

Desde 2018, todo padre trabajador en Perú tiene derecho a una licencia por paternidad de 10 días calendario consecutivos, los cuales pueden tomarse desde la fecha de nacimiento del hijo o hija, desde el alta médica de la madre o del recién nacido, o a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, según certificado médico.

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Existen situaciones particulares en que esta licencia se amplía: en caso de nacimientos prematuros o partos múltiples, se otorgan 20 días; por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, o si la madre enfrenta complicaciones graves de salud, el permiso se extiende a 30 días. Ojo: si la madre fallece durante el parto o en su licencia por maternidad, el padre asume la licencia restante.

La licencia por paternidad en Perú se amplía a 20 o 30 días en partos múltiples, nacimientos prematuros y casos de enfermedad o discapacidad severa.

Asignación familiar y otras licencias vinculadas a la paternidad

Además del permiso por paternidad, los trabajadores del sector privado cuya remuneración no se rige por negociación colectiva reciben una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Este pago corresponde desde el momento en que se acredita la existencia de un hijo y forma parte de la remuneración mensual.

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La legislación también contempla una licencia de 30 días naturales con goce de haber para trabajadores que adopten, siempre que el menor tenga hasta 12 años, aunque si ambos peticionarios son cónyuges, la licencia corresponde a la madre adoptante.

Para casos de fallecimiento de un hijo, cónyuge, padres o hermanos, el trabajador puede ausentarse cinco días, con posibilidad de ampliación si el deceso ocurre en localidad distinta a la del centro laboral.

Permisos ante enfermedad o discapacidad de familiares

Los padres trabajadores tienen derecho a solicitar licencias remuneradas para asistir a familiares directos en estado grave o terminal, o que hayan sufrido accidentes graves. Este permiso es de hasta 7 días calendario, con posibilidad de extensión hasta 30 días adicionales a cuenta de vacaciones si la situación lo requiere.

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La normativa peruana permite usar la licencia por paternidad desde el nacimiento, el alta médica o tres días antes del parto con certificado.

Existe también el derecho a licencias para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de hijos menores o dependientes con discapacidad, hasta un límite de 56 horas al año durante la jornada laboral.

El incumplimiento de estos beneficios por parte del empleador puede ser denunciado ante SUNAFIL. Mauro Ugaz, socio del Área Laboral de EY Perú, señala que los trabajadores pueden exigir el cumplimiento de sus derechos por vía judicial y administrativa, y que las multas a las empresas pueden variar entre S/14.465 y S/288.915, dependiendo del número de afectados.

Perú frente a la región y el mundo

En comparación con otros países de América Latina, la licencia de paternidad peruana es menor: Costa Rica otorga 28 días en el sector público, Colombia, Venezuela y Paraguay 14 días, mientras que Argentina, República Dominicana y Guatemala solo conceden 2 días.

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A escala global, Finlandia lidera con casi 7 meses de permiso pagado por cada progenitor y Suecia ofrece 16 meses por familia. En contraste, Estados Unidos no contempla licencia parental remunerada a nivel nacional.

Perú ha dado pasos importantes en materia de derechos laborales para padres, aunque persisten brechas respecto a experiencias regionales y globales. El debate en torno a la ampliación de licencias parentales continúa vigente y cobra relevancia cada Día del Padre, como reflejo de los desafíos en la conciliación entre trabajo y vida familiar.