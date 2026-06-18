Día del Padre: los chequeos médicos que todo hombre debería hacerse cada año para prevenir enfermedades

Un padre peruano recibe un chequeo médico de rutina en una clínica por el Día del Padre, enfatizando la importancia de la salud preventiva para los hombres en esta fecha especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día del Padre, especialistas de salud recuerdan que uno de los mejores regalos que un hombre puede hacerse es cuidar su bienestar. Aunque muchos suelen acudir al médico solo cuando presentan molestias, el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud recomiendan realizarse un chequeo preventivo al menos una vez al año para detectar enfermedades de manera temprana y reducir el riesgo de complicaciones.

La prevención resulta clave, especialmente porque males como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer pueden desarrollarse durante años sin generar síntomas evidentes.

Control de presión arterial

La hipertensión arterial es considerada una de las principales causas de infartos y accidentes cerebrovasculares. Debido a que suele ser una enfermedad silenciosa, los especialistas recomiendan controlar la presión periódicamente, incluso cuando la persona se siente saludable.

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El médico geriatra Alfredo Stuart Barreto, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, advirtió que una medición incorrecta puede llevar a diagnósticos erróneos o retrasar el tratamiento oportuno de la enfermedad.

Exámenes de sangre

Dentro de los controles preventivos, se recomienda realizar análisis de sangre para medir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Estas pruebas permiten identificar factores de riesgo relacionados con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Según EsSalud, la detección temprana de estas alteraciones facilita cambios en los hábitos de vida y tratamientos que pueden evitar complicaciones futuras.

Evaluación de peso y riesgo cardiovascular

El exceso de peso, la obesidad y el sedentarismo incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Por ello, los chequeos médicos suelen incluir la medición del peso, talla e índice de masa corporal, además de una evaluación general del estado cardiovascular.

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El Minsa señala que estas revisiones permiten identificar oportunamente factores de riesgo y promover medidas preventivas.

Exámenes para detectar cáncer de próstata

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes entre los hombres. El Ministerio de Salud recomienda que los varones entre los 50 y 75 años se sometan a evaluaciones periódicas para detectar esta enfermedad en sus etapas iniciales.

Por su parte, EsSalud incluye la prueba de antígeno prostático específico (PSA) dentro de sus programas de prevención para hombres mayores de 40 años, especialmente cuando existen antecedentes familiares.

Descarte de cáncer de colon

Otro examen importante para los padres mayores de 50 años es el descarte de cáncer colorrectal. La detección temprana aumenta considerablemente las posibilidades de éxito del tratamiento y reduce la mortalidad asociada a esta enfermedad.

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Evaluación de la piel

Las revisiones dermatológicas también forman parte de las recomendaciones preventivas del Minsa. Un examen clínico de la piel permite identificar lesiones sospechosas o signos tempranos de cáncer cutáneo.

Exámenes de orina y función renal

Los análisis de orina ayudan a detectar infecciones urinarias, alteraciones renales y otras enfermedades que pueden pasar desapercibidas durante largos periodos.

Salud visual y bucal

La prevención no debe limitarse a enfermedades graves. EsSalud recomienda realizar evaluaciones oftalmológicas y odontológicas periódicas para detectar problemas que puedan afectar la calidad de vida, especialmente a partir de los 40 años.

Seis hábitos que ayudan a prevenir enfermedades

Un hombre corre por un camino arbolado en un día frío, con vapor saliendo de su boca y equipado para el invierno, mostrando su dedicación al entrenamiento sin nieve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Patricia Paredes, Directora Médica de Pacífico Salud, destaca seis hábitos clave que pueden ayudar a prevenir enfermedades en hombres adultos y fortalecer su bienestar general:

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1. Mantenerse activo durante el día: reducir el sedentarismo es clave. Permanecer muchas horas sentado se asocia con mayor riesgo cardiovascular y metabólico. Incorporar movimiento en la rutina diaria ayuda a mejorar la circulación y la salud general.

2. Realizar actividad física de forma regular: la actividad física no requiere ser intensa para ser efectiva. Caminar, montar bicicleta o realizar actividades recreativas de forma constante contribuye a fortalecer el corazón, mejorar la resistencia y reducir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas.

3. Cuidar la alimentación diaria: una alimentación equilibrada ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol, presión arterial y glucosa, factores directamente relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas.

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4. Gestionar el estrés de manera saludable:el estrés sostenido puede impactar tanto en la salud física como emocional. Incorporar actividad física, descanso adecuado y momentos de desconexión ayuda a reducir sus efectos en el organismo.

5. Priorizar el descanso: dormir entre 7 y 9 horas diarias es fundamental para la recuperación del organismo, el equilibrio metabólico y el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

6. Realizar chequeos médicos preventivos: los controles periódicos permiten identificar factores de riesgo en etapas tempranas, especialmente en enfermedades que pueden no presentar síntomas iniciales.

¿Cuánto ejercicio se recomienda?

De acuerdo con las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre actividad física y hábitos sedentarios, los adultos deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa.

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En línea con estas recomendaciones, se sugiere realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Esto puede lograrse mediante actividades cotidianas como caminar a paso ligero, montar bicicleta, bailar o practicar algún deporte recreativo.

“Lo importante es entender que el movimiento forma parte del cuidado de la salud. Pequeños cambios en la rutina pueden generar beneficios importantes cuando se mantienen en el tiempo”, señala la Dra. Paredes.