Rescatan al único sobreviviente de la avalancha en el nevado Tocllaraju: turista mexicano y su esposa fallecieron

El guía de montaña peruano Florentino Caldua fue rescatado con vida luego de permanecer atrapado tras la avalancha en el nevado Tocllaraju, ubicado en la provincia de Huaraz, región Áncash. El accidente ocurrió durante el ascenso a la cumbre y dejó además dos montañistas fallecidos: el ciudadano mexicano Daniel Navarro y su esposa, la canadiense Sandra Covone.
El rescate fue confirmado por el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo, quien informó que un equipo de cuatro rescatistas logró llegar hasta el lugar donde permanecía Caldua pese a las difíciles condiciones climáticas y del terreno. Según indicó, el guía peruano fue encontrado con vida, estable y quedó bajo el cuidado del personal especializado que participó en la operación.
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La avalancha se produjo en la madrugada, aproximadamente a las 5:40 a. m., cuando el grupo ascendía hacia la cumbre del Tocllaraju. De acuerdo con la AGMP, el desprendimiento de nieve ocurrió cerca del denominado “hombro” del nevado, a unos 5.400 metros de altitud, sorprendiendo a los tres montañistas y sepultándolos bajo la nieve.
Rescate extremo
Tras conocerse la emergencia, el propio Florentino Caldua logró emitir una alerta mediante un equipo de comunicación satelital, lo que permitió activar las labores de rescate. La AGMP solicitó de inmediato el envío de un helicóptero para acelerar la atención, debido a que el acceso por tierra hasta la zona del accidente demanda entre 12 y 15 horas de caminata por terreno de alta montaña.
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Sin embargo, el presidente de la AGMP cuestionó que el helicóptero dispuesto por el Ministerio del Interior aún no hubiera llegado cuando el equipo de rescate encontró al sobreviviente. En declaraciones a RPP, sostuvo que la intervención pudo realizarse con mayor rapidez si el apoyo aéreo hubiese estado disponible desde el inicio de la emergencia.
“Este tipo de situación se pudo haber evitado; es más, el rescate se pudo haber hecho mucho más rápido si había el helicóptero. Lamentablemente el helicóptero no llega y tampoco la Policía de Montaña”, manifestó Pinto Toledo al referirse a las dificultades que enfrentaron los rescatistas durante la operación.
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Víctimas fueron identificadas
Las víctimas mortales fueron identificadas como el montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa, Sandra Covone, de nacionalidad canadiense. La confirmación fue realizada por el presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Áncash (AGOEMA), Porfirio Cacha Macedo, quien señaló que los familiares ya fueron informados sobre lo ocurrido.
Según explicó Cacha Macedo, los cuerpos permanecen sepultados bajo la nieve y aún no han podido ser recuperados. Indicó que las labores para ubicarlos serán complejas debido a las características del terreno y a la gran cantidad de nieve, roca y hielo acumulados tras la avalancha.
Las asociaciones de guías de montaña mantienen coordinación con las embajadas de México y Canadá, así como con los familiares de las víctimas, para gestionar la recuperación y posterior repatriación de los cuerpos. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores en la zona del accidente, donde las condiciones climáticas siguen representando un desafío para los equipos de rescate.
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