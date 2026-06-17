Perú

Rescatan al único sobreviviente de la avalancha en el nevado Tocllaraju: turista mexicano y su esposa fallecieron

La Asociación de Guías de Montaña del Perú cuestionó la demora en la llegada del helicóptero de la Policía y afirmó que el rescate pudo concretarse con mayor rapidez

Guardar
Google icon
Una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Áncash, dejó dos montañistas fallecidos y un guía herido que permanece atrapado a más de 6.000 m.s.n.m. El sobreviviente logró emitir una alerta satelital, lo que activó un operativo de rescate en medio de condiciones extremas. Fuente: TV Perú Noticias

El guía de montaña peruano Florentino Caldua fue rescatado con vida luego de permanecer atrapado tras la avalancha en el nevado Tocllaraju, ubicado en la provincia de Huaraz, región Áncash. El accidente ocurrió durante el ascenso a la cumbre y dejó además dos montañistas fallecidos: el ciudadano mexicano Daniel Navarro y su esposa, la canadiense Sandra Covone.

El rescate fue confirmado por el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo, quien informó que un equipo de cuatro rescatistas logró llegar hasta el lugar donde permanecía Caldua pese a las difíciles condiciones climáticas y del terreno. Según indicó, el guía peruano fue encontrado con vida, estable y quedó bajo el cuidado del personal especializado que participó en la operación.

PUBLICIDAD

La avalancha se produjo en la madrugada, aproximadamente a las 5:40 a. m., cuando el grupo ascendía hacia la cumbre del Tocllaraju. De acuerdo con la AGMP, el desprendimiento de nieve ocurrió cerca del denominado “hombro” del nevado, a unos 5.400 metros de altitud, sorprendiendo a los tres montañistas y sepultándolos bajo la nieve.

Logran rescatar con vida a peruano atrapado tras una avalancha en el nevado Tocllaraju. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Difusión/Freeman.la)
Logran rescatar con vida a peruano atrapado tras una avalancha en el nevado Tocllaraju. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Difusión/Freeman.la)

Rescate extremo

Tras conocerse la emergencia, el propio Florentino Caldua logró emitir una alerta mediante un equipo de comunicación satelital, lo que permitió activar las labores de rescate. La AGMP solicitó de inmediato el envío de un helicóptero para acelerar la atención, debido a que el acceso por tierra hasta la zona del accidente demanda entre 12 y 15 horas de caminata por terreno de alta montaña.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el presidente de la AGMP cuestionó que el helicóptero dispuesto por el Ministerio del Interior aún no hubiera llegado cuando el equipo de rescate encontró al sobreviviente. En declaraciones a RPP, sostuvo que la intervención pudo realizarse con mayor rapidez si el apoyo aéreo hubiese estado disponible desde el inicio de la emergencia.

“Este tipo de situación se pudo haber evitado; es más, el rescate se pudo haber hecho mucho más rápido si había el helicóptero. Lamentablemente el helicóptero no llega y tampoco la Policía de Montaña”, manifestó Pinto Toledo al referirse a las dificultades que enfrentaron los rescatistas durante la operación.

Póster de rescate con helicóptero, montañas nevadas y tres montañistas en equipo rojo, junto al logo de la AGMP. Texto pide 'RESCATE AÉREO AHORA'
La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) exige un rescate aéreo inmediato para el guía Floriano y otros montañistas atrapados por una avalancha en el nevado Tocllaraju de Áncash, donde el tiempo es crítico. (Foto: Asociación de Guías de Montaña del Perú - Agmp/Ifmga)

Víctimas fueron identificadas

Las víctimas mortales fueron identificadas como el montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa, Sandra Covone, de nacionalidad canadiense. La confirmación fue realizada por el presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Áncash (AGOEMA), Porfirio Cacha Macedo, quien señaló que los familiares ya fueron informados sobre lo ocurrido.

Según explicó Cacha Macedo, los cuerpos permanecen sepultados bajo la nieve y aún no han podido ser recuperados. Indicó que las labores para ubicarlos serán complejas debido a las características del terreno y a la gran cantidad de nieve, roca y hielo acumulados tras la avalancha.

Las asociaciones de guías de montaña mantienen coordinación con las embajadas de México y Canadá, así como con los familiares de las víctimas, para gestionar la recuperación y posterior repatriación de los cuerpos. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores en la zona del accidente, donde las condiciones climáticas siguen representando un desafío para los equipos de rescate.

La avalancha en el nevado Tocllaraju cobró la vida del mexicano Daniel Navarro y su esposa Sandra Devo Covone. (Foto composición: Infobae Perú/IG: 6@sandra.covone)
La avalancha en el nevado Tocllaraju cobró la vida del mexicano Daniel Navarro y su esposa Sandra Devo Covone. (Foto composición: Infobae Perú/IG: 6@sandra.covone)

Temas Relacionados

Nevado TocllarajuÁncashRescateperu-noticias

Más Noticias

‘Majo con sabor’ confirma que terminó su relación con Gabriel Calvo: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”

La influencer anunció que se separó de actor tras varios meses de relación. En una entrevista, explicó que las discusiones se acumularon y que prefirió priorizar su “paz mental”.

‘Majo con sabor’ confirma que terminó su relación con Gabriel Calvo: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”

Alexander Lecaros da por concluida su etapa en el ascenso de Brasil para sumarse al CD Moquegua en Liga 1 2026

La ‘embestida del sur’ alcanzó un acuerdo para contratar al desequilibrante extremo cusqueño, de 26 años, cuya última aventura en el Sampaio Corrêa fue más que desoladora

Alexander Lecaros da por concluida su etapa en el ascenso de Brasil para sumarse al CD Moquegua en Liga 1 2026

Suspenden el “ceviche más grande del mundo” por alza del pescado: oleajes anómalos y calentamiento del mar afectan celebración del 28 de junio

El incremento de hasta 50 % en el precio del pescado afecta la rentabilidad de cevicherías y restaurantes, que evalúan ajustes para sostener sus operaciones

Suspenden el “ceviche más grande del mundo” por alza del pescado: oleajes anómalos y calentamiento del mar afectan celebración del 28 de junio

Carlos Bruce: López Aliaga planea un “fraude a la ley” para volver a la alcaldía de Lima desplazando a Luis Rubio

El alcalde de Surco advirtió que el líder de Renovación Popular buscaría asumir la jefatura municipal postulando como teniente alcalde en la lista de Luis Rubio, para luego reemplazarlo tras una eventual renuncia

Carlos Bruce: López Aliaga planea un “fraude a la ley” para volver a la alcaldía de Lima desplazando a Luis Rubio

Amanda Miguel llega por primera vez a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber

La cantante argentino-mexicana debutará en el escenario nacional con un esperado concierto

Amanda Miguel llega por primera vez a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Alcalde de Lima adviete a Juntos por el Perú frente a nueva movilización: “No vamos a darle ninguna tregua a los violentos”

Alcalde de Lima adviete a Juntos por el Perú frente a nueva movilización: “No vamos a darle ninguna tregua a los violentos”

Carlos Bruce: López Aliaga planea un “fraude a la ley” para volver a la alcaldía de Lima desplazando a Luis Rubio

“No habrá obstrucción”: Partido de Roberto Sánchez reconoce ventaja de Keiko Fujimori y espera que indulte a Castillo

Keiko Fujimori volverá al Perú este miércoles con la victoria presidencial casi asegurada ante Roberto Sánchez

José Domingo Pérez se despide del partido de Roberto Sánchez tras virtual derrota y evalúa postular a elecciones de octubre

ENTRETENIMIENTO

‘Majo con sabor’ confirma que terminó su relación con Gabriel Calvo: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”

‘Majo con sabor’ confirma que terminó su relación con Gabriel Calvo: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”

Amanda Miguel llega por primera vez a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber

Jefferson Farfán responde a Magaly Medina si pasa pensión a su hija: “Paso 7 mil soles, ¿usted hizo su servicio comunitario?"

Pati Lorena enfrenta a Gabriela Herrera por asegurar que Samahara Lobatón le fue infiel a Youna con Renato Rossini Jr.

Magaly Medina estalla contra Rodrigo González por exponer el lugar donde hace servicio comunitario: “Está movido por la rabia y el odio”

DEPORTES

Alexander Lecaros da por concluida su etapa en el ascenso de Brasil para sumarse al CD Moquegua en Liga 1 2026

Alexander Lecaros da por concluida su etapa en el ascenso de Brasil para sumarse al CD Moquegua en Liga 1 2026

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys: “Necesito que mis jugadores estén comprometidos”

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026