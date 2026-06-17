Avalancha en el nevado Tocllaraju deja dos muertos y un guía herido que sigue atrapado: piden helicóptero de rescate para evacuarlo

Una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Áncash, dejó dos montañistas fallecidos y un guía herido que permanece atrapado a más de 6.000 m.s.n.m. El sobreviviente logró emitir una alerta satelital, lo que activó un operativo de rescate en medio de condiciones extremas. Fuente: TV Perú Noticias

Alarma en Áncash. Una avalancha en el nevado Tocllaraju sepultó a tres montañistas y dejó un saldo confirmado de dos fallecidos.

El tercer integrante, el guía Floriano, sobrevivió y logró emitir una alerta por sistema satelital desde la zona del accidente. Permanece herido a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en un punto donde la altura y el frío vuelven crítica cada hora de espera para su evacuación.

Equipos de rescate y organizaciones de guías activaron protocolos de respuesta y gestionaron apoyo aéreo para llegar a tiempo. La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP/IFMGA) pidió “rescate aéreo ahora” y advirtió que, sin un helicóptero, el traslado por tierra podría demorar demasiado.

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Montañistas ascienden una empinada ladera nevada del Nevado Tocllaraju, donde una avalancha reciente sepultó a tres alpinistas, dejando dos fallecidos y un guía herido.

Sobreviviente sigue atrapado en el Tocllaraju a más de 6.000 m

De acuerdo con un reporte difundido por TV Perú Noticias, la avalancha ocurrió alrededor de las 5:40 y afectó a tres andinistas que ascendían el Tocllaraju. La información atribuida a la Casa de Guías de Alta Montaña indicó un saldo de dos fallecidos y un herido.

El sobreviviente fue identificado como Floriano, un guía que logró enviar una alerta desde el área del accidente mediante un sistema satelital, lo que permitió activar los protocolos de respuesta. La coordinación involucró a equipos de rescate y apoyo en montaña, entre ellos Socorro Andino y la Casa de Guías, que organizaron una salida hacia la zona.

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Las mismas fuentes señalaron que el guía permanecía con lesiones y expuesto a condiciones extremas por la altitud. La prioridad de los rescatistas era estabilizarlo y acelerar su traslado a un punto seguro, debido al riesgo de hipotermia, agotamiento y complicaciones asociadas al mal de altura.

Imagen del Nevado Tocllaraju en Áncash, donde una avalancha sepultó a tres montañistas, dejando dos fallecidos y al guía Floriano herido, esperando un urgente rescate a más de 6.000 metros.

Piden helicóptero de rescate urgente para evacuar a montañista atrapado

La logística se volvió el principal obstáculo. Desde Áncash, el reporte televisivo explicó que la ruta a pie hasta el área del accidente es extensa, lo que añade horas de marcha para los equipos y retrasa la evacuación del herido. Por ese motivo, se gestionó el apoyo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional para trasladar a rescatistas hasta el campo base y acelerar el descenso.

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La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP/IFMGA) reforzó ese pedido con un llamado público: “El tiempo se agota en el Tocllaraju”. En su mensaje, la organización remarcó que “solo un helicóptero puede llegar a tiempo” y solicitó a autoridades y medios visibilizar la emergencia para concretar el rescate aéreo.

El mismo reporte de TV Perú Noticias añadió que, pese a coordinaciones previas para contar con una unidad aérea desde mayo en el Callejón de Huaylas, la disponibilidad no se había concretado por trámites administrativos. Hasta el cierre de esta información, no se confirmaba el envío del helicóptero.

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La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) exige un rescate aéreo inmediato para el guía Floriano y otros montañistas atrapados por una avalancha en el nevado Tocllaraju de Áncash, donde el tiempo es crítico. (Foto: Asociación de Guías de Montaña del Perú - Agmp/Ifmga)

Cordillera Blanca: zona turística marcada por riesgos y avalanchas

El nevado Tocllaraju es uno de los destinos más visitados por montañistas, especialmente entre mayo y septiembre, cuando aumenta la llegada de turistas extranjeros a la cordillera Blanca. El acceso se realiza por el distrito de Marcará, en la provincia de Carhuaz, en un entorno donde la altitud y el clima pueden cambiar de manera abrupta.

Guías locales advirtieron que la montaña modifica con el tiempo sus rutas y puntos de paso debido a procesos de desecación y retroceso glaciar, lo que incrementa la exposición a desprendimientos y avalanchas. Esa variabilidad obliga a reevaluar condiciones de seguridad en cada temporada, incluso en recorridos conocidos.

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La joya escondida de la Cordillera Blanca: un mirador a más de 5.000 metros de altura. (Foto: soltv perú)

En la cordillera Blanca se han registrado avalanchas en distintos nevados. Según el reporte televisivo, recientemente se informó un evento en la zona del Huandoy y también en el área del Huascarán, sin víctimas. En el caso del Tocllaraju, la tragedia de esta madrugada marcó el primer accidente mortal reportado en lo que se describió como la temporada alta de ascensos en Áncash.

Mininter envía helicóptero PNP para rescate en el Tocllaraju

El Ministerio del Interior dispuso el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú hacia Huaraz, en la región Áncash, para reforzar las labores de búsqueda y rescate tras la avalancha ocurrida en el nevado Tocllaraju. En el comunicado oficial, la entidad precisa que la operación busca asistir a “las personas afectadas por la avalancha registrada en el nevado Tocllaraju”.

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El Ministerio del Interior dispuso el envío de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú hacia Huaraz, Áncash, para reforzar la búsqueda y rescate tras la avalancha en el nevado Tocllaraju. (Foto: Mininter / X)

Las tareas de búsqueda, rescate y auxilio estarán a cargo de un equipo especializado de rescatistas de la Policía de Alta Montaña. El comunicado señala que estas operaciones las realizará un “equipo especializado de rescatistas de la Policía de Alta Montaña”, con el fin de atender a quienes resultaron afectados por el incidente.

Además, el Ministerio del Interior enfatizó que mantiene “permanente coordinación con las autoridades competentes” y que continuará desplegando todos los recursos necesarios para la atención de la emergencia, reafirmando su “firme compromiso de salvaguardar la vida e integridad de nuestros ciudadanos”.