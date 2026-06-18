Trabajadores podrían recibir una indemnización si la reposición laboral se demora, de acuerdo a la Corte Suprema

El tribunal acogió parcialmente el recurso interpuesto por un trabajador que reclamó una indemnización por los daños ocasionados debido a la demora en su reincorporación. Foto: Actualidad Laboral

La demora de un empleador en cumplir una sentencia firme que ordena la reposición de un trabajador puede generar consecuencias económicas. La Corte Suprema estableció que el incumplimiento oportuno de este tipo de mandatos judiciales puede configurar responsabilidad civil y dar lugar al pago de una indemnización por los daños ocasionados.

El criterio fue fijado por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia mediante la Casación Laboral N.° 39938-2023 Pasco. En dicha resolución, el tribunal declaró fundado en parte el recurso presentado por un trabajador que solicitó una reparación por los perjuicios generados tras no ser reincorporado a tiempo.

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El incumplimiento de una reposición puede generar responsabilidad civil

La Corte Suprema precisó que cuando un empleador no ejecuta una resolución judicial firme que dispone la reposición de un trabajador, incurre en un incumplimiento de una obligación exigible. Esta conducta, según el tribunal, se encuentra comprendida dentro del artículo 1321 del Código Civil.

La norma establece que quien incumple una obligación debido a dolo, culpa inexcusable o culpa leve debe asumir el pago de una indemnización por daños y perjuicios. El resarcimiento puede incluir el daño emergente y el lucro cesante cuando exista una relación directa entre el incumplimiento y el perjuicio generado.

El caso evaluado correspondía a un trabajador que había obtenido una sentencia previa que declaró inválido su cese y ordenó su retorno al puesto que ocupaba. Sin embargo, la empleadora no ejecutó la decisión dentro del plazo esperado, prolongando la separación del trabajador de sus funciones.

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La Corte Suprema señaló que el empleador que demora en cumplir una sentencia firme que ordena la reincorporación de un trabajador incumple una obligación reconocida judicialmente. Foto: difusión

Corte reconoce perjuicio económico por la demora

Ante esta situación, el trabajador presentó una demanda para solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Entre sus pedidos incluyó el reconocimiento del lucro cesante, daño moral, daños punitivos, intereses legales, costas procesales y honorarios profesionales.

En primera instancia, el juzgado laboral declaró fundada en parte la demanda. No obstante, la sala superior posteriormente revocó esa decisión y rechazó todas las pretensiones. Por ello, el trabajador recurrió en casación alegando que no se había aplicado correctamente el artículo 1321 del Código Civil.

Al revisar el expediente, la Corte Suprema determinó que la demora en ejecutar la reposición afectó económicamente al trabajador, debido a que continuó alejado de su fuente laboral pese a contar con una decisión judicial que ordenaba su reincorporación.

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Lucro cesante sí fue reconocido, pero no el daño moral

El máximo tribunal consideró que el perjuicio patrimonial estaba acreditado, ya que el trabajador dejó de percibir ingresos que razonablemente habría obtenido si la sentencia hubiera sido cumplida de manera oportuna. Por ello, concluyó que correspondía reconocer una indemnización bajo la modalidad de lucro cesante.

La Corte señaló que existía una relación causal entre la conducta de la empleadora y el daño ocasionado, pues la falta de ejecución del mandato judicial mantuvo al trabajador fuera de su puesto durante un periodo en el que debía haber retomado sus labores.

La Corte Suprema señaló que el empleador que demora en cumplir una sentencia firme que ordena la reincorporación de un trabajador incumple una obligación reconocida judicialmente. Foto: difusión

Sin embargo, la decisión fue distinta respecto al daño moral solicitado. La Corte Suprema indicó que el incumplimiento de una sentencia de reposición no implica automáticamente la existencia de una afectación emocional indemnizable.

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La afectación moral debe ser acreditada

Para reconocer un daño moral, el tribunal explicó que debe demostrarse una afectación real en la esfera personal del trabajador y una conexión directa con la conducta que generó el perjuicio.

En este caso, los elementos presentados no fueron suficientes para acreditar que existía un daño extrapatrimonial directamente relacionado con el incumplimiento de la empleadora. Por ello, la indemnización se limitó al concepto de lucro cesante.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó que la sala superior no valoró correctamente el incumplimiento de la sentencia de reposición ni las consecuencias patrimoniales derivadas de esa situación. En consecuencia, confirmó el pago de la reparación por lucro cesante y descartó el reconocimiento del daño moral.

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Requisitos para que exista obligación de reparar daños

La Corte recordó que la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones requiere que se cumplan ciertos elementos. Entre ellos se encuentran la existencia de una obligación jurídicamente exigible, el incumplimiento, la generación de un daño cierto y la relación causal entre la conducta y el perjuicio.

Con la concurrencia de estos factores, el responsable debe reparar los daños ocasionados conforme a las reglas establecidas en el Código Civil. La resolución reafirma que el retraso en cumplir una orden judicial de reposición puede tener consecuencias indemnizatorias para el empleador.