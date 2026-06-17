Carlos Bruce: López Aliaga planea un “fraude a la ley” para volver a la alcaldía de Lima desplazando a Luis Rubio

El actual alcalde de Surco y aspirante a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Carlos Bruce, afirmó este miércoles que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, intentaría regresar a la comuna capitalina mediante una estrategia para sortear la norma que impide la reelección inmediata.
“Lo que yo escuché la semana pasada, y tengo la grabación donde, es que el señor López Aliaga (...) quiere volver a ser alcalde de Lima”, declaró durante una entrevista con la radio Exitosa, un día después de que el excandidato presidencial anunciara que será número dos de Luis Rubio, presidente del Concejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL), en la contienda por Lima.
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“Y después dijo: bueno, y por eso voy a postular a teniente alcalde. O sea, van a usar una figura para ingresar como teniente alcalde de un señor que ya es de avanzada edad, el señor Luis Rubio, para que después renuncie y él asuma la alcaldía”, expresó.
Bruce calificó la maniobra como un “fraude a la ley”, ya que, aunque está “en contra” de la norma que impide la reelección, subrayó que sigue “vigente”.
A través de un pronunciamiento en vivo difundido por sus plataformas sociales, en el que reiteró que no jurará como senador porque sería avalar “el fraude y la corrupción”, López Aliaga mencionó en la víspera que su intento por llegar como número dos a la MML es “un reto apasionante”.
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“Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana (...) para completar y mejorar aún más las obras, empezando por mis hermanos que han estado sufriendo, que felizmente han dejado de sufrir porque el agua ha llegado a unas quinientas mil familias en Lima, pero mi tarea es llegar a un millón trescientos”, señaló.
Explicó que lo hará con aporte privado, “que es el más generoso y el que funciona rápidamente”, pero también con modificaciones legislativas “para que el Estado se encargue de poner agua de emergencia” tanto en Lima como en las zonas sin acceso del país.
Propuso llegar con agua potable a “un millón trescientas mil” familias en Lima, mediante inversión privada, cambios legislativos y nuevas plantas desalinizadoras.
“No es tan difícil poner plantas desalinizadoras para dar agua, por ejemplo, acá en el Callao o en Lima Norte, Lima Sur. Gente que no tiene agua o que tiene agua por dos horas, teniendo el mar al frente. O en la sierra igual, teniendo ríos con abundante agua, o ciudades como Iquitos, que son ciudades rodeadas de agua”, matizó.
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“Hay mucho por hacer. Yo sí lo veo como un reto apasionante. Se nos viene un Perú de cinco años de crecimiento. Como teniente alcalde de Lima, voy a contribuir al desarrollo de mi país y voy a firmar los convenios que he venido firmando con diferentes alcaldes del interior del Perú, que pedían ayuda a Lima para diferentes razones”, agregó.
Renuncia
López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima en octubre del año pasado para postular a la Presidencia en las elecciones generales del 12 y 13 de abril, donde quedó fuera del balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su renuncia y la sucesión recayó en Renzo Reggiardo, encargado de completar el periodo 2023-2026.
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El próximo 4 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales, en las que los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, alcaldes y miembros de los concejos municipales.
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