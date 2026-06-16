Las enfermedades que más afectan a los hombres peruanos después de los 40 años: una es una amenaza silenciosa

Uno de cada dos peruanos mayores de 40 años padece hipertensión arterial, según datos del Ministerio de Salud. (Minsa)

Uno de cada dos peruanos mayores de 40 años padece hipertensión arterial, mientras que el cáncer de próstata y los trastornos del sistema circulatorio figuran entre los principales problemas de salud para los hombres de este grupo etario, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

La salud masculina enfrenta retos particulares a partir de la cuarta década de vida. Diversas estadísticas nacionales e internacionales advierten sobre el impacto de enfermedades crónicas y condiciones oncológicas en los hombres peruanos, que pueden comprometer la calidad y la expectativa de vida si no se detectan a tiempo.

La amenaza silenciosa

El Ministerio de Salud (Minsa) estima que uno de cada dos peruanos mayores de 40 años vive con hipertensión arterial. Esta condición, conocida como el “asesino silencioso”, puede transcurrir sin síntomas evidentes hasta que provoca complicaciones graves, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, daño renal o problemas oculares.

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La hipertensión arterial continúa siendo una de las enfermedades más frecuentes y menos detectadas en el Perú. Difusión

El Minsa ha subrayado que un 50 a 60 por ciento de personas afectadas desconoce su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de eventos fatales. La falta de síntomas en fases iniciales contribuye a que la mayoría de los pacientes descubra la enfermedad tras episodios agudos, como desmayos, infartos o complicaciones renales.

Los cardiólogos del Hospital Nacional Dos de Mayo precisan que cerca del 80 por ciento de los pacientes hipertensos abandona el tratamiento o nunca lo inicia, impulsado por la ausencia de molestias perceptibles.

Los especialistas insisten en que los adultos mayores de 40 años deberían controlarse la presión arterial al menos una vez al año. La hipertensión puede endurecer las arterias, aumentar el tamaño del corazón y provocar daños renales y oculares. En el contexto global, la OMS calcula que un tercio de la población mundial sufre hipertensión sin saberlo, y que cada segundo muere una persona por causas cardiovasculares.

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El Minsa advirtió que entre el 50 y el 60 por ciento de las personas con hipertensión arterial desconoce su diagnóstico.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata ocupa uno de los primeros lugares entre las neoplasias que afectan a los hombres peruanos. De acuerdo con cifras oficiales, la incidencia alcanza los 40,1 casos por cada 100 mil habitantes. Aproximadamente uno de cada siete hombres podría recibir este diagnóstico a lo largo de su vida.

El Ministerio de Salud ha advertido que más del 75 por ciento de los casos se detecta en varones mayores de 50 años. Este tipo de cáncer suele desarrollarse sin síntomas en las etapas iniciales, lo que retrasa la consulta médica y complica el tratamiento. La institución destacó que cerca del 60 por ciento de los pacientes busca atención médica cuando la enfermedad ya está avanzada, reduciendo las probabilidades de un tratamiento exitoso.

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Entre los síntomas que pueden aparecer en fases avanzadas figuran la dificultad para orinar, un flujo urinario débil, aumento de la frecuencia urinaria nocturna, dolor o ardor al orinar y presencia de sangre en la orina o el semen.

El dolor persistente en la espalda baja, la pelvis o las caderas también puede indicar una extensión del tumor hacia estructuras óseas. El Minsa promueve campañas de detección precoz para hombres entre 50 y 75 años, e insiste en la necesidad de controles periódicos como vía para mejorar el pronóstico.

Un médico señala un diagrama del cáncer de próstata en una pantalla mientras discute la condición con un paciente en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los factores de riesgo asociados incluyen antecedentes familiares, sobrepeso, sedentarismo y una dieta rica en grasas saturadas. Las autoridades sanitarias recomiendan mantener estilos de vida saludables y acudir a exámenes preventivos, especialmente en la etapa posterior a los 50 años.

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Enfermedades cardiovasculares

El riesgo de enfermedades del sistema circulatorio aumenta de forma considerable después de los 40 años, según información recogida por el sector salud. Las principales causas incluyen la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el sedentarismo, la obesidad y la predisposición genética.

Estas condiciones pueden derivar en infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones vasculares graves. Para reducir la incidencia, los expertos recomiendan evitar el consumo de tabaco, mantener los niveles de colesterol y azúcar bajo control, realizar ejercicio regular y mantener un peso saludable.

El Ministro de Salud visitó el Hospital Loayza para supervisar la atención médica y garantizar la gratuidad del tratamiento a los heridos del accidente en el Estadio Alejandro Villanueva. (Minsa)

Sistema respiratorio y digestivo

Después de los 40 años, los músculos y tejidos de las vías respiratorias pierden capacidad para mantenerse abiertos, lo que puede dificultar la oxigenación y elevar el riesgo de infecciones pulmonares. Los síntomas más habituales son el cansancio y la falta de aire.

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En cuanto al sistema digestivo, el envejecimiento puede provocar trastornos como gastritis, distensión abdominal, cálculos vesiculares, apendicitis, peritonitis y menor absorción intestinal. Estos cambios suelen intensificarse a partir de los 50 años.

Llamado a la prevención

En el marco del Día del Padre, que se celebra este 21 de junio, el Ministerio de Salud intensificó el llamado a los hombres peruanos para priorizar los chequeos preventivos. El objetivo es fomentar la detección temprana de cáncer de próstata y otras enfermedades crónicas, con campañas orientadas a la población masculina de entre 50 y 75 años.

La institución invitó a los familiares a incentivar la realización de controles médicos, advirtiendo que la prevención y el diagnóstico oportuno resultan fundamentales para enfrentar las principales amenazas a la salud masculina en el país.

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