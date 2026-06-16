Bloquean la Ramiro Prialé y queman llantas cerca de Carapongo: pobladores exigen puente peatonal o semáforo ante accidentes constantes

Los residentes de Carapongo bloquearon la avenida Ramiro Prialé durante una protesta para exigir un puente peatonal o semáforos, ante los constantes accidentes y el riesgo para escolares y adultos mayores. Exitosa

La interrupción temporal del tránsito en una de las principales vías de conexión de Lima Este volvió a poner en agenda un problema que los residentes denuncian desde hace años: las dificultades para cruzar con seguridad sectores de alto flujo vehicular. La protesta registrada en Lurigancho-Chosica reflejó la preocupación de familias, estudiantes y adultos mayores que utilizan a diario la avenida Ramiro Prialé.

Durante la noche, un grupo de vecinos salió a las calles para exigir medidas que reduzcan el riesgo para los peatones. La movilización se concentró cerca del puente Carapongo, en una zona donde, según los residentes, los accidentes de tránsito ocurren con frecuencia y las condiciones de seguridad resultan insuficientes para quienes necesitan atravesar la vía.

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La situación también generó congestión vehicular debido al bloqueo de la carretera, una ruta utilizada por miles de personas que se desplazan entre distintos sectores de Lima Este. La demanda principal de los manifestantes apunta a la implementación de infraestructura y mecanismos de control que permitan cruces más seguros.

Vecinos bloquearon la Ramiro Prialé en señal de protesta

De acuerdo con información difundida por Exitosa, los vecinos bloquearon la avenida Ramiro Prialé a la altura del puente Carapongo. Durante la manifestación, los participantes quemaron llantas y restringieron el paso de vehículos como medida de presión para llamar la atención de las autoridades.

La protesta se extendió aproximadamente una hora y motivó la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú debido a la congestión que se formó en la zona. Sin embargo, los residentes señalaron que la presencia policial durante la movilización no resuelve los problemas que enfrentan diariamente al intentar cruzar la vía.

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Según el reporte emitido desde el lugar, los vecinos advirtieron que podrían realizar nuevas protestas en caso de no recibir una respuesta concreta de las autoridades responsables.

Uno de los principales cuestionamientos de los residentes se relaciona con la ausencia de elementos que faciliten el tránsito seguro de peatones. Durante las entrevistas, varios vecinos expresaron preocupación por la situación que afrontan niños y adultos mayores.

“No hay nada, más que nada para los niños que van al colegio. Además las personas mayores no pueden cruzar, ¿cómo van a cruzar tantos carros que vienen?”, manifestó una vecina durante la protesta.

Los testimonios también hicieron referencia a la necesidad de construir un puente peatonal o instalar un sistema de control vehicular que permita ordenar el tránsito. Otro residente sostuvo: “Claro, el puente peatonal o el semáforo”.

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La demanda surge en un punto donde, según los propios vecinos, existe una circulación constante de peatones y vehículos menores que necesitan atravesar la avenida para acceder a distintos sectores de Carapongo.

Denuncian accidentes recurrentes en el sector

Vecinos bloquearon la avenida Ramiro Prialé a la altura del puente Carapongo como medida de protesta.

Los manifestantes afirmaron que los accidentes de tránsito forman parte de una problemática constante en la zona. Durante las declaraciones recogidas, los residentes señalaron que existen antecedentes de personas heridas y fallecidas.

“Ya estamos cansados. Tantos heridos, tantos muertos. ¿A dónde podemos llegar?”, expresó una vecina al describir la situación que motivó la movilización.

Ante la consulta sobre la frecuencia de los siniestros, la misma residente respondió: “Sí, constantemente”.

Otro vecino indicó que la protesta surgió después de varios episodios registrados en el lugar. “Ya son varios accidentes”, afirmó, al insistir en la necesidad de adoptar medidas de prevención para evitar nuevos casos.

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Cuestionamientos a las autoridades locales

Durante la protesta también surgieron críticas dirigidas a las autoridades municipales. Uno de los vecinos consultados manifestó su disconformidad con la respuesta recibida hasta el momento frente a los pedidos de la población.

“O sea que con el alcalde ya se hace la vista gorda porque el alcalde de verdad no toma las cartas en los asuntos en este caso”, declaró.

Los residentes insistieron en que su principal objetivo consiste en obtener medidas concretas para mejorar la seguridad vial en la zona. Entre las alternativas mencionadas durante la protesta figuran la construcción de un puente peatonal y la instalación de un semáforo que permita ordenar el tránsito y facilitar el cruce de peatones.

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