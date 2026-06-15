Perú

Lo que El Niño se llevó: producción nacional de Perú crece 3,73% en abril, pero sufre caídas en agro, minería e hidrocarburos

La actividad productiva acumuló una expansión de 3,59% en los últimos 12 meses. En abril, el crecimiento estuvo sostenido por Comercio, Construcción y Manufactura

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agricultura - agroexportacion - esparragos
El sector Agropecuario cayó 1,64% por la menor producción agrícola afectada por factores climáticos y por la reducción de superficie sembrada.

El crecimiento de la producción nacional en abril de 2026 alcanzó 3,73% respecto al mismo mes del año anterior, con el impulso principal de los sectores Comercio, Construcción, Manufactura y Otros Servicios.

Así lo comunicó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, durante la presentación del informe técnico sobre el desempeño económico reciente.

Comercio y Construcción: motores del crecimiento

El informe del INEI precisó que el avance global de la economía estuvo sostenido en un 66% por el rendimiento de Comercio, Construcción, Otros Servicios y Manufactura.

En el caso del sector Comercio, la variación positiva fue de 7,31%, impulsada por una mayor comercialización mayorista y minorista, donde destacó la venta de metales, materiales de construcción y maquinaria para proyectos de infraestructura y autoconstrucción.

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La Construcción creció 12,88% por el mayor consumo interno de cemento, el avance de obras públicas y el aumento de proyectos privados de infraestructura.

El segmento automotriz también mostró una expansión significativa de 25,22%, atribuida principalmente a campañas promocionales y la apertura de nuevas sucursales.

El sector Construcción reportó un crecimiento de 12,88%, reflejando un incremento en el consumo interno de cemento y en el avance físico de obras públicas.

El aumento en proyectos privados de infraestructura y la actividad en gobiernos locales y regionales tuvieron un rol destacado, aunque la inversión en obras de prevención de riesgos experimentó una baja.

Manufactura y servicios: desempeño positivo

La Manufactura se expandió 2,17% en el cuarto mes del año, favorecida por el crecimiento tanto del subsector fabril primario como del no primario.

La producción de metales preciosos, la elaboración de productos pesqueros y cárnicos, y la refinación de petróleo contribuyeron al resultado.

Obreros de la industria no primaria. Foto: SNI
La Manufactura aumentó 2,17% por la producción de metales preciosos, productos pesqueros y cárnicos, y la refinación de petróleo, aunque los bienes de consumo retrocedieron.

El subsector fabril no primario avanzó gracias a la mayor producción de bienes intermedios y de capital, mientras que la industria de bienes de consumo registró una caída.

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En el área de Otros Servicios, sobresalió el crecimiento de Servicios Prestados a Empresas (3,27%), encabezado por la publicidad, investigación de mercados y agencias de viajes, así como de Servicios de Gobierno (4,08%), con mayor actividad en administración pública y defensa.

Energía, agua y transporte: resultados mixtos

El sector Electricidad, Gas y Agua presentó una variación positiva de 4,68%, con una mayor generación de energía termoeléctrica y renovable.

El subsector gas tuvo un incremento en la distribución al segmento residencial y comercial, mientras que la distribución a empresas y expendio de gas natural vehicular se redujo. En el caso del agua, varias empresas regionales aumentaron su producción, aunque algunas experimentaron descensos.

En Transporte, Almacenamiento y Mensajería, la producción mostró un crecimiento de 1,44%, apoyado por un mayor tráfico carretero y ferroviario, así como un desempeño positivo en almacenamiento y mensajería. El transporte aéreo y el transporte por tubería registraron retrocesos.

mineria
La Minería e Hidrocarburos retrocedió 3,24% por la menor extracción de hidrocarburos y por bajas en la producción de zinc, plomo, plata y molibdeno, según el INEI.

Agropecuario y Minería e Hidrocarburos: retrocesos sectoriales

No todos los sectores reflejaron avances. El sector Agropecuario disminuyó 1,64% debido a la menor producción agrícola, afectada por factores climáticos y reducción de superficie sembrada. El subsector pecuario, en contraste, reportó incrementos en volúmenes de porcino, leche, aves y vacuno.

Por su parte, la Minería e Hidrocarburos descendió 3,24%. La menor extracción de hidrocarburos, con caídas en petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas, y la disminución en la producción de zinc, plomo, plata y molibdeno influyeron en el resultado, aunque la extracción de hierro, cobre, oro y estaño compensó parcialmente la caída.

Pesca, alojamientos y telecomunicaciones: variaciones puntuales

El sector Pesca subió 1,68%, con mayor captura de especies marítimas para consumo directo e indirecto, mientras la pesca continental retrocedió por menores volúmenes desembarcados en productos frescos y congelados.

pesca - anchoveta
El INEI informó que la actividad productiva acumuló una expansión de 3,58% entre enero y abril de 2026 y una variación de 3,59% en los últimos doce meses.

En Alojamiento y Restaurantes, el crecimiento fue de 4,48%, con un buen desempeño del subsector restaurantes, beneficiado por ofertas y mayor cobertura de servicios, aunque el subsector alojamiento se redujo.

Telecomunicaciones y otros servicios de información avanzaron 1,03% por el dinamismo de los servicios de internet y televisión por suscripción, mientras los servicios de telefonía y transmisión de datos disminuyeron.

Finanzas y panorama acumulado

El sector Financiero y Seguros interrumpió una racha negativa al crecer 1,01%, impulsado por el aumento de créditos y depósitos, sobre todo en la banca múltiple y las cajas municipales.

De acuerdo con el INEI, la actividad productiva acumulada entre enero y abril de 2026 registra un crecimiento de 3,58%, en tanto que el resultado de los últimos doce meses muestra una variación de 3,59%.

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