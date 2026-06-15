Lo que El Niño se llevó: producción nacional de Perú crece 3,73% en abril, pero sufre caídas en agro, minería e hidrocarburos

El crecimiento de la producción nacional en abril de 2026 alcanzó 3,73% respecto al mismo mes del año anterior, con el impulso principal de los sectores Comercio, Construcción, Manufactura y Otros Servicios.
Así lo comunicó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, durante la presentación del informe técnico sobre el desempeño económico reciente.
Comercio y Construcción: motores del crecimiento
El informe del INEI precisó que el avance global de la economía estuvo sostenido en un 66% por el rendimiento de Comercio, Construcción, Otros Servicios y Manufactura.
En el caso del sector Comercio, la variación positiva fue de 7,31%, impulsada por una mayor comercialización mayorista y minorista, donde destacó la venta de metales, materiales de construcción y maquinaria para proyectos de infraestructura y autoconstrucción.
PUBLICIDAD
El segmento automotriz también mostró una expansión significativa de 25,22%, atribuida principalmente a campañas promocionales y la apertura de nuevas sucursales.
El sector Construcción reportó un crecimiento de 12,88%, reflejando un incremento en el consumo interno de cemento y en el avance físico de obras públicas.
El aumento en proyectos privados de infraestructura y la actividad en gobiernos locales y regionales tuvieron un rol destacado, aunque la inversión en obras de prevención de riesgos experimentó una baja.
Manufactura y servicios: desempeño positivo
La Manufactura se expandió 2,17% en el cuarto mes del año, favorecida por el crecimiento tanto del subsector fabril primario como del no primario.
La producción de metales preciosos, la elaboración de productos pesqueros y cárnicos, y la refinación de petróleo contribuyeron al resultado.
El subsector fabril no primario avanzó gracias a la mayor producción de bienes intermedios y de capital, mientras que la industria de bienes de consumo registró una caída.
PUBLICIDAD
En el área de Otros Servicios, sobresalió el crecimiento de Servicios Prestados a Empresas (3,27%), encabezado por la publicidad, investigación de mercados y agencias de viajes, así como de Servicios de Gobierno (4,08%), con mayor actividad en administración pública y defensa.
Energía, agua y transporte: resultados mixtos
El sector Electricidad, Gas y Agua presentó una variación positiva de 4,68%, con una mayor generación de energía termoeléctrica y renovable.
El subsector gas tuvo un incremento en la distribución al segmento residencial y comercial, mientras que la distribución a empresas y expendio de gas natural vehicular se redujo. En el caso del agua, varias empresas regionales aumentaron su producción, aunque algunas experimentaron descensos.
PUBLICIDAD
En Transporte, Almacenamiento y Mensajería, la producción mostró un crecimiento de 1,44%, apoyado por un mayor tráfico carretero y ferroviario, así como un desempeño positivo en almacenamiento y mensajería. El transporte aéreo y el transporte por tubería registraron retrocesos.
Agropecuario y Minería e Hidrocarburos: retrocesos sectoriales
No todos los sectores reflejaron avances. El sector Agropecuario disminuyó 1,64% debido a la menor producción agrícola, afectada por factores climáticos y reducción de superficie sembrada. El subsector pecuario, en contraste, reportó incrementos en volúmenes de porcino, leche, aves y vacuno.
Por su parte, la Minería e Hidrocarburos descendió 3,24%. La menor extracción de hidrocarburos, con caídas en petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas, y la disminución en la producción de zinc, plomo, plata y molibdeno influyeron en el resultado, aunque la extracción de hierro, cobre, oro y estaño compensó parcialmente la caída.
PUBLICIDAD
Pesca, alojamientos y telecomunicaciones: variaciones puntuales
El sector Pesca subió 1,68%, con mayor captura de especies marítimas para consumo directo e indirecto, mientras la pesca continental retrocedió por menores volúmenes desembarcados en productos frescos y congelados.
En Alojamiento y Restaurantes, el crecimiento fue de 4,48%, con un buen desempeño del subsector restaurantes, beneficiado por ofertas y mayor cobertura de servicios, aunque el subsector alojamiento se redujo.
Telecomunicaciones y otros servicios de información avanzaron 1,03% por el dinamismo de los servicios de internet y televisión por suscripción, mientras los servicios de telefonía y transmisión de datos disminuyeron.
Finanzas y panorama acumulado
El sector Financiero y Seguros interrumpió una racha negativa al crecer 1,01%, impulsado por el aumento de créditos y depósitos, sobre todo en la banca múltiple y las cajas municipales.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el INEI, la actividad productiva acumulada entre enero y abril de 2026 registra un crecimiento de 3,58%, en tanto que el resultado de los últimos doce meses muestra una variación de 3,59%.
Más Noticias
Congreso promulga ley que crea el Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú y habilita el ejercicio hasta los 75 años
La Ley N° 32656 establece que solo los odontólogos colegiados y habilitados en el nuevo Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú podrán ejercer legalmente la odontología en el país
¿Se cayó el fichaje de Adrián Quiroz por Universitario? El factor que complica las negociaciones con Los Chankas
El volante peruano tenía todo acordado con la ‘U’ para convertirse en refuerzo para el Torneo Clausura, aunque la directiva ‘guerrera’ no se lo ha puesto fácil
Dónde ver Bélgica vs Egipto HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026
‘Faraones’ y belgas debutan en la cita mundialista. Conoce cómo sintonizar el partido en vivo por streaming y el presente de ambas selecciones tras sus amistosos de preparación
Federación Peruana de Vóley evalúa medidas contra jugadoras que rechazan la selección: “Estamos pidiendo opiniones legales”
Gino Vegas, presidente de la FPV, señaló que el caso viene siendo analizado a nivel institucional para determinar las acciones a seguir frente a la negativa de algunas deportistas de aceptar convocatorias a la ‘bicolor’
Carlos Vílchez reaparece en clínica tras someterse a operación a las rodillas
El artista se pronunció en sus redes sociales donde contó cómo lleva el proceso de recuperación antes de reincorporarse a la televisión
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD