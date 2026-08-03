¿Cuánto deberías pedir de sueldo en 2026? Pretensiones salariales por experiencia, profesión y género en Perú, según Bumeran

Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

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La pretensión salarial en Perú continúa mostrando una tendencia al alza durante este 2026. Aunque el incremento ha sido moderado, las expectativas económicas de quienes buscan empleo crecieron de forma sostenida en los primeros seis meses del año, reflejando un mercado laboral que mantiene movimiento en distintos sectores y niveles de experiencia.

De acuerdo con el más reciente informe del Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario pretendido registró un incremento acumulado de 1,19% entre enero y junio, alcanzando en este último mes el promedio más alto del semestre con S/ 3.475 mensuales. El reporte también revela cuáles son las áreas con las remuneraciones más elevadas, los puestos con menores expectativas salariales y cómo evolucionó la brecha salarial por género durante este periodo.

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Pretensión salarial en Perú subió 1,19% en el primer semestre y junio marcó el mayor sueldo promedio esperado

El sueldo mínimo actual de Perú equivale a unos USD 335,86. Foto: composición Infobae Perú

El estudio elaborado por Bumeran señala que el crecimiento acumulado de la pretensión salarial durante el primer semestre de 2026 fue superior al registrado en el mismo periodo de 2025, cuando el aumento alcanzó el 0,94%. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo del incremento observado entre enero y junio de 2024, año en el que las expectativas salariales avanzaron 2,70%.

Durante los primeros seis meses del año, el mayor incremento mensual se produjo en marzo, cuando el salario requerido aumentó 1,85% respecto a febrero. Posteriormente, el crecimiento continuó en mayo con un avance de 1,06%, mientras que junio cerró con una variación positiva de 1,22% frente al mes anterior.

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La evolución del sueldo promedio pretendido muestra un incremento constante a lo largo del semestre. En enero, los postulantes solicitaban en promedio S/ 3.310 mensuales. En febrero la cifra subió a S/ 3.334, mientras que en marzo alcanzó los S/ 3.396. En abril prácticamente se mantuvo estable con S/ 3.398, luego aumentó a S/ 3.433 en mayo y finalmente llegó a S/ 3.475 durante junio.

El informe también diferencia las expectativas salariales según el nivel de experiencia. En junio, quienes aspiran a cargos de supervisor o jefe solicitaron en promedio S/ 5.569 al mes, cifra que representa un incremento de 1,35% respecto a mayo.

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En tanto, para las posiciones semi senior y senior, el salario pretendido promedio fue de S/ 3.535, con un crecimiento mensual de 1,28%. Por su parte, los trabajadores del segmento junior elevaron sus expectativas hasta S/ 2.365 mensuales, equivalente a un aumento de 0,80% frente al mes previo.

Los puestos con los mejores salarios pretendidos y cómo evolucionó la brecha salarial entre hombres y mujeres

Un calendario de escritorio con los meses de enero a junio junto a billetes peruanos, monedas, una calculadora y un recibo de sueldo genérico en una superficie de madera, mostrando la relación entre tiempo y remuneración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Bumeran también identifica las áreas donde los postulantes solicitan las remuneraciones más elevadas. En los cargos de supervisor y jefe, el sector Sistemas lideró el ranking durante junio con una pretensión salarial promedio de S/ 12.000 mensuales, muy por encima del resto de ocupaciones analizadas.

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En el segmento semi senior y senior, las mayores expectativas económicas se registraron en Urbanismo e Inversiones y Proyectos de Inversión, donde los postulantes solicitaron alrededor de S/ 6.000 al mes durante distintos meses del semestre.

Para el nivel junior, la mayor remuneración pretendida correspondió al área de Urbanismo, cuyos candidatos solicitaron hasta S/ 5.500 mensuales durante mayo. También destacaron puestos vinculados a Gerencia y Dirección General, con expectativas cercanas a S/ 4.000, además de áreas como Evaluación Económica, Seguridad Informática, Planeamiento Comercial, Responsabilidad Social y Compensación y Planilla, cuyos montos oscilaron entre S/ 2.500 y S/ 3.500.

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En contraste, las posiciones con menores expectativas salariales continúan concentrándose en actividades operativas y de atención al público. Dentro del segmento junior, los puestos de Pasantía o Trainee registraron la remuneración más baja con S/ 1.130 mensuales, seguidos por Call Center con S/ 1.500, Corporate Finance o Banca de Inversión con S/ 1.600, Comunicaciones Internas con S/ 1.800 y Soporte Técnico con S/ 2.000.

En el caso de las posiciones semi senior y senior, el menor salario pretendido correspondió al sector Turismo, con S/ 1.500 al mes. Le siguieron Atención al Cliente con S/ 1.700, Ingeniería en Alimentos con S/ 2.000, Community Management con S/ 2.200, Administración con S/ 2.500, Sistemas con S/ 2.700 y Selección con S/ 3.000.

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El reporte también muestra una reducción en la brecha salarial por género. Durante junio, los hombres solicitaron un ingreso promedio de S/ 3.552, mientras que las mujeres registraron una expectativa de S/ 3.327, lo que representa una diferencia de 6,77% a favor de los varones.

Esta cifra constituye el nivel más bajo observado en lo que va del año. En marzo, la brecha había alcanzado su punto más alto con 10,45%, mientras que en febrero fue de 9,95% y en enero llegó a 9,53%.

La disminución respondió, principalmente, al mayor crecimiento registrado en las expectativas salariales femeninas durante junio. Mientras el salario pretendido por los hombres aumentó 0,76% respecto al mes anterior, el de las mujeres avanzó 3,09%.

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En cuanto a la participación en las postulaciones, los hombres continúan representando la mayor proporción en todos los niveles de experiencia. En el segmento junior, concentran el 55,14% de las postulaciones; en los niveles semi senior y senior, el 68,40%; y en los cargos de supervisor o jefe, alcanzan el 72,90%, una diferencia que se amplía conforme aumenta el nivel de responsabilidad de las vacantes disponibles.