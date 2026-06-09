Perú

¿Esperando la entrega del depa? Cuidado, el sector inmobiliario es el segundo más castigado en Perú, según Indecopi: cómo evitarlo

Son 269 sanciones en lo que va del año. Van desde incumplimiento de condiciones ofrecidas, falta de idoneidad en los servicios y entrega de información insuficiente

Guardar
Google icon
Un inspector señala una mancha de humedad en el techo de un departamento nuevo frente a una pareja preocupada, y un cristal de la ventana está roto.
Una pareja mira con incertidumbre mientras un inspector señala una gotera en el techo y un cristal roto en su nuevo departamento, documentando las fallas encontradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector inmobiliario y de construcción acumula en 2026 un total de 269 sanciones impuestas por el Indecopi por infracciones a los derechos de los consumidores, con multas que superan las 590 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Según datos oficiales del organismo regulador, esta industria se ubica como la segunda más sancionada en el país durante el presente año.

Multas millonarias y reincidencia en el sector

De acuerdo con el portal “Mira a quién le compras”, promovido por la entidad para empoderar a los consumidores ante posibles estafas, las sanciones impuestas al sector suman 592,84 UIT en 2026.

Esta tendencia se mantiene respecto de 2025, año en el que el sector inmobiliario recibió 724 sanciones y multas por un total de 1.912,86 UIT, según reportó Indecopi.

PUBLICIDAD

sector inmobiliario - venta de departamentos
El Código de Protección y Defensa del Consumidor exige que las empresas inmobiliarias cumplan las condiciones pactadas y brinden información clara y suficiente durante la compraventa.

La entidad explicó que las sanciones se deben principalmente a incumplimiento de condiciones ofrecidas, falta de idoneidad en los servicios y entrega de información insuficiente.

Estas acciones constituyen infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige a las empresas cumplir las condiciones pactadas y proporcionar información clara y suficiente en todas las etapas de la compraventa.

Recomendaciones antes de firmar un contrato de compraventa

Frente a este escenario, Indecopi recomienda exigir información clara y detallada antes de firmar cualquier contrato de compraventa de inmuebles.

Se aconseja revisar el historial de la constructora, verificar licencias de edificación y conocer las características relevantes de la obra, como parte del proceso para tomar una decisión informada y proteger los derechos del consumidor.

PUBLICIDAD

departamento - sector inmobiliario
Ante problemas en la compra de un inmueble, el consumidor puede usar el Libro de Reclamaciones, Reclama Virtual de Indecopi, la Defensoría del Cliente Inmobiliario, el Arbitraje de Consumo o una denuncia administrativa.

De acuerdo con la Guía sobre productos y servicios inmobiliarios de Indecopi, el contrato de compraventa debe incluir la identificación de las partes, la descripción del inmueble, el precio, la forma de pago, penalidades y el saneamiento físico y legal del bien.

El proveedor no puede modificar unilateralmente las condiciones pactadas sin consentimiento del consumidor. En lo que va del año, los desarrolladores más sancionados son:

  1. LEXUS INVERSIONES S.A.C.
  2. V CAPITAL S.A.C
  3. INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICA
  4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMVALDIAZ
  5. DIAZ, SEGUNDO LUIS
  6. AYBAR CORP. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
  7. GRUPO DIMENSIONA S.A.C.
  8. COAM CONTRATISTAS S.A.C.
  9. INMOBILIARIA FORTEM TRES S.A.C.
  10. EDIFICACIONES INMOBILIARIAS S.A.C.

Documentos y pasos para protegerse al comprar inmuebles

Para bienes terminados, corresponde recibir copia de la partida registral y planos de instalaciones, incluidos los de servicios comunes.

En el caso de bienes futuros, debe entregarse la resolución municipal que aprueba el proyecto de habilitación urbana y el plano de lotización, entre otros documentos.

Según explicó el Indecopi, las sanciones fueron impuestas por vulneraciones a las normas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
El sector inmobiliario y de construcción acumula en 2026 un total de 269 sanciones de Indecopi por vulnerar los derechos de los consumidores.

Después de la compra, el consumidor tiene derecho a revisar el estado del inmueble y dejar constancia escrita de su conformidad o disconformidad respecto de las condiciones de entrega y desperfectos.

Este registro puede servir como medio probatorio en reclamos o denuncias administrativas, según las directrices de Indecopi.

¿Qué hacer si surgen problemas tras la compra?

Ante cualquier disconformidad, el consumidor puede solicitar el Libro de Reclamaciones del proveedor, recurrir al servicio Reclama Virtual de Indecopi, acudir a la Defensoría del Cliente Inmobiliario o al Arbitraje de Consumo.

Además, es posible presentar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos de Indecopi y documentar toda incidencia para respaldar el reclamo. Así que revise bien su contrato.

Temas Relacionados

Indecopisector inmobiliariodepartamentosventa de departamentosperu-economia

Más Noticias

¿Qué pasó un 9 de junio en el Perú?: el día que muere Sara Hellen, nació el Atlético Chalaco y el Presbítero Maestro se convirtió en museo

Fútbol, arte, leyenda y política confluyen en el 9 de junio, una de las fechas más cargadas del calendario peruano. Desde la fundación del Club Atlético Chalaco en 1902 hasta la conversión del cementerio Presbítero Maestro en museo en 1999, pasando por el misterio de la “vampira de Pisco”, esta fecha condensa siglos de historia nacional

¿Qué pasó un 9 de junio en el Perú?: el día que muere Sara Hellen, nació el Atlético Chalaco y el Presbítero Maestro se convirtió en museo

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido clave por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

La ‘bicolor’ recibirá a la ‘verde’ en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde necesita ganar para mantener su ilusión. Conoce todos los horarios

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido clave por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En una elección tan reñida como la que se está viviendo entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, según expertos, el voto del extranjero podría hacer la diferencia para conocer al próximo presidente del Perú

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 95% escrutado, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 95% escrutado, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori

DNI electrónico gratis para este miércoles 10 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

El DNIe facilita la autenticación en servicios digitales compatibles y, cuando corresponde, habilita el uso de certificados para realizar trámites en línea con verificación más robusta que una contraseña

DNI electrónico gratis para este miércoles 10 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 95% escrutado, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori

ONPE envió 1.525 actas a los JEE y Lima lidera en observaciones: Decisión sobre impugnaciones definiría al ganador de las elecciones

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

Susy Díaz revela dramática situación de Monique Pardo: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

DEPORTES

El motivo por el que se frenó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Cúper sabe que hay un problema con algún jugador”

El motivo por el que se frenó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Cúper sabe que hay un problema con algún jugador”

Zoila La Rosa recordó cuando Cenaida Uribe intentó frenar su salida al extranjero: “Tengo pruebas de lo que hablo”

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”