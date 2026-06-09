¿Esperando la entrega del depa? Cuidado, el sector inmobiliario es el segundo más castigado en Perú, según Indecopi: cómo evitarlo

El sector inmobiliario y de construcción acumula en 2026 un total de 269 sanciones impuestas por el Indecopi por infracciones a los derechos de los consumidores, con multas que superan las 590 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Según datos oficiales del organismo regulador, esta industria se ubica como la segunda más sancionada en el país durante el presente año.
Multas millonarias y reincidencia en el sector
De acuerdo con el portal “Mira a quién le compras”, promovido por la entidad para empoderar a los consumidores ante posibles estafas, las sanciones impuestas al sector suman 592,84 UIT en 2026.
Esta tendencia se mantiene respecto de 2025, año en el que el sector inmobiliario recibió 724 sanciones y multas por un total de 1.912,86 UIT, según reportó Indecopi.
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La entidad explicó que las sanciones se deben principalmente a incumplimiento de condiciones ofrecidas, falta de idoneidad en los servicios y entrega de información insuficiente.
Estas acciones constituyen infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige a las empresas cumplir las condiciones pactadas y proporcionar información clara y suficiente en todas las etapas de la compraventa.
Recomendaciones antes de firmar un contrato de compraventa
Frente a este escenario, Indecopi recomienda exigir información clara y detallada antes de firmar cualquier contrato de compraventa de inmuebles.
Se aconseja revisar el historial de la constructora, verificar licencias de edificación y conocer las características relevantes de la obra, como parte del proceso para tomar una decisión informada y proteger los derechos del consumidor.
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De acuerdo con la Guía sobre productos y servicios inmobiliarios de Indecopi, el contrato de compraventa debe incluir la identificación de las partes, la descripción del inmueble, el precio, la forma de pago, penalidades y el saneamiento físico y legal del bien.
El proveedor no puede modificar unilateralmente las condiciones pactadas sin consentimiento del consumidor. En lo que va del año, los desarrolladores más sancionados son:
- LEXUS INVERSIONES S.A.C.
- V CAPITAL S.A.C
- INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICA
- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMVALDIAZ
- DIAZ, SEGUNDO LUIS
- AYBAR CORP. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GRUPO DIMENSIONA S.A.C.
- COAM CONTRATISTAS S.A.C.
- INMOBILIARIA FORTEM TRES S.A.C.
- EDIFICACIONES INMOBILIARIAS S.A.C.
Documentos y pasos para protegerse al comprar inmuebles
Para bienes terminados, corresponde recibir copia de la partida registral y planos de instalaciones, incluidos los de servicios comunes.
En el caso de bienes futuros, debe entregarse la resolución municipal que aprueba el proyecto de habilitación urbana y el plano de lotización, entre otros documentos.
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Después de la compra, el consumidor tiene derecho a revisar el estado del inmueble y dejar constancia escrita de su conformidad o disconformidad respecto de las condiciones de entrega y desperfectos.
Este registro puede servir como medio probatorio en reclamos o denuncias administrativas, según las directrices de Indecopi.
¿Qué hacer si surgen problemas tras la compra?
Ante cualquier disconformidad, el consumidor puede solicitar el Libro de Reclamaciones del proveedor, recurrir al servicio Reclama Virtual de Indecopi, acudir a la Defensoría del Cliente Inmobiliario o al Arbitraje de Consumo.
Además, es posible presentar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos de Indecopi y documentar toda incidencia para respaldar el reclamo. Así que revise bien su contrato.
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