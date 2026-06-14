OIT logra histórico convenio sobre trabajadores de plataformas digitales: ¿cuántos dependen de apps en Perú?

En Perú, ocho de cada 10 limeños usan aplicaciones de movilidad y en Huancayo y Piura la adopción llega a seis de cada 10 personas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en Ginebra el primer convenio mundial para proteger los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, sector que involucra a más de 435 millones de personas en todo el mundo, según datos del Banco Mundial citados por AFP.

El acuerdo, aprobado con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, establece estándares para ampliar la protección laboral a quienes trabajan a través de aplicaciones de reparto, transporte y servicios digitales. Entre los países que votaron en contra estuvieron Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile se abstuvieron.

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Qué cambia con el convenio internacional

El texto de la OIT se aplica a todos los trabajadores de plataformas, sin importar su estatus laboral formal o independiente, e insta a los Estados miembros a garantizar derechos como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la prohibición de trabajo forzoso e infantil. AFP informó que el acuerdo busca exigir responsabilidades a las plataformas digitales, que hasta ahora han gestionado la relación laboral a través de algoritmos, dejando a millones fuera de protecciones tradicionales como salario mínimo, seguridad social y condiciones laborales adecuadas.

La medida fue calificada como “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, según Lena Simet, asesora de justicia económica de Human Rights Watch. Varios países pidieron flexibilidad en la implementación y advirtieron sobre el impacto en la innovación y las microempresas. El convenio marca la primera vez que la OIT, organismo tripartito de la ONU, fija normas globales para este sector en rápido crecimiento.

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El 73% de los usuarios peruanos se sintió muy seguro en su último viaje por app y más del 90% cree que las aplicaciones digitales serán el estándar del transporte.

Plataformas en Perú: expansión, usuarios y percepción

En Perú, la expansión de las plataformas digitales de movilidad y delivery es sostenida. Según un estudio de Uber e Ipsos realizado en el primer trimestre de 2026, 8 de cada 10 limeños utilizan aplicaciones de movilidad en su rutina diaria, mientras que en ciudades donde la app llegó recientemente (como Huancayo y Piura), la adopción alcanza a 6 de cada 10 personas. El informe, citado por el equipo regional de Uber, también señala que el 73% de los usuarios peruanos se siente muy seguro en su último viaje realizado mediante app, cifra que supera al transporte público y taxis tradicionales.

La investigación de Uber/Ipsos destaca que más del 90% de los encuestados considera que las apps digitales de movilidad serán el estándar del transporte en el país, percepción que se eleva en regiones fuera de Lima. Además, el impacto económico positivo asociado a las plataformas es reconocido por el 73% de los limeños y el 64% en nuevas regiones, según el mismo estudio.

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El BID informó que en 2022 participaron 133.000 socios en plataformas peruanas, entre conductores y repartidores, lo que equivale a cerca del 2% de los trabajadores independientes.

Quiénes trabajan y quiénes usan las plataformas, según el BID

El segmento de conductores y repartidores en Perú también creció de manera sostenida. De acuerdo con un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre economía gig en América Latina, en 2022 participaron activamente 133,000 socios en plataformas peruanas (111,000 conductores y 31,000 repartidores), cifra que representa cerca del 2% de los trabajadores independientes del país. El 85% se identifica como trabajador independiente y el 41-48% utiliza las plataformas como actividad complementaria. El BID subraya la presencia relevante de trabajadores migrantes, especialmente venezolanos, entre los repartidores.

El mismo informe del BID indica que el ingreso neto mediano de los socios en Perú alcanzó los S/6.2 por hora, por encima del salario mínimo por hora, y quienes trabajan a jornada completa superan la remuneración mínima mensual. El sector también impulsa la inclusión financiera: el 45% de los socios abrió una cuenta bancaria para operar en plataformas, y 55,000 personas tuvieron su único ingreso por este canal, reduciendo el desempleo nacional en 6%.

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El ingreso neto mediano de los socios de plataformas en Perú llegó a S/6,2 por hora y 55.000 personas tuvieron en esta actividad su único ingreso. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Impacto y desafíos del modelo gig en el Perú

Las plataformas digitales han transformado la economía urbana peruana: en 2022, su actividad sumó S/4,900 millones en ventas intermediadas (0,52% del PBI), con un impacto total de S/5,534 millones (0,59% del PBI), según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crecimiento acelerado después de la pandemia impulsó la digitalización de comercios, la adopción de billeteras electrónicas y nuevos modelos de negocio como dark kitchens.

El principal reto sigue siendo la regulación laboral y el acceso a protección social. La mayoría de proyectos legislativos apunta a obligar a las plataformas a contratar formalmente a sus socios, replicando experiencias como la Ley Rider en España. Según el BID, el 85% de los socios prefiere el esquema independiente y flexible, y más del 40% usa las plataformas como ingreso complementario. Los expertos advierten que una regulación inflexible podría excluir a decenas de miles de trabajadores, especialmente migrantes, y reducir los beneficios de flexibilidad que caracterizan al sector.

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Perspectiva de futuro

La expansión reciente de las plataformas hacia regiones y la alta satisfacción de los usuarios, documentada por Uber/Ipsos y reiterada por el BID, reflejan el peso estructural del modelo en el Perú.

Las empresas del sector proyectan consolidar su presencia fuera de Lima, ampliar el acceso a soluciones digitales de movilidad y turismo, y adaptarse a las nuevas normas internacionales impulsadas por la OIT. La discusión sobre la regulación y protección social marca el próximo desafío para el país y para los cientos de miles de peruanos que dependen de la economía digital.