Bogotá adoptó nueva regulación para reforzar la seguridad en plataformas de movilidad: en qué consiste

El Acuerdo 1056 de 2026 introduce nuevas reglas de seguridad y coordinación para servicios de movilidad intermediados por aplicaciones en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Concejo de Bogotá promulgó el Acuerdo 1056 de 2026, una norma que crea reglas de seguridad y coordinación para servicios de movilidad intermediados por aplicaciones y que, según Alianza In Colombia, puede convertirse en un antecedente para una regulación más amplia en el país mientras Colombia mantiene abierto el debate nacional sobre la legalidad y el alcance de plataformas como Uber, DiDi y Cabify.

Según el gremio, en 2024 más de 21,5 millones de cuentas usaron plataformas de movilidad con vehículo particular en Colombia y más de 7 millones de esas cuentas estuvieron en Bogotá.

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La asociación también informó que cerca de 6,9 millones de cuentas utilizaron aplicaciones para pedir taxi en el país y alrededor de 1,7 millones correspondieron a usuarios en la capital.

La nueva norma no regula de forma directa la operación de las plataformas ni modifica las condiciones del servicio de transporte. Sí establece mecanismos de articulación institucional para prevenir y atender hechos de inseguridad que afecten a usuarios y conductores.

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Una de las medidas centrales es la creación de una mesa permanente entre la Secretaría Distrital de Seguridad, las plataformas digitales, conductores y usuarios. Ese espacio buscará coordinar estrategias de prevención y respuesta ante incidentes asociados al uso de aplicaciones de movilidad.

La norma establece una mesa permanente entre autoridades, plataformas digitales, conductores y usuarios para coordinar estrategias de prevención de incidentes de seguridad - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La regulación también contempla un canal de comunicación 24/7 entre la administración distrital y las plataformas para agilizar la atención de emergencias y reportes de seguridad. A eso se suman protocolos de respuesta rápida, promoción de botones de alerta y pánico conectados en tiempo real, herramientas de identificación y validación de conductores y usuarios, y estrategias pedagógicas de autocuidado y seguridad digital.

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El acuerdo también fija lineamientos para mejorar la trazabilidad de los viajes y fortalecer mecanismos tecnológicos de prevención del delito dentro de las plataformas. Algunas de esas funcionalidades, según el texto fuente, ya son aplicadas de manera voluntaria por ciertas empresas.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Cristina Calderón y contó con el respaldo de la bancada del Nuevo Liberalismo. El acuerdo tuvo como ponentes a los concejales Julián Uscátegui y Rúben Torrado, y la promulgación estuvo a cargo del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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Según José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, esta es la segunda norma vigente en Colombia que reconoce de manera explícita el papel de las plataformas digitales de movilidad urbana. La primera, también nacida en Bogotá, fue impulsada por el entonces concejal Juan Daniel Oviedo e incorporó estas aplicaciones a las discusiones sobre innovación, transformación digital y movilidad en la ciudad.

El acuerdo crea un canal de comunicación 24/7 entre la Alcaldía de Bogotá y las plataformas digitales para atender emergencias y reportes de seguridad en tiempo real - crédito Concejo de Bogotá

López afirmó que: “Que sea nuevamente Bogotá, y nuevamente el Concejo Distrital, el escenario donde se reconoce institucionalmente a la industria de movilidad intermediada por aplicaciones, demuestra que las ciudades avanzan en comprender cómo se mueve hoy la ciudadanía”, según declaraciones reveladas por El Espectador.

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Agregó que: “El país necesita avanzar hacia una regulación moderna, realista y centrada en los ciudadanos. Hoy millones de colombianos usan aplicaciones de movilidad todos los días, y miles de conductores encuentran en estas plataformas una fuente de ingresos y oportunidades económicas”.

El gremio sostuvo además que Bogotá es la ciudad que más ha avanzado en reconocer jurídicamente estas dinámicas. Sobre el nuevo acuerdo, López dijo: “Esta es la segunda norma que se promulga en el país sobre la realidad irreversible de las plataformas digitales de movilidad. Bogotá se la está jugando por un enfoque realista y práctico para sacar lo mejor de las transformaciones que traen estos desarrollos tecnológicos”.

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Las nuevas medidas promueven la implementación de botones de pánico, trazabilidad de viajes y validación de identidad para fortalecer la seguridad en los servicios de movilidad por aplicación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las cifras entregadas por el gremio también muestran el peso económico del sector. En 2024, cerca de 1,2 millones de cuentas de conductores y 186.000 cuentas de taxistas generaron ingresos a través de plataformas digitales en el país; en Bogotá, los registros fueron de 627.000 cuentas de conductores y 113.000 de taxistas.

El mismo estudio citado por el gremio indicó que el modelo de taxi también cambió por efecto de las aplicaciones. Actualmente, solo el 42% de los servicios de taxi en Bogotá se toman directamente en la calle, mientras el 65% de los usuarios prefiere solicitarlos mediante plataformas digitales.

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Según ese estudio, el 98% de los taxistas vinculados a plataformas ya acepta pagos digitales y el 40% asegura que esas herramientas redujeron sus tiempos de espera. López también pidió que otras ciudades adopten medidas de seguridad similares y llamó al gobierno nacional a abrir el debate regulatorio.