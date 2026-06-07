Flash electoral Datum: ¿Cómo votaron las regiones más pobres del Perú en la segunda vuelta 2026?

Nada está decidido. Puno registró uno de los respaldos más altos a Roberto Sánchez, con 82,21% de los votos válidos en una región con 37,5% de pobreza monetaria según el INEI.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú, difundidos por Datum Internacional, permiten observar cómo se distribuyó la votación en los departamentos con mayores índices de pobreza monetaria, según el reporte de INEI de 2025.

Según el flash electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49,47%, mostrando un escenario de empate estadístico y una diferencia mínima a nivel nacional, sujeta aún a cambios conforme avance el conteo oficial.

El análisis revela, además, una marcada preferencia por la candidatura de izquierda, representada por Sánchez, en las zonas más desfavorecidas del país, aunque existen matices y excepciones.

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Cajamarca, Puno, Huánuco y Ayacucho: apoyo mayoritario a Sánchez

En Cajamarca, el departamento con mayor pobreza (41,0%), Roberto Sánchez obtuvo el 73,41% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó solo el 26,59%.

En Puno (37,5% de pobreza), Sánchez concentró el 82,21% frente al 17,79% de Fujimori, marcando la brecha más amplia en las regiones analizadas.

Un patrón similar se observa en Huánuco (35,7%), donde Sánchez obtuvo el 61,61% y Fujimori el 38,39%. En Ayacucho (33,7%), la tendencia se repite: Sánchez logró el 78,06%, mientras que Fujimori quedó con 21,94%.

Cajamarca, el departamento con mayor pobreza monetaria de Perú, favoreció a Roberto Sánchez con 73,41% frente a 26,59% de Keiko Fujimori.

Huancavelica, Pasco y Loreto: predominio de la izquierda, salvo en Loreto

En Huancavelica (34,3% de pobreza), Sánchez obtuvo el 78,87% de votos, mostrando una clara preferencia por propuestas de cambio.

En la vecina región de Pasco (36,4%), Fujimori logró una ajustada ventaja con 50,32% frente a 49,68% de Sánchez, reflejando un electorado dividido.

El caso de Loreto (40,1%) es una excepción: allí Fujimori se impuso con el 59,60% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó 40,40%, a pesar del alto índice de pobreza.

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Callao, Tumbes, Piura, Lima Metropolitana y La Libertad: voto mayoritario por Fujimori

En la Provincia Constitucional del Callao (32,1%), Fujimori obtuvo una diferencia significativa: 61,80% frente a 38,20%. En Tumbes (28,3%) y Piura (28,1%), la candidata de derecha también se impuso con 64,37% y 55,56%, respectivamente.

Finalmente, en Lima Metropolitana (26,8%), la candidata Keiko Fujimori encontró su principal bastión con 62,19% contra 37,81% de Sánchez, y en La Libertad (25,5%) la diferencia fue de 62,27% para Fujimori y 37,73% para su rival.

Las regiones agroexportadoras en el norte se inclinan hacia la derecha, mientras las mineras, en el sur, hacia la izquierda. Ambos son motores clave.

Un patrón diverso y fragmentado

El análisis de Datum Internacional muestra que, en varios de los departamentos con mayor pobreza monetaria, especialmente en la sierra sur y centro (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco), la preferencia electoral favoreció ampliamente al candidato de izquierda.

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Sin embargo, en regiones de la costa norte y Lima, donde la pobreza monetaria también es significativa, el voto fue mayoritariamente para Keiko Fujimori.

Ayacucho, Huánuco y Huancavelica se sumaron al predominio de Roberto Sánchez en los departamentos andinos con mayores niveles de pobreza monetaria.

La tendencia de apoyo a la izquierda en el sur andino y la sierra central coincide con antecedentes históricos de mayor voto contestatario en esos territorios, donde persisten brechas sociales y económicas.

Por el contrario, en la costa norte, Callao y Lima, donde la economía de mercado y la migración han tenido mayor influencia, el voto tiende a favorecer a candidatos de derecha, incluso en contextos de alta pobreza.

Es importante subrayar que estos resultados corresponden únicamente al flash electoral y variarán conforme avanza el escrutinio oficial. El mapa político regional podría modificarse a medida que se contabilicen las actas completas y se difundan los datos definitivos.

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