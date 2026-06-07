Perú

Flash electoral Datum: ¿Cómo votaron las regiones más pobres del Perú en la segunda vuelta 2026?

El flash electoral de Datum Internacional para la segunda vuelta presidencial de Perú dio una ventaja mínima a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez por 1,06 puntos

Guardar
Google icon
pobreza - agricultura - turismo
Nada está decidido. Puno registró uno de los respaldos más altos a Roberto Sánchez, con 82,21% de los votos válidos en una región con 37,5% de pobreza monetaria según el INEI.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú, difundidos por Datum Internacional, permiten observar cómo se distribuyó la votación en los departamentos con mayores índices de pobreza monetaria, según el reporte de INEI de 2025.

Según el flash electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49,47%, mostrando un escenario de empate estadístico y una diferencia mínima a nivel nacional, sujeta aún a cambios conforme avance el conteo oficial.

El análisis revela, además, una marcada preferencia por la candidatura de izquierda, representada por Sánchez, en las zonas más desfavorecidas del país, aunque existen matices y excepciones.

PUBLICIDAD

Cajamarca, Puno, Huánuco y Ayacucho: apoyo mayoritario a Sánchez

En Cajamarca, el departamento con mayor pobreza (41,0%), Roberto Sánchez obtuvo el 73,41% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó solo el 26,59%.

En Puno (37,5% de pobreza), Sánchez concentró el 82,21% frente al 17,79% de Fujimori, marcando la brecha más amplia en las regiones analizadas.

Un patrón similar se observa en Huánuco (35,7%), donde Sánchez obtuvo el 61,61% y Fujimori el 38,39%. En Ayacucho (33,7%), la tendencia se repite: Sánchez logró el 78,06%, mientras que Fujimori quedó con 21,94%.

Keiko Fujimori - Roberto Sánchez
Cajamarca, el departamento con mayor pobreza monetaria de Perú, favoreció a Roberto Sánchez con 73,41% frente a 26,59% de Keiko Fujimori.

Huancavelica, Pasco y Loreto: predominio de la izquierda, salvo en Loreto

En Huancavelica (34,3% de pobreza), Sánchez obtuvo el 78,87% de votos, mostrando una clara preferencia por propuestas de cambio.

En la vecina región de Pasco (36,4%), Fujimori logró una ajustada ventaja con 50,32% frente a 49,68% de Sánchez, reflejando un electorado dividido.

El caso de Loreto (40,1%) es una excepción: allí Fujimori se impuso con el 59,60% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó 40,40%, a pesar del alto índice de pobreza.

PUBLICIDAD

Callao, Tumbes, Piura, Lima Metropolitana y La Libertad: voto mayoritario por Fujimori

En la Provincia Constitucional del Callao (32,1%), Fujimori obtuvo una diferencia significativa: 61,80% frente a 38,20%. En Tumbes (28,3%) y Piura (28,1%), la candidata de derecha también se impuso con 64,37% y 55,56%, respectivamente.

Finalmente, en Lima Metropolitana (26,8%), la candidata Keiko Fujimori encontró su principal bastión con 62,19% contra 37,81% de Sánchez, y en La Libertad (25,5%) la diferencia fue de 62,27% para Fujimori y 37,73% para su rival.

Los arándanos son de los productos que más impulsan a la agroexportación peruana.
Las regiones agroexportadoras en el norte se inclinan hacia la derecha, mientras las mineras, en el sur, hacia la izquierda. Ambos son motores clave.

Un patrón diverso y fragmentado

El análisis de Datum Internacional muestra que, en varios de los departamentos con mayor pobreza monetaria, especialmente en la sierra sur y centro (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco), la preferencia electoral favoreció ampliamente al candidato de izquierda.

Sin embargo, en regiones de la costa norte y Lima, donde la pobreza monetaria también es significativa, el voto fue mayoritariamente para Keiko Fujimori.

Gráfico de resultados de boca de urna con fotos de Keiko Fujimori (50.53%) y Roberto Sánchez (49.47%). Muestra 'Empate Técnico' y un margen de error
Ayacucho, Huánuco y Huancavelica se sumaron al predominio de Roberto Sánchez en los departamentos andinos con mayores niveles de pobreza monetaria.

La tendencia de apoyo a la izquierda en el sur andino y la sierra central coincide con antecedentes históricos de mayor voto contestatario en esos territorios, donde persisten brechas sociales y económicas.

Por el contrario, en la costa norte, Callao y Lima, donde la economía de mercado y la migración han tenido mayor influencia, el voto tiende a favorecer a candidatos de derecha, incluso en contextos de alta pobreza.

Es importante subrayar que estos resultados corresponden únicamente al flash electoral y variarán conforme avanza el escrutinio oficial. El mapa político regional podría modificarse a medida que se contabilicen las actas completas y se difundan los datos definitivos.

Temas Relacionados

Elecciones 2026DatumKeiko FujimoriRoberto Sánchezpobrezaperu-economia

Más Noticias

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

La difusión de los primeros resultados por Ipsos y Datum, que mostraron una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, generó incertidumbre entre quienes aguardaban novedades frente al penal

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

Un video difundido por el pódcast 'Q'Bochinche!' mostró al actor junto a la mujer vinculada al ampay del 'auto rana' con Christian Domínguez, quien tendría pareja

Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

Se publicaron los resultados a boca de urna de Ipsos, que dio un empate estadístico entre la candidata Keiko Fujimori y el candidato Roberto Sánchez. Conoce todos los números de esta segunda vuelta

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

Esta es la fecha en que se proclamarán los resultados oficiales de la segunda vuelta en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones prevé que el anuncio de los resultados presidenciales se realizará después del recuento de actas observadas y audiencias en los 60 jurados especiales

Esta es la fecha en que se proclamarán los resultados oficiales de la segunda vuelta en Perú

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

Esta es la fecha en que se proclamarán los resultados oficiales de la segunda vuelta en Perú

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria se pronuncian sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

DEPORTES

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala HOY: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026