Flash electoral Datum: ¿Cómo votaron las regiones más pobres del Perú en la segunda vuelta 2026?

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú, difundidos por Datum Internacional, permiten observar cómo se distribuyó la votación en los departamentos con mayores índices de pobreza monetaria, según el reporte de INEI de 2025.
Según el flash electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49,47%, mostrando un escenario de empate estadístico y una diferencia mínima a nivel nacional, sujeta aún a cambios conforme avance el conteo oficial.
El análisis revela, además, una marcada preferencia por la candidatura de izquierda, representada por Sánchez, en las zonas más desfavorecidas del país, aunque existen matices y excepciones.
PUBLICIDAD
Cajamarca, Puno, Huánuco y Ayacucho: apoyo mayoritario a Sánchez
En Cajamarca, el departamento con mayor pobreza (41,0%), Roberto Sánchez obtuvo el 73,41% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó solo el 26,59%.
En Puno (37,5% de pobreza), Sánchez concentró el 82,21% frente al 17,79% de Fujimori, marcando la brecha más amplia en las regiones analizadas.
Un patrón similar se observa en Huánuco (35,7%), donde Sánchez obtuvo el 61,61% y Fujimori el 38,39%. En Ayacucho (33,7%), la tendencia se repite: Sánchez logró el 78,06%, mientras que Fujimori quedó con 21,94%.
Huancavelica, Pasco y Loreto: predominio de la izquierda, salvo en Loreto
En Huancavelica (34,3% de pobreza), Sánchez obtuvo el 78,87% de votos, mostrando una clara preferencia por propuestas de cambio.
En la vecina región de Pasco (36,4%), Fujimori logró una ajustada ventaja con 50,32% frente a 49,68% de Sánchez, reflejando un electorado dividido.
El caso de Loreto (40,1%) es una excepción: allí Fujimori se impuso con el 59,60% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó 40,40%, a pesar del alto índice de pobreza.
PUBLICIDAD
Callao, Tumbes, Piura, Lima Metropolitana y La Libertad: voto mayoritario por Fujimori
En la Provincia Constitucional del Callao (32,1%), Fujimori obtuvo una diferencia significativa: 61,80% frente a 38,20%. En Tumbes (28,3%) y Piura (28,1%), la candidata de derecha también se impuso con 64,37% y 55,56%, respectivamente.
Finalmente, en Lima Metropolitana (26,8%), la candidata Keiko Fujimori encontró su principal bastión con 62,19% contra 37,81% de Sánchez, y en La Libertad (25,5%) la diferencia fue de 62,27% para Fujimori y 37,73% para su rival.
Un patrón diverso y fragmentado
El análisis de Datum Internacional muestra que, en varios de los departamentos con mayor pobreza monetaria, especialmente en la sierra sur y centro (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco), la preferencia electoral favoreció ampliamente al candidato de izquierda.
PUBLICIDAD
Sin embargo, en regiones de la costa norte y Lima, donde la pobreza monetaria también es significativa, el voto fue mayoritariamente para Keiko Fujimori.
La tendencia de apoyo a la izquierda en el sur andino y la sierra central coincide con antecedentes históricos de mayor voto contestatario en esos territorios, donde persisten brechas sociales y económicas.
Por el contrario, en la costa norte, Callao y Lima, donde la economía de mercado y la migración han tenido mayor influencia, el voto tiende a favorecer a candidatos de derecha, incluso en contextos de alta pobreza.
Es importante subrayar que estos resultados corresponden únicamente al flash electoral y variarán conforme avanza el escrutinio oficial. El mapa político regional podría modificarse a medida que se contabilicen las actas completas y se difundan los datos definitivos.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo
La difusión de los primeros resultados por Ipsos y Datum, que mostraron una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, generó incertidumbre entre quienes aguardaban novedades frente al penal
Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron
Un video difundido por el pódcast 'Q'Bochinche!' mostró al actor junto a la mujer vinculada al ampay del 'auto rana' con Christian Domínguez, quien tendría pareja
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta
Se publicaron los resultados a boca de urna de Ipsos, que dio un empate estadístico entre la candidata Keiko Fujimori y el candidato Roberto Sánchez. Conoce todos los números de esta segunda vuelta
Esta es la fecha en que se proclamarán los resultados oficiales de la segunda vuelta en Perú
El Jurado Nacional de Elecciones prevé que el anuncio de los resultados presidenciales se realizará después del recuento de actas observadas y audiencias en los 60 jurados especiales
ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD