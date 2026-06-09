Cómo saber si tu hogar figura como pobre o pobre extremo en el Sisfoh

Sisfoh en Perú: requisitos y pasos para saber si una familia es registrada como pobre o no pobre| Andina

El Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) permite conocer si un hogar figura como “pobre” o “pobre extremo”, lo que determina el acceso a diversos programas sociales en Perú. Consultar esta clasificación es clave para acceder a subsidios, becas y servicios públicos, así como para mantener el apoyo del Estado en situaciones de vulnerabilidad.

¿Qué criterios evalúa el Sisfoh para clasificar la vulnerabilidad de un hogar?

El Sisfoh utiliza una clasificación socioeconómica (CSE) que divide los hogares en tres categorías: No pobre, Pobre y Pobre extremo. Esta clasificación se basa en información recabada por las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), que dependen de las municipalidades provinciales y distritales. El proceso implica la recolección de datos a través de visitas domiciliarias y el análisis de documentos como el DNI o Carné de Extranjería, así como recibos de servicios básicos.

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La CSE se determina considerando factores como los ingresos del hogar, el acceso a servicios públicos, las condiciones de la vivienda, el número de integrantes y la presencia de personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, menores o personas con discapacidad. Además, el Midis cruza información con bases de datos públicas, incluidas las de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para validar los datos económicos y patrimoniales de las familias.

El Sistema de Focalización de Hogares determina el acceso a subsidios y programas sociales, por lo que consultar la clasificación es clave para mantener beneficios | Andina

La vigencia de la CSE varía según la ubicación: cuatro años en zonas urbanas, seis años en rurales y ocho años para pueblos indígenas amazónicos reconocidos. Según el Midis, la actualización debe solicitarse si el hogar cambia de domicilio, composición familiar o situación económica.

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Link oficial del Midis para revisar el estado del Padrón General de Hogares

El Midis dispone de una plataforma digital para consultar la clasificación socioeconómica de cualquier hogar registrado en el Padrón General de Hogares (PGH). Quienes deseen acceder a esta información pueden hacerlo desde el aplicativo web “Consulta Mi Hogar”.

Para iniciar la consulta, es necesario ingresar el número de DNI, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP). El sistema solicita responder preguntas relacionadas con la última información declarada por el hogar y, posteriormente, muestra la clasificación vigente y el periodo de validez.

Este es el enlace oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Para quienes requieran orientación, el Midis ofrece atención telefónica al (01) 631 8000, anexos 1750, 1780, 1777 y 1756, o mediante el correo electrónico sisfoh@midis.gob.pe.

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¿Cómo identificar si tu vivienda está considerada en situación de pobreza o pobreza extrema en el Sisfoh? | Andina

¿Qué beneficios pierdes si tu hogar pasa de ‘Pobre Extremo’ a ‘No Pobre’?

La clasificación socioeconómica otorgada por el Sisfoh resulta determinante para acceder o mantener la afiliación a distintos programas sociales, conocidos como Intervenciones Públicas Focalizadas (IPF). Entre estos se encuentran Juntos, Pensión 65, Contigo, el Seguro Integral de Salud (SIS) y becas de Pronabec, como Beca 18.

Si un hogar deja de figurar como “Pobre Extremo” para pasar a la categoría de “No Pobre”, pierde la posibilidad de acceder a subsidios monetarios y apoyos estatales dirigidos a la población más vulnerable. De acuerdo con el Midis, la CSE es uno de los requisitos principales para programas como Juntos (transferencias condicionadas a familias con menores), Pensión 65 (pensiones no contributivas para adultos mayores en situación de pobreza extrema) y Beca 18 (apoyo educativo para jóvenes de bajos recursos).

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Además, la pérdida de la condición “Pobre Extremo” puede implicar la exclusión del SIS u otros servicios de salud gratuitos, así como de subsidios para personas con discapacidad. El acceso a estos beneficios depende también del cumplimiento de otros requisitos específicos de cada programa, pero la CSE es el filtro inicial.

Cómo solicitar una revaluación socioeconómica ante la municipalidad de tu distrito

Si un hogar considera que su clasificación socioeconómica no refleja su verdadera situación, puede solicitar una revaluación ante la ULE de la municipalidad del distrito donde reside. El trámite es gratuito y está disponible para cualquier persona mayor de 18 años que represente al hogar.

Para iniciar la solicitud, se debe completar el formato S100 y presentar los documentos requeridos. La ULE programará una visita domiciliaria para recoger información actualizada y verificar las condiciones reales del hogar. El resultado de la evaluación se entrega en un plazo máximo de 25 días hábiles en zonas urbanas y 40 días hábiles en zonas rurales, sin contar fines de semana ni feriados.

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La actualización de la CSE puede gestionarse en caso de cambios en la economía familiar, en la composición de los integrantes o por cambio de domicilio. Según el Midis, también es posible actualizar la información si el hogar detecta inconsistencias en los datos registrados.

Documentos y recibos de servicios que debes presentar al empadronador edil

El proceso de empadronamiento exige la presentación de documentos que permitan verificar la identidad y situación de los integrantes del hogar. Los principales requisitos incluyen:

DNI, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) de todos los integrantes del hogar.

Recibo de servicio de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses (si el domicilio cuenta con ese servicio).

El empadronador edil puede solicitar información adicional si lo considera necesario, con el objetivo de obtener datos precisos de la situación socioeconómica del hogar. Es fundamental declarar información real y verificable durante el proceso, ya que la falsedad de datos puede afectar la elegibilidad para los programas sociales.

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