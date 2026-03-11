Perú

Vía Expresa Santa Rosa en riesgo: Contraloría advierte que faltan más de 200 millones en presupuesto para obra en el Callao

Según la Contraloría, existe el riesgo de que se retrase la ejecución de la obra y se incumplan los pagos a contratistas que participan en el proyecto con un valor superior a los S/ 2 mil millones

La Contraloría General de la República advirtió que una falta de presupuesto pone en riesgo la ejecución de la obra de la Vía Expresa Santa Rosa en el Callao, proyecto estratégico que busca conectar la Costa Verde con el aeropuerto Jorge Chávez.

Según el informe oficial de la institución, para el año fiscal 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas solo asignó un presupuesto de S/ 106 millones para la ejecución de este proyecto, cuando el monto que estaba programado para este periodo es en realidad de S/ 391 millones. El proyecto se enfrenta a un déficit superior a los S/ 200 millones y corre riesgo el avance programado para este año.

Según la Contraloría, esta brecha es de casi dos terceras partes del monto necesario y se ha comprometido no solo la viabilidad del proyecto, sino también la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo el cumplimiento de pagos a los contratistas.

La actualización del costo total de inversión para la Vía Expresa Santa Rosa, que abarca tanto la vía principal como el Puente Santa Rosa, supera los S/ 2.806 millones, de acuerdo con la Contraloría General. El más reciente informe, con corte al 20 de febrero de 2026, detalla que Provías Nacional dispone de menos del 30% de los fondos necesarios.

crédito Andina
La Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) Vías advirtió que las restricciones presupuestarias pueden generar paralizaciones, reprogramaciones y controversias con las empresas contratistas.

Provías Nacional decidió en febrero de 2026 resolver el contrato de asistencia técnica bajo la modalidad de Estado a Estado suscrito con una empresa francesa; sin embargo, la resolución fue suspendida hasta el 6 de abril, fecha límite para las negociaciones. Hasta entonces, la PMO Vías continúa brindando apoyo técnico.

La comisión de control de la Contraloría explicó que la suscripción del contrato de ejecución de la vía principal está pendiente por falta de recursos, lo que impide establecer una fecha de inicio para la obra principal. Por su parte, el componente Puente Santa Rosa mantiene compromisos vigentes para su diseño, construcción y supervisión.

Puente Santa Rosa podría entregarse recién en 2029

En marzo del 2025, Infobae Perú reveló que un acuerdo entre el Ministerio de Transportes (MTC) y Lima Airport Partners indica que la construcción del Puente Santa Rosa y su viaducto correspondiente podría entregarse hasta enero del año 2029.

Acta de Acuerdos MTC LAP - Incio de Operaciones - 30 Marzo 2025 by Renato Silva

El documento fue firmado por Javier Hervias, director General de Programas y Proyectos de Transporte del MTC; Juan José Salmón, gerente de LAP; y William Bewick, director del Programa de Desarrollo Aeroportuario; el pasado 30 de enero del 2025.

En la página 4 del documento, en el que se leen los acuerdos, el tercer punto indica que, además de poder tomarse el tiempo necesario hasta enero del 2029 para entregar el Puente Santa Rosa definitivo, LAP no podrá exigir ninguna compensación hasta febrero de ese año.

“El Concedente, a través de Provias Nacional, pondrá en operación el Puente Santa Rosa para su conectividad al Nuevo Terminal de Pasajeros del AlJC, a más tardar, el 31 de enero de 2029. El Concesionario acepta la nueva fecha y renuncia de manera expresa a solicitar cualquier pretensión de compensación y/o indemnización alguna hasta dicho plazo", se lee en el acta obtenida por este medio.

