Campaña veterinaria gratis para este sábado 27 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Se recomienda llegar temprano porque en este tipo de eventos siempre se forman largas colas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad del Rímac anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita para este sábado 27 de junio con atención dirigida a perros y gatos. La actividad se desarrollará entre las 8:30 a. m. y las 12:30 p. m., con el objetivo de acercar servicios de salud animal a los vecinos y promover prácticas de cuidado dentro de los hogares.

El punto de encuentro será la urbanización Las Lomas, en el parque Lucha Reyes, ubicado en la avenida B, entre los condominios 122 y 200. Según el municipio, el evento concentrará prestaciones básicas de prevención y orientación para dueños de mascotas, con énfasis en el control sanitario y la convivencia responsable en espacios públicos y privados.

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La jornada incluirá atención clínica para identificar signos de enfermedad, evaluar el estado general del animal y ofrecer indicaciones sobre cuidados en casa. También se brindará desparasitación, tanto interna como externa, como una medida preventiva frente a parásitos que pueden afectar la salud de las mascotas y, en algunos casos, representar un riesgo para las familias.

El horario de atención será de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. - Créditos: Municipalidad del Rímac.

Se recomienda que los asistentes acudan con sus mascotas sujetas de forma segura: los perros con collar y correa, y los gatos dentro de transportadoras, para evitar incidentes durante la atención.

Servicios gratuitos:

Consulta médica veterinaria: evaluación clínica general y recomendaciones de cuidado.

Desparasitación interna y externa: aplicación de tratamiento contra parásitos intestinales y de piel.

Charla de tenencia responsable: orientación sobre cuidado, convivencia y obligaciones del propietario.

Empadronamiento canino: registro del animal para identificación y control municipal.

Limpieza de oídos: higiene preventiva para reducir riesgos de irritación e infección.

De manera complementaria, la Municipalidad del Rímac informó que en el mismo espacio se realizará una campaña de adopción de perros y gatos. La iniciativa busca ofrecer una alternativa para quienes deseen integrar una mascota a su familia, con énfasis en la responsabilidad que implica el cuidado a largo plazo.

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La comuna invitó a los vecinos a participar dentro del horario establecido y a seguir las indicaciones del personal durante la atención. Según señaló, este tipo de campañas apunta a mejorar el bienestar animal y fortalecer la convivencia en el distrito.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este 27 de junio en el Rímac - Créditos: Magnific.

Consejos para cuidar a las mascotas ante el frío

Mantén a perros y gatos dentro de casa durante la noche: el descenso de temperatura aumenta el riesgo de hipotermia, sobre todo en cachorros y adultos mayores.

Acondiciona una zona de descanso: cama elevada del piso, manta seca y ubicación lejos de corrientes de aire.

Evita baños frecuentes: la humedad prolongada enfría el cuerpo; si hace falta, usa agua tibia y seca por completo.

Ajusta los paseos: sal en horas con sol, reduce el tiempo al aire libre y seca patas y abdomen al volver.

Abrigo solo si corresponde: útil en razas pequeñas, de pelo corto o animales enfermos; que no limite el movimiento.

Refuerza la alimentación con criterio veterinario: el gasto energético puede subir, pero evita el sobrepeso.

Vigila señales de alarma: temblores persistentes, encías pálidas, letargo o respiración lenta requieren consulta veterinaria.