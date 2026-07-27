Que sea “artesanal” no significa que tenga denominación de origen, según Indecopi: solo los de estas 5 ciudades

En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, el Indecopi difundió cinco recomendaciones para que los consumidores puedan reconocer un Pisco con Denominación de Origen (DO) y evitar adulteraciones durante las celebraciones patrias.
Esta denominación, otorgada en 1990, distingue a la bebida bandera por su vínculo con regiones específicas y métodos tradicionales de elaboración.
Cinco recomendaciones para identificar un Pisco legítimo
Antes de adquirir una botella, los especialistas del Indecopi sugieren verificar los siguientes aspectos:
- Etiqueta completa: La botella debe mostrar la frase “Denominación de Origen Pisco”, el número del certificado de autorización, el tipo de Pisco (Puro, Mosto Verde o Acholado), la variedad de uva, el valle de origen, el año de cosecha y el registro sanitario.
- Envase seguro: El Pisco solo se comercializa en botellas de vidrio o cerámica selladas. No está permitida la venta en plásticos, galoneras, tanques ni a granel. El envase debe estar íntegro, sin señales de manipulación o daño.
- Contenido limpio: El líquido debe ser claro, brillante e incoloro. La presencia de residuos, partículas extrañas o turbidez es señal de alerta.
- Compra formal: Se recomienda adquirir el producto únicamente en establecimientos autorizados y exigir comprobante de pago, evitando tiendas informales o de dudosa procedencia.
- Origen y autenticidad: Solo el Pisco producido en la zona geográfica reconocida (costa de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en Tacna) y elaborado con las ocho variedades de uvas pisqueras permitidas, siguiendo procesos tradicionales, puede llevar la denominación. No admite agregados ni dobles destilaciones.
La Denominación de Origen Pisco, un distintivo legal y cultural
La Denominación de Origen Pisco garantiza la autenticidad, calidad y prestigio de la bebida, protegiéndola de imitaciones y usos indebidos en el mercado nacional e internacional.
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Solo los productores ubicados en la zona pisquera oficial y que cumplen estrictos parámetros pueden solicitar la autorización, supervisada por el Indecopi y el Consejo Regulador del Pisco.
El uso indebido del nombre, la producción fuera de las zonas reconocidas, el empleo de uvas no autorizadas o la venta en envases inadecuados constituyen infracciones sancionadas con multas y la cancelación de la autorización.
El Indecopi y otras entidades estatales, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinan acciones para defender el Pisco en tratados internacionales y evitar el uso fraudulento de la denominación.
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Indecopi: Normas estrictas y protección internacional
El sistema de protección establece que el Pisco debe elaborarse mediante destilación directa y discontinua de mostos frescos fermentados, sin doble destilación ni aditivos.
Solo se permite el uso de las ocho variedades de uvas pisqueras oficiales y el embotellado en vidrio o cerámica sellada. Etiquetas, certificados y controles de calidad son obligatorios.
- Quebranta
- Negra Criolla
- Mollar
- Uvina
- Italia
- Moscatel
- Torontel
- Albilla
La denominación de origen está reconocida y protegida en diversos países a través de acuerdos bilaterales y el registro internacional del Sistema de Lisboa (OMPI), lo que refuerza la defensa ante imitaciones y consolida el valor del Pisco en los mercados externos.
Pisco peruano: consumo responsable y Patrimonio Cultural
El Estado peruano y las instituciones promueven el consumo responsable y la valoración del Pisco como patrimonio cultural. Se recomienda a los consumidores informarse, revisar el etiquetado y evitar términos como “Pisco artesanal” si no cumplen las exigencias legales.
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Finalmente, el Indecopi recuerda que el Pisco Sour, principal cóctel a base de la bebida, ostenta el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación, reforzando su importancia histórica y cultural para el Perú.
El dato
- “Lenguas del pisco” se refiere a las lágrimas o gotas que quedan adheridas a las paredes del vaso o copa después de agitar el pisco. Estas “lenguas” indican la viscosidad y calidad del destilado, y son valoradas por catadores y productores porque pueden dar pistas sobre el cuerpo y la graduación alcohólica del pisco.
- “Pisco pateado” es una expresión popular que significa pisco adulterado o rebajado, generalmente mezclado con agua, alcohol industrial u otros ingredientes no permitidos para aumentar el volumen y reducir costos. Un “pisco pateado” pierde autenticidad, sabor y puede ser riesgoso para la salud.
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