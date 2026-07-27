Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 27 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,87 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,12%. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un ligero descenso del 0,07%, mientras que en el análisis interanual muestra una disminución del 4,54%.
El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso continuo. La volatilidad actual se sitúa en 3,83%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,16%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado cambiario.
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