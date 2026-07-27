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Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 27 de julio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,87 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,12%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un ligero descenso del 0,07%, mientras que en el análisis interanual muestra una disminución del 4,54%.

El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso continuo. La volatilidad actual se sitúa en 3,83%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,16%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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