Congreso aprueba declarar a junio mes de la Vida y la Familia, invisibilizando celebración del Orgullo LGBT+

Milagros Jáuregui es la autora del proyecto de ley que apunta a declarar el mes de junio como el mes de la vida y la familia. - Crédito Congreso

La virtual senadora de Renovación Popular, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, ha logrado que su proyecto de ley que declara a junio como el Mes de la Vida y la Familia sea aprobado en el Pleno del Congreso.

A pesar de las críticas de congresistas LGTB+, como Alejandro Cavero y la Susel Paredes, y su opinión de que el mes de junio es conocido por esa misma comunidad (representada en el Congreso por estos congresistas) como el Mes del Orgullo LGTB+, la congresista de Jáuregui de Aguayo resaltó que su Ley no menciona exactamente a qué tipo de familias se refiere, sugiriendo que no tendría por qué limitar a la comunidad celebrarlo, y señaló que no era una medida ‘ideológica’.

PUBLICIDAD

La congresista de Renovación Popular resaltó que otros países ya usaron ese mes para esta celebración; sin embargo, estas celebraciones que han sido promovidas en Estados Unidos de América, sí han estado ligadas a declaraciones en contra de la comunidad LGTB+. Por lo que su origen sí conlleva un interés ideológico. A pesar de esto, el Congreso ha validado esta Ley exonerándola de la segunda votación. Ahora solo queda en el Ejecutivo de promulgarla o observarla.

Comisión de Mujer y Familia había aprobado declarar junio como el “Mes de la Vida y la Familia”. Ahora lo consiguió en el Pleno | Video: Congreso de la República

Pleno del Congreso aprueba Mes de la Vida y Familia

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo logró que su proyecto de ley que busca, aunque no lo dice con estas palabras, invisibilizar el Mes del Orgullo LGBT+. En debate el congresista Alejandro Cavero criticó la Ley y señaló que se podría usar otro mes dado que chocaría con otras celebraciones.

PUBLICIDAD

Quien si señaló con palabras directas que este mes era el que la comunidad LGBT+ considera el Orgullo fue Susel Parades, quien se denominó a sí misma “lesbiana”.

Las propuestas similares en otros países, que el proyecto de ley de Jáuregui de Aguayo citaba, no solo eran inconsistentes con la elección del mes de junio, sino que las que sí consideraron este mes lo hicieron enfrentándose a críticas del movimiento LGBT+ por la invisibilización del mes del Orgullo, dado que estas medidas venían del partido Republicano en EE. UU.

- crédito

“En el mes de junio del año 2025, la Congresista Mary Miller, representante por el Estado de Illinois presentó una iniciativa para que el mes de junio de cada año, sea declarado el mes de la familia, señalando que puede ser un momento propicio para la reflexión sobre cómo fortalecer las familias. También el Senador Ted Cruz y el representante Chris Smith presentaron propuestas coincidentes para declarar el mes de junio como el mes de la vida”, señalaba el proyecto ley.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estas medidas no fueron aprobadas. Es más, el mismo Ted Cruz tuvo que aceptar que la “homosexualidad es parte de la humanidad”, luego de que el republicano Andy Ogles celebró junio como el mes de la Familia nuclear y que la homosexualidad no tenía lugar en Estado Unidos en su cuenta de Twitter (X).

La elección del mes

Durante su debate en la Comisión de la Mujer, Jáuregui defendió la propuesta señalando que no se trata de “una simple fecha en el calendario”, sino de una afirmación de lo que considera valores fundamentales de la sociedad. La legisladora sostuvo que el país atraviesa una “estructura demográfica en envejecimiento acelerado” y un “debilitamiento progresivo de la institución familiar”, argumentos que, afirmó, justifican un espacio oficial para promover estas ideas.

PUBLICIDAD

A pesar de que en el Pleno señaló que el mes se escogió sin motivo “ideológico” y que es en base a otras experiencias en otros países, de los que citó solo uno consideró junio.

La congresista Susel Paredes votó en contra de la Ley, así como Alejandro Cavero. - Crédito Congreso

“En el derecho comparado, en la República de Panamá, La Ley 305, del 31 de mayo de 2022, aprobó la Ley que declara a junio como el mes de la familia en todo el país3 , esta norma exhorta al Gobierno e instituciones civiles a establecer acciones, planes y programas tendientes a promover una cultura de protección, promoción y realce de la institución familiar. En la República Dominicana, en su Capital Santo Domingo, se ha aprobado el Decreto 1656 de 1971 , instituye al mes de noviembre como el mes de la familia”, aclara el texto.

PUBLICIDAD

Así, solo Panamá consideró este mes. República Dominicana consideró noviembre. Es más, las normas peruanas en que se basaba, tampoco consideraba el mes de junio.

“En nuestro país, existen dos normas por separado que conmemoran la vida y la familia. La primera, es la Ley 27654, aprobada en 2002, creó el Día del Niño por Nacer para celebrarse cada 25 de marzo, con el objetivo de promover la protección y el respeto por la vida humana desde la concepción. Por otra parte, existe la Decreto Ley 23466, que dispone que el Día de la Familia Peruana se celebra cada segundo domingo de septiembre”, señalaba el texto.

PUBLICIDAD