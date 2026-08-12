Por qué la transformación empresarial es una capacidad y no un proyecto

Un equipo de una empresa tecnológica utiliza asistentes de IA para analizar datos, informes y colaborar en tiempo real, impulsando la toma de decisiones basada en información conectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchas organizaciones invierten millones en transformación y, aun así, pocos años después vuelven a enfrentarse a los mismos problemas: procesos fragmentados, decisiones lentas y dificultades para capturar valor. La pregunta no es si la transformación funciona. La pregunta es si la estamos entendiendo correctamente, esta es una de las preocupaciones más profundas que comparten hoy los líderes empresariales en el Perú. En un mercado que se redefine constantemente, donde el consumidor cambia y la competencia se acelera, es común notar un síntoma peligroso: la tecnología avanza por un carril rápido, mientras los procesos del negocio marchan rezagados por otro. Cuando esa brecha se acentúa, la empresa deja de generar valor y compromete su competitividad.

El gran error de diagnóstico radica en cómo concebimos la transformación empresarial. Tradicionalmente, se le ha tratado como un evento único, un hito con fecha de inicio y de término plasmado en un plan estratégico anual o quinquenal. Sin embargo, la transformación no es un destino ni un proyecto que se cierra; es una capacidad organizacional viva que se diseña, se gobierna y se ejerce de manera continua. No se gestiona una vez al año en un comité corporativo. Ocurre todos los días.

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Para que este engranaje funcione de manera integrada, la alta dirección debe articular cuatro frentes estratégicos indispensables: (i) Poner al cliente como eje central. (ii) Buscar la eficiencia operativa mediante la estandarización y simplificación de procesos. (iii) Generar confianza en los stakeholders con procesos consistentes y trazables. (iv) Capturar el valor financiero de la transformación, reflejado en mejores márgenes u optimización del capital de trabajo. El verdadero diferenciador competitivo no es la tecnología adoptada, sino la destreza de la empresa para orquestar estos cuatro pilares en simultáneo.

Por supuesto, en la práctica surge el enemigo más habitual de cualquier estrategia: el día a día. “La operación siempre gana” es la máxima que resigna a muchas organizaciones a abandonar la innovación y volver a sus hábitos conocidos. Las urgencias comerciales, logísticas o de costos terminan absorbiendo el foco. Aquí es donde el rol del liderazgo se vuelve crítico: la transformación necesita ser protegida activamente por el CEO y el comité ejecutivo. Lo que no entra de forma rigurosa en la agenda de la gestión diaria, sencillamente deja de existir. La transformación fracasa menos por tecnología y más por gobierno.

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Bajo esa premisa, es urgente cambiar la naturaleza de la conversación en los directorios peruanos. Debemos dejar de hablar exclusivamente de “gastos” o “presupuestos” de software empresarial para empezar a discutir qué capacidades de negocio queremos adquirir. La pregunta entonces no es cómo implementar tecnología, sino cómo convertirla en una fuente sostenible de ventaja competitiva, cuando una compañía decide implementar un ERP de clase mundial como SAP, el éxito real no se alcanza el día del Go-Live. Ese hito no es el final de la historia; es apenas el punto de inicio para la captura y expansión del valor.

Para sostener este proceso en el tiempo y evitar que los procesos se desalineen de la herramienta tecnológica, la organización debe estructurarse bajo tres pasos continuos: (i) Identificar el valor mediante un roadmap claro que actualice el modelo operativo antes de migrar. (ii) Capturar el valor ejecutando con excelencia e incorporando gobierno de datos. (iii) Hacer crecer el valor utilizando analítica avanzada e Inteligencia Artificial (IA). El potencial de la IA va mucho más allá de automatizar tareas rutinarias de forma rápida; la IA no tiene como propósito reemplazar el juicio humano, sino amplificarlo. Su mayor valor está en ayudar a anticipar desviaciones, identificar oportunidades, acelerar decisiones con información más completa, así como también ejecutar algunas actividades complementarias.

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La experiencia nos demuestra que las transformaciones empresariales casi nunca fallan por deficiencias técnicas. Fallan cuando el proceso no tiene un “dueño” corporativo claro o cuando se subestima el factor humano. Modificar un sistema informático requiere cronogramas y especialistas, pero cambiar los hábitos, los miedos y los comportamientos de las personas es el verdadero factor crítico de éxito.

Las organizaciones que liderarán los próximos años no serán necesariamente las que adopten más tecnología. Serán aquellas capaces de convertir la transformación en una disciplina permanente de creación de valor. Porque los proyectos terminan. Las capacidades permanecen.