Mundial 2026 incrementará hasta un 20% el consumo de cerveza en Perú con alza en bares, restaurantes y bodegas

La industria cervecera peruana prevé un crecimiento de entre 15% y 20% en sus ventas durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026, impulsada por el aumento de reuniones sociales y el mayor dinamismo en establecimientos como bares, restaurantes y bodegas. De acuerdo con estimaciones del sector, el evento deportivo generará un efecto directo en el consumo interno, en un contexto donde ya se observa una recuperación progresiva del mercado.
Según declaraciones del gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, Raúl Castro, recogidas por Agencia Andina, el comportamiento del consumo en lo que va del año muestra señales positivas, lo que refuerza las expectativas de crecimiento para el próximo año. “Este es un año en el que se ha elevado el consumo de cerveza. La expectativa de la industria es mucho más optimista y es elevar ventas entre 15% y 20% por el Mundial 2026”, señaló.
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El sector considera que este incremento no solo responde al interés deportivo, sino también a la dinámica social que se genera alrededor de los partidos, especialmente en contextos de consumo compartido en hogares y espacios públicos.
Reuniones por fiebre del Mundial 2026
Uno de los factores clave que explican el incremento proyectado es la programación de los partidos del Mundial 2026, que en su mayoría se disputarán entre las 14:00 y 21:00 horas. Este horario, según el sector, favorecerá las reuniones sociales tanto en hogares como en establecimientos comerciales.
“El grueso de los partidos va a ser entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Eso motiva reuniones tanto en casas como en restaurantes y bares”, explicó Raúl Castro en entrevista con Agencia Andina. Esta dinámica tendría un impacto directo en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, durante el desarrollo del torneo.
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El incremento de la actividad social asociada al Mundial es un patrón que la industria ya ha observado en ediciones anteriores, aunque con menor alcance debido a diferencias en horarios y cantidad de encuentros.
Bares, restaurantes y bodegas
El impacto del Mundial 2026 se reflejará de manera significativa en el canal de bares y restaurantes, donde el consumo de cerveza podría aumentar hasta en 50%, de acuerdo con estimaciones del sector. Este crecimiento estaría impulsado por la concentración de personas que acuden a estos establecimientos para ver los partidos.
En paralelo, las bodegas también registrarían un incremento relevante en sus ventas. Según la Cámara Cervecera del Perú, durante eventos de esta magnitud la cerveza puede llegar a representar alrededor del 30% de las ventas de estos pequeños negocios, convirtiéndose en una fuente importante de ingresos adicionales.
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Este comportamiento refuerza el rol del Mundial como un dinamizador del consumo interno, especialmente en micro y pequeños comercios distribuidos a nivel nacional.
Consumo y aporte económico del sector
Pese a las proyecciones positivas, el consumo de cerveza en el Perú aún se mantiene por debajo del promedio de otros países de la región. Actualmente, el consumo per cápita es de aproximadamente 43 litros al año, cifra inferior a mercados como Colombia y México, donde los niveles son considerablemente mayores.
En este contexto, el sector también viene observando nuevas tendencias, como el crecimiento sostenido de las cervezas sin alcohol, cuya demanda avanza a doble dígito. Aunque aún representan entre el 1% y 2% del mercado, su presencia viene en aumento entre los consumidores.
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La industria cervecera en el Perú genera más de 25.000 empleos directos e indirectos y aporta alrededor de 5.200 millones de soles anuales en impuestos, lo que equivale al 0.7% del Producto Bruto Interno (PBI), consolidándose como una de las actividades más relevantes dentro del sector de bebidas en el país.
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