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Mundial 2026 incrementará hasta un 20% el consumo de cerveza en Perú con alza en bares, restaurantes y bodegas

Bodegas podrían incrementar hasta en 30% su nivel de ventas durante el torneo, según estimaciones de la industria cervecera

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Una jarra de cerveza rubia con espuma y condensación está en primer plano, con un estadio de fútbol lleno de gente y una pantalla gigante de fondo.
Una jarra de cerveza helada en primer plano captura la esencia de la afición mientras un estadio de fútbol lleno celebra un partido del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria cervecera peruana prevé un crecimiento de entre 15% y 20% en sus ventas durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026, impulsada por el aumento de reuniones sociales y el mayor dinamismo en establecimientos como bares, restaurantes y bodegas. De acuerdo con estimaciones del sector, el evento deportivo generará un efecto directo en el consumo interno, en un contexto donde ya se observa una recuperación progresiva del mercado.

Según declaraciones del gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, Raúl Castro, recogidas por Agencia Andina, el comportamiento del consumo en lo que va del año muestra señales positivas, lo que refuerza las expectativas de crecimiento para el próximo año. “Este es un año en el que se ha elevado el consumo de cerveza. La expectativa de la industria es mucho más optimista y es elevar ventas entre 15% y 20% por el Mundial 2026”, señaló.

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El sector considera que este incremento no solo responde al interés deportivo, sino también a la dinámica social que se genera alrededor de los partidos, especialmente en contextos de consumo compartido en hogares y espacios públicos.

Una multitud de personas en un bar con banderas nacionales alzando vasos de cerveza, viendo un partido de fútbol en una gran pantalla. Primeros planos de cervezas y nachos.
Entusiastas del fútbol se reúnen en un bar para ver un partido del Mundial, alzando sus cervezas en señal de celebración mientras las banderas de varias naciones decoran el ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reuniones por fiebre del Mundial 2026

Uno de los factores clave que explican el incremento proyectado es la programación de los partidos del Mundial 2026, que en su mayoría se disputarán entre las 14:00 y 21:00 horas. Este horario, según el sector, favorecerá las reuniones sociales tanto en hogares como en establecimientos comerciales.

“El grueso de los partidos va a ser entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Eso motiva reuniones tanto en casas como en restaurantes y bares”, explicó Raúl Castro en entrevista con Agencia Andina. Esta dinámica tendría un impacto directo en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, durante el desarrollo del torneo.

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El incremento de la actividad social asociada al Mundial es un patrón que la industria ya ha observado en ediciones anteriores, aunque con menor alcance debido a diferencias en horarios y cantidad de encuentros.

Un grupo de amigos se sienta en una sala viendo un partido de fútbol en una televisión grande, con aperitivos y bebidas en una mesa de centro.
Un grupo diverso de amigos se reúne en la sala de una casa para ver un partido del Mundial de fútbol en la televisión, compartiendo snacks y bebidas en un ambiente relajado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bares, restaurantes y bodegas

El impacto del Mundial 2026 se reflejará de manera significativa en el canal de bares y restaurantes, donde el consumo de cerveza podría aumentar hasta en 50%, de acuerdo con estimaciones del sector. Este crecimiento estaría impulsado por la concentración de personas que acuden a estos establecimientos para ver los partidos.

En paralelo, las bodegas también registrarían un incremento relevante en sus ventas. Según la Cámara Cervecera del Perú, durante eventos de esta magnitud la cerveza puede llegar a representar alrededor del 30% de las ventas de estos pequeños negocios, convirtiéndose en una fuente importante de ingresos adicionales.

Este comportamiento refuerza el rol del Mundial como un dinamizador del consumo interno, especialmente en micro y pequeños comercios distribuidos a nivel nacional.

Múltiples manos levantando jarras de cerveza con espuma en un bar oscuro, con una pantalla grande mostrando un partido de fútbol y el logo del Mundial.
Un grupo de personas levanta jarras de cerveza en un bar mientras ven un partido del Mundial de Fútbol en la televisión, celebrando con entusiasmo cada jugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo y aporte económico del sector

Pese a las proyecciones positivas, el consumo de cerveza en el Perú aún se mantiene por debajo del promedio de otros países de la región. Actualmente, el consumo per cápita es de aproximadamente 43 litros al año, cifra inferior a mercados como Colombia y México, donde los niveles son considerablemente mayores.

En este contexto, el sector también viene observando nuevas tendencias, como el crecimiento sostenido de las cervezas sin alcohol, cuya demanda avanza a doble dígito. Aunque aún representan entre el 1% y 2% del mercado, su presencia viene en aumento entre los consumidores.

Primer plano de una jarra de cerveza dorada con mucha espuma y gotas de condensación, con un estadio de fútbol lleno de gente y pantallas del Mundial de fondo.
Una jarra de cerveza espumosa y fría se destaca en primer plano frente a un estadio de fútbol lleno de aficionados celebrando un partido del Mundial de la FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria cervecera en el Perú genera más de 25.000 empleos directos e indirectos y aporta alrededor de 5.200 millones de soles anuales en impuestos, lo que equivale al 0.7% del Producto Bruto Interno (PBI), consolidándose como una de las actividades más relevantes dentro del sector de bebidas en el país.

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