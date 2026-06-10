Perú

MTC cambia las reglas para la emisión de duplicados de placa de rodaje: caducidad inmediata en estos casos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el Decreto Supremo N° 013-2026-MTC, que endurece el duplicado de placas y dispone la caducidad automática por siniestro total

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MTC - placa
La Placa Única Nacional de Rodaje identifica oficialmente a cada vehículo y es obligatoria para circular. Su emisión, duplicado y cambio están regulados por el MTC.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el Decreto Supremo N° 013-2026-MTC, que modifica el Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje en Perú, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control sobre la identificación vehicular.

A partir ahora, se establecen procedimientos más rigurosos para la emisión de duplicados y se determina que, en caso de siniestro total, la placa caducará de forma automática, quedando sin efecto su uso legal.

Requisitos más estrictos para obtener duplicados de placas

La nueva regulación precisa que solicitar un duplicado de la Placa Única Nacional de Rodaje solo resultará posible en casos de pérdida, robo, deterioro o destrucción.

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El titular del vehículo debe presentar una copia certificada de la denuncia policial emitida por la unidad competente de la Policía Nacional del Perú, en la que conste que el vehículo fue sometido a peritaje de identificación vehicular.

Este requisito busca evitar solicitudes fraudulentas y asegurar que el proceso se respalde en documentos oficiales, de acuerdo con el documento del MTC.

AAP - trafico en Lima
Las placas reemplazadas deben ser entregadas a la entidad concesionaria y posteriormente destruidas bajo control del MTC para evitar su uso indebido.

MTC fortalece controles para evitar fraudes y uso ilícito

La entrega de la placa anterior se vuelve obligatoria para todos los casos, salvo pérdida, robo o destrucción. Cuando el titular recoge la nueva placa, debe entregar la anterior a la entidad concesionaria, que la remitirá para su destrucción oficial.

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El procedimiento también prevé la presentación de otros documentos según el motivo del cambio. Por ejemplo, si el vehículo cambia de servicio (como pasar de transporte particular a ambulancia o a unidad de bomberos), el titular deberá adjuntar certificaciones emitidas por las entidades correspondientes, como autoridades de salud, municipales o del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Placas caducan automáticamente tras siniestro total del vehículo

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que la Placa Única Nacional de Rodaje caducará automáticamente ante el siniestro total del vehículo.

Para formalizar esta caducidad, se debe presentar el informe policial o documento equivalente que acredite el siniestro. Si el vehículo estaba asegurado, se exigirá una copia certificada del informe; si no tenía seguro, bastará una copia simple.

MTC. (Foto: Andina)
El MTC es el organismo responsable de regular el tránsito, la seguridad vial y las comunicaciones en Perú.

Cuando una compañía de seguros adquiere la propiedad del vehículo por indemnización al asegurado, la nueva titular deberá solicitar la cancelación de la partida registral en un plazo máximo de 48 horas desde la transferencia, adjuntando la documentación que demuestre el siniestro.

El Registro de Propiedad Vehicular está obligado a completar la cancelación en un máximo de 72 horas tras recibir la solicitud. Esta disposición cierra la posibilidad de que vehículos destruidos retornen al circuito legal usando la misma placa, una práctica que ha sido utilizada en fraudes automotores y comercialización ilegal de autopartes.

¿Desde cuándo entra en vigencia?

El Decreto Supremo N° 013-2026-MTC, publicado este 10 de junio, introduce nuevas disposiciones sobre la caducidad y el duplicado de la Placa Única Nacional de Rodaje en Perú.

Sin embargo, la propia norma aclara en su Disposición Complementaria Final Única que su entrada en vigencia está condicionada a la publicación previa de otro decreto supremo de adecuación normativa, a cargo del Ministerio del Interior (Mininter).

Ello, conforme lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1717. Mientras ese decreto pendiente no se emita, las nuevas reglas anunciadas no podrán aplicarse en la práctica.

El decreto fue firmado por el presidente José María Balcázar Zelada y por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera.

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