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Edson Dávila lanza indirecta luego de que Gisela Valcárcel marcara distancia de él: “Yo no te voy a negar”

El conductor de ‘América Hoy’ se refirió sutilmente a las declaraciones de su exjefa sobre su relación amical luego de separarse profesionalmente

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El conductor de ‘América Hoy’ se refirió sutilmente a las declaraciones de su exjefa sobre su relación amical luego de separarse profesionalmente | América TV

Edson Dávila, fiel a su estilo, lanzó una frase que fue percibida como respuesta a las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel respecto a su vínculo personal fuera del trabajo. El conductor, quien en breve estrenará su propio programa en el horario que antes lideraba Valcárcel en América Televisión, se pronunció públicamente luego de que su exjefa afirmara que, aunque le tiene aprecio, no lo considera su amigo.

Durante la emisión del lunes 9 de junio de América Hoy, el equipo celebraba el cumpleaños de Rebeca Escribens. En ese contexto, Dávila tomó la palabra y, frente a cámaras, expresó: “Rebeca, tú sí eres mi amiga”. El comentario generó un ambiente de tensión y sorpresa en el set, ya que rápidamente se interpretó como una indirecta dirigida a Valcárcel.

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Más avanzado el programa, Dávila compartió otro momento con Janet Barboza, también conductora del espacio. En tono irónico, le dijo: “Acuérdate que somos amigos, por ti estoy aquí y yo no te voy a negar”.
Un hombre de piel oscura con barba y una mujer joven de cabello largo y claro, ambos sonriendo y apuntando, sostienen micrófonos en un set de televisión azul con un logo "AMERICA"
Edson Dávila, conocido como 'Giselo', durante una emisión de "América Hoy", lanza un comentario que se interpreta como una respuesta directa a Gisela Valcárcel.

La frase provocó risas en el estudio, pero también dejó en evidencia cómo el conductor ha optado por tomar con humor la distancia marcada por Valcárcel, aunque el asunto no ha pasado desapercibido para la audiencia.

El distanciamiento entre ambos se da en medio de la transición de Dávila a un nuevo programa sabatino en América Televisión, ocupando el espacio que durante años fue conducido por Valcárcel y que marcó su trayectoria en la televisión peruana.

La nueva etapa profesional de Dávila se produce tras su salida como colaborador directo de la conductora, motivo por el cual la relación entre ambos ha sido tema de conversación tanto en medios como en redes sociales.

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Un hombre y dos mujeres en un set de televisión con micrófonos, frente a una pantalla grande y un anuncio de cumpleaños para Rebeca Escribens
Edson Dávila "Giselo" lanza una indirecta en el set de "América Hoy" tras la distancia marcada por Gisela Valcárcel, mientras se celebra el cumpleaños de Rebeca Escribens.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel de Edson Dávila?

Gisela Valcárcel fue consultada sobre el vínculo que mantiene con Edson Dávila durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’. La empresaria respondió de manera directa al ser preguntada sobre la naturaleza de la relación actual con quien fuera su colaborador por varios años. La conductora remarcó que, aunque mantiene un respeto profesional hacia Dávila, no lo considera parte de su círculo íntimo de amistades.

En esa conversación, Valcárcel comentó sobre el nuevo reto profesional de Dávila en América Televisión y descartó cualquier tipo de conflicto. “Edson está trabajando en América Televisión, yo estoy trabajando en otras cosas y no nos vemos, yo supongo que la amistad continuará”, dijo.

¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.
¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.
También aclaró: “Tengo mucho respeto por él, por la carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. Pero mis amigos… mis amigos son muy pocos”.

Las palabras de Valcárcel han marcado una línea clara entre el aprecio profesional y la amistad, lo que ha dado lugar a interpretaciones y reacciones en el entorno televisivo, especialmente luego de los cambios recientes en la programación y el avance de la carrera de Edson Dávila.

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