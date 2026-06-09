María Pía Copello sobre el estreno de programa de Edson Dávila en América TV: “Ese horario me lo quitaron y se lo dieron a él”

María Pía Copello, presentadora de televisión, aparece junto a una imagen de Edson Dávila, aludiendo a la controversia por el cambio de horario en América TV.

María Pía Copello, exconductora de América TV, abordó públicamente la reciente entrega del horario sabatino nocturno al conductor Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’. La presentadora relató la secuencia de hechos que la llevó a quedar fuera de un proyecto televisivo que nunca vio la luz, mientras felicitó a su colega por el espacio que ocupará en la señal abierta.

Según relató María Pía Copello, la decisión de abandonar el programa ‘Mande quien mande’ estuvo motivada por la promesa de un nuevo formato que se emitiría los sábados por la noche, bajo la producción de ProTV.

“Es un reto grande para Edson, pero ese horario me lo quitaron a mí y se lo dieron a él. Yo me fui de ‘Mande quien mande’ para hacer el programa nocturno los sábados con ProTV, pero al final me dijeron que eso no iba”, compartió la conductora, en declaraciones recogidas en un programa de streaming.

María Pía Copello, durante una entrevista, expresa su descontento por el cambio de horario en América TV que benefició a Edson Dávila.

La presentadora explicó que la propuesta surgió entre septiembre y octubre de 2025, periodo en el que ProTV y el productor Peter Fajardo planeaban ocupar el espacio nocturno de los sábados en América TV.

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“Oye, ¿es verdad esto? ¿Tú vas a producir? ¿Me ves en un proyecto como ese?”, recordó que preguntó a Fajardo. La respuesta, según su testimonio, fue positiva, lo que la llevó a aceptar el desafío sin conocer detalles del formato. “Ni siquiera me comentó de qué se iba a tratar. Y yo acepté por la confianza que tengo con él, con ProTV. Chambeo toda mi vida con ProTV”, precisó la exconductora.

El proyecto, inicialmente programado para estrenarse en enero de 2026, enfrentó varios aplazamientos. Primero se anunció su lanzamiento para febrero, luego después de Semana Santa y, más adelante, tras las elecciones. “Amiguitos, ¿y cuándo, no?”, ironizó Copello al describir la incertidumbre que rodeó el proceso.

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En medio de una divertida charla, una conductora cuenta cómo dejó un exitoso programa por una promesa que no se cumplió. Sus compañeros no dudaron en hacerle una broma y traerle un "contrato" para firmar en vivo. Video: TikTok @yanktalavera

Finalmente, el desenlace se comunicó por mensaje. “Me llamó Mariana, que hasta el día de hoy tengo su chat, me escribió y me dijo: ‘Pía, no va el proyecto, ya está’. Y así es. Así es la vida”, narró la presentadora. Cuando su interlocutor en el streaming, Ortola, le comentó que había dejado un proyecto para tomar otro que nunca se concretó, Copello respondió: “O sea, me pasearon”.

El nuevo proyecto de Edson Dávila en las noches de América TV

Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, debutará en la pantalla de América TV con el programa ‘Edson pa’ qué más’, que se transmitirá los sábados a las 22:00 horas desde el 13 de junio. El formato, que tendrá una primera temporada de cinco episodios, fue anunciado por América Multimedia como una apuesta por el entretenimiento familiar y la conversación espontánea.

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‘Edson pa’ qué más’ nació en 2022 como un espacio de entrevistas en entorno digital, caracterizado por el humor y la cercanía con los invitados. El programa consolidó una audiencia fiel gracias a su estilo ágil, con segmentos de conversación y ocurrencias que buscan generar impacto en redes sociales.

América Multimedia anunció el estreno del programa nocturno, que se emitirá los sábados en horario estelar.

El salto a la televisión abierta implica una adaptación de la dinámica digital al ritmo televisivo tradicional. El reto para Dávila será conservar la esencia que lo identificó en el streaming: entrevistas informales, interacción directa y el uso del humor como motor principal del contenido.

El ingreso de ‘Giselo’ a la franja nocturna de los sábados representa un cambio significativo en la programación de América TV. La apuesta de la televisora es captar tanto al público habitual del canal como a los seguidores de Dávila en redes sociales, ampliando así el alcance del nuevo formato.

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