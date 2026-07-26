Gobierno autoriza transferencia de S/ 15,7 millones a gobiernos locales para impulsar cuatro inversiones

El Gobierno aprobó una transferencia de partidas por S/ 15,7 millones a favor de diversos gobiernos locales con el objetivo de financiar cuatro proyectos vinculados a los sectores de saneamiento y educación. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 153-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y forma parte de las acciones orientadas a promover la reactivación económica mediante la ejecución de inversiones públicas.
Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y serán asignados con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. La norma señala que el dinero permitirá cubrir gastos relacionados con la ejecución de las inversiones priorizadas, las cuales cuentan con opinión técnica favorable y fueron propuestas dentro del marco establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
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Recursos para proyectos de saneamiento y educación
La autorización contempla una transferencia de partidas de hasta S/ 15.739.425, monto que será destinado exclusivamente a la ejecución de cuatro inversiones a cargo de gobiernos locales. Estos proyectos están orientados a mejorar la infraestructura en los sectores de saneamiento y educación, áreas consideradas prioritarias para dinamizar la actividad económica.
El decreto precisa que el dinero será transferido desde la Reserva de Contingencia del MEF hacia los pliegos de los gobiernos locales beneficiarios. Asimismo, indica que el detalle de las municipalidades favorecidas y los montos correspondientes figura en un anexo que se publica en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas junto con la norma.
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Iniciativas priorizadas y respaldo técnico
La disposición señala que la selección de las inversiones responde a solicitudes presentadas por diversos gobiernos locales, las cuales fueron acompañadas por los respectivos informes de sus oficinas de presupuesto con el sustento técnico requerido para acceder a los recursos.
Además, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió al MEF una propuesta priorizada de proyectos que cumplen con el objetivo de contribuir a la reactivación económica. A ello se suma la opinión técnica favorable emitida por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de las cuatro inversiones incluidas en la transferencia.
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Procedimiento para ejecutar los recursos
La norma establece que los titulares de los pliegos beneficiarios deberán aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Posteriormente, esa resolución deberá remitirse a las entidades correspondientes conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 1440.
Asimismo, las oficinas de presupuesto de las entidades involucradas deberán solicitar las codificaciones que sean necesarias para incorporar las partidas respectivas y elaborar las notas de modificación presupuestaria que permitan registrar correctamente la transferencia autorizada.
Uso exclusivo de los fondos
El decreto también dispone que los recursos transferidos solo podrán emplearse para los fines previstos en la norma. En ese sentido, advierte que el dinero no podrá destinarse a objetivos distintos de la ejecución de las inversiones para las cuales fue autorizado, bajo responsabilidad de las entidades receptoras.
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De igual manera, la norma recuerda que, cuando las intervenciones generen gastos en ejercicios fiscales posteriores, los pliegos beneficiarios o el sector correspondiente deberán asegurar su sostenibilidad con cargo a su asignación presupuestaria multianual, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público. Finalmente, el decreto fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, y lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada.
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