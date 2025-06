Magaly Medina arremete contra Ernesto Pimentel por entrevista a John Kelvin: “Una payasada para esconder lo que ocurrió”

Magaly Medina acusa a 'La Chola Chabuca' de servir como "lavadero de imagen" para John Kelvin. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la edición del 23 de junio de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en expresar su fuerte postura sobre la entrevista que John Kelvin y Dalia Durán ofrecieron en el programa La Chola Chabuca.

Acompañada de la psicóloga Mónica Cabrejos, Magaly aprovechó la ocasión para cuestionar la imagen que ambos intentaron proyectar tras haber vivido una relación marcada por una grave agresión física por parte del cantante hacia la cubana.

La conversación en La Chola Chabuca del último sábado estuvo llena de momentos que generaron controversia. John y Durán se mostraron relajados y vestidos de blanco, con él incluso llevando un ramo de tulipanes para la ocasión.

Ambos cantaron juntos una canción, mientras expresaban su deseo de seguir adelante y reconciliarse por el bienestar de sus hijos, tras el escándalo de agresión que protagonizó el cantante. Sin embargo, para Magaly, este encuentro no fue más que un intento de desviar la atención de los hechos reales que ocurrieron entre ellos.

“Todo eso fue una payasada, un show para esconder lo que realmente ocurrió”, expresó Magaly en su programa. La conductora calificó la situación como un intento de John Kelvin y Dalia Durán de disfrazar lo que no fue más que una relación tóxica y destructiva. Magaly señaló que, en vez de hablar con claridad sobre lo sucedido, los involucrados intentaron mostrar una imagen más agradable para el público, obviando la gravedad del abuso físico sufrido por Dalia.

¿La lavandería de Ernesto Pimentel?

Magaly fue contundente al calificar lo sucedido como un “delito”, haciendo referencia a la agresión de John Kelvin hacia Dalia Durán. Para ella, no se trató de un simple error o un malentendido, sino de una situación que no puede ni debe ser tratada como algo menor. “Eso fue un delito, no un error, ni algo que se pueda disfrazar. Ellos tienen que asumir lo que pasó”, añadió, dejando claro que, a pesar de la reconciliación pública que intentaron mostrar, la gravedad del abuso no debe ser minimizada.

Además, la figura de ATV no dejó de señalar que el programa de Ernesto Pimentel, La Chola Chabuca, se ha convertido en un “lavadero de imagen” para aquellos personajes públicos que han protagonizado escándalos y buscan limpiar su imagen ante la sociedad.

A juicio de la conductora, Pimentel ha servido de plataforma para que personas como John Kelvin, que tienen un pasado de comportamientos violentos, puedan presentarse como víctimas o como individuos completamente diferentes, con el respaldo de un show mediático.

“Este programa se ha convertido en una especie de lavandería de imagen para todos aquellos que han hecho un estropicio de su vida. Ahora, de la mano de La Chola, se quieren presentar como angelitos”, agregó Magaly, refiriéndose a la actitud permisiva del programa de Pimentel hacia situaciones como la de John Kelvin y Dalia Durán.

Magaly Medina lanza duras críticas a 'La Chola Chabuca' por permitir la aparición de John Kelvin tras su agresión a Dalia Durán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La crítica de Magaly Medina estuvo acompañada de una reflexión sobre el papel que los medios de comunicación juegan al dar visibilidad a este tipo de situaciones. Para la conductora, es fundamental que se diferencie entre un show de entretenimiento y el respeto a las víctimas de violencia, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el abuso físico y emocional.

“La gente no tiene que reírse de estos temas ni permitir que se presenten como si no hubiera ocurrido nada. La violencia es un delito y no se debe frivolizar de esta manera”, concluyó Magaly.

