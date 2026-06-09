Transparencia aclara que nunca adjudicó triunfo a ningún candidato: “Hemos proyectado resultados sobre la base de conteo rápido”

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, aseguró este martes que la asociación no ha declarado ganador ni adjudicado el triunfo a ningún candidato en el balotaje, sino que presentó proyecciones basadas en su conteo rápido integral en alianza con la encuestadora Ipsos, sin deslizar veredicto.
“Quiero ser enfático en esto. Nosotros no hemos nunca declarado un ganador. Nosotros hemos proyectado unos resultados sobre la base de nuestro conteo rápido integral”, dijo en diálogo con la radio Exitosa.
El politólogo indicó que el sistema de Transparencia mostró dos bloques de colores casi idénticos y que, al iniciar la presentación de resultados, se usó la expresión “empate técnico” sin detallar cifras. Recordó que, en la primera vuelta electoral, la organización tampoco anticipó ganadores y describió un escenario de empate entre tres candidatos con posibilidades de avanzar a la segunda vuelta.
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“Nosotros siempre lo presentamos de tal manera que la posibilidad estaba abierta de que Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto pasaran a la segunda vuelta. Finalmente, terminó comprobándose que pasó Roberto Sánchez por 21 mil votos de diferencia”, sostuvo.
Sobre el balotaje del último 7 de junio, Awapara advirtió que el margen entre los principales candidatos permanece muy ajustado. “Esta elección hace indicar que la diferencia entre uno y otro va a ser de un margen muy, muy estrecho, dentro de nuevo del margen de error”, precisó.
Transparencia reiteró que su función consiste en informar a la ciudadanía sobre los avances del conteo rápido, siempre dentro de los límites estadísticos y sin proclamar ganadores.
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“Nuestra primera lámina empieza la presentación con la palabra empate técnico, sin números. Y de ahí es necesario sí informar a la gente más o menos cómo va un poco el conteo, cuál es ese resultado parcial, pero siempre con atención a cómo se puede esto modificar sobre la base, dentro siempre del margen de error”, concluyó.
En la víspera, Alfredo Torres, jefe de Ipsos, señaló que, por primera vez, existe una alta probabilidad de que se revierta un conteo rápido de esta empresa encuestadora y la mayoría de escenarios favorezcan a Fujimori.
La proyección dio un 50.3% de votos para Sánchez y 49.7% para Fujimori, con un margen de error de +/- 1.9 puntos porcentuales para ambos aspirantes, un resultado que coincidió con el conteo de Datum, que asignó al candidato de Juntos por el Perú un 50,14% y a la política un 49,86%.
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Fujimori declaró más temprano que hay “mucha esperanza” en el voto emitido en el extranjero y el de las actas observadas ya que “la mayoría son de la capital”, donde su candidatura arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La lideresa de Fuerza Popular insistió en que el margen entre ambos candidatos “es muy ajustado”, motivo por el cual, desde el primer momento, señaló que hay un empate técnico y que lo lógico es esperar los resultados oficiales finales.
En ese sentido, dijo esperar de Sánchez unas declaraciones “más mesuradas”, de las que hizo el pasado domingo con los resultados de las proyecciones de dos encuestas, que lo colocaron en primer lugar con alrededor de un punto porcentual por encima de la candidata de Fuerza Popular.
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