Álvaro Vargas Llosa señala que “aumentan” las chances de victoria de Keiko Fujimori y pide a JP moderar el “triunfalismo”

Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, afirmó este martes que “las probabilidades de una victoria de Keiko Fujimori”, lideresa de Fuerza Popular, “aumentan cada día” luego del balotaje, por lo que pidió a los simpatizantes de Juntos Por el Perú esperar con prudencia los resultados oficiales.
A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sostuvo que la candidata mantiene una actitud adecuada al conservar la prudencia durante el proceso, a diferencia de su adversario, Roberto Sánchez.
Vargas Llosa emitió su pronunciamiento después de que Alfredo Torres, jefe de Ipsos, señalara que, por primera vez, existe una alta probabilidad de que se revierta un conteo rápido de esta empresa encuestadora y la mayoría de escenarios favorezcan a Fujimori.
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“Su rival, que en un primer momento no supo o no quiso ver que el margen de error de los conteos rápidos superaba la distancia que separaba a ambos en ellos, ha moderado ahora su inicial triunfalismo, afortunadamente”, expresó.
“Harían bien sus seguidores en hacer lo mismo y evitar atribuir a manipulaciones oscuras lo que el escrutinio va mostrando e irá mostrando probablemente con más claridad en los días sucesivos a medida que avance el recuento del voto emitido en el exterior y se resuelvan las impugnaciones. No hay nada turbio ni nada que justifique suspicacias hasta ahora”, agregó.
El conteo rápido de Ipsos al 100% registró 50.3% de votos para Sánchez y 49.7% para Fujimori, con un margen de error de +/- 1.9 puntos porcentuales para ambos aspirantes. El resultado coincidió con el conteo de Datum, que asignó al candidato de Juntos por el Perú un 50,14% y a la política un 49,86%.
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Fujimori declaró más temprano que hay “mucha esperanza” en el voto emitido en el extranjero y el de las actas observadas ya que “la mayoría son de la capital”, donde su candidatura arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La lideresa de Fuerza Popular insistió en que el margen entre ambos candidatos “es muy ajustado”, motivo por el cual, desde el primer momento, señaló que hay un empate técnico y que lo lógico es esperar los resultados oficiales finales.
En ese sentido, dijo esperar de Sánchez unas declaraciones “más mesuradas”, de las que hizo el pasado domingo con los resultados de las proyecciones de dos encuestas, que lo colocaron en primer lugar con alrededor de un punto porcentual por encima de la candidata de Fuerza Popular.
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“Sería muy prematuro declarar a un ganador” en este momento, agregó antes de mencionar el hallazgo de cédulas de votación marcadas en Lima y otros sucesos en la surandina región de Puno el día de la segunda vuelta, “incidentes aislados que de ninguna manera han perturbado el proceso”.
Al ser preguntada por la posibilidad de reunirse con el candidato de Juntos por el Perú en los próximos días, respondió que “los puentes de diálogo están totalmente tendidos con Roberto Sánchez y los demás partidos representados en el Congreso”.
Con aproximadamente 1,1 millones de votos aún por contabilizar, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que Sánchez cuenta con el 50,056 % de votos, con 8.910.295 sufragios, mientras que Fujimori obtiene el 49,944 %, con 8.890.401 apoyos.
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De este modo, el candidato de JP tiene una ventaja de 0,112 puntos porcentuales frente a Fujimori, por lo que el último tramo del escrutinio será decisivo para determinar al próximo gobernante del país.
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