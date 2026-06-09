Roberto Sánchez sobre posible vuelco a favor de Keiko Fujimori, según Ipsos: “No son hechos, nosotros nos sentimos ganadores”

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) respondió con cautela ante el posible vuelco a favor de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), planteado por la encuestadora Ipsos, que sugirió un cambio en el conteo rápido inicial

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se refirió este lunes al posible vuelco en el balotaje a favor de su contrincante, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), anunciado por la encuestadora Ipsos, que sugirió la posibilidad de un cambio en el conteo rápido que inicialmente lo mostraba como ganador.

En diálogo con el periodista César Hildebrandt, Sánchez respondió a las declaraciones de Alfredo Torres, jefe de la empresa encuestadora, quien afirmó que es altamente probable que, por primera vez, se revierta un conteo rápido y la mayoría de escenarios favorezcan a Fujimori.

“Hemos analizado todos los escenarios teniendo en cuenta las actas faltantes del extranjero e impugnadas y en casi todos los casos el triunfo sería de Fujimori”, indicó el presidente ejecutivo en Latina, ante lo cual el candidato mantuvo una actitud cautelosa.

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“Las probabilidades son eso, son probabilidades, no son hechos. Estamos igual con la expectativa. Hay todavía un tramo importante que es respetar esa transparencia del voto, el sentido de voto de todos los peruanos en este trayecto”, señaló Sánchez.

Alfredo Torres, jefe de Ipsos, afirmó que es altamente probable una reversión del conteo rápido y la mayoría de escenarios favorecerían a Fujimori

Agregó que en la política peruana “es difícil decir que las cosas no son extrañas” y que “el voto se demuestra también en el campo”.

“Nosotros nos sentimos ganadores en esta segunda porque contra todo pronóstico, (...) aquí estamos. Entonces, confiamos en esa voluntad del voto y uno se expresa en las urnas presentes y vamos con serenidad para luchar por el mismo proceso, este voto legítimo que nos ha puesto y que tiene también su responsabilidad”, sostuvo al añadir que “la recuperación de la democracia y el fin del fujimorismo son una gran esperanza que debe ser defendida”.

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El conteo rápido al 100% para el balotaje registró 50.3% de votos para Sánchez y 49.7% para Fujimori, con un margen de error de +/- 1.9 puntos porcentuales para ambos aspirantes. El resultado coincidió con el conteo de Datum, que asignó al candidato de Juntos por el Perú un 50,14% y a la política un 49,86%.

Al 95.163 % de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez obstiene el 50.118 % de los votos, lo que representa 8,881,791 sufragios, mientras que Fujimori suma el 49.882 %, con 8,840,082 votos. La diferencia entre ambos es 41,709 votos.

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Las apretadas cifras confirman que el resultado de las elecciones se definirá voto a voto, ya que aún quedan por contar 3.042 actas, en su gran mayoría provenientes del extranjero, de las que solo se ha contabilizado el 7,35 %.

Con el 95.163% de actas contabilizadas por la ONPE, Sánchez sumaba 8,881,791 votos (50.118%) y Fujimori 8,840,082 votos (49.882%), una diferencia de 41,709 sufragios

Además, se reportó que hay 1.518 actas pendientes de envío a los jurados electorales especiales (JEE) por tener algún tipo de impugnación u observación, que deberán ser resueltas en primera instancia, tras lo cual muchas de ellas pueden ser remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer una decisión final.

Por su parte, la Cancillería informó que el próximo miércoles concluirá el arribo al país de las actas de votación de los peruanos en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países.

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La jornada del domingo último incluyó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en Europa y Estados Unidos, lo que se ejecutó conforme a la normativa vigente, y el proceso culminó al término del conteo de actas en las sedes consulares.