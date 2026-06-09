Reintegro 5 del Fonavi aún tiene fondos sin cobrar: Consulta si te toca en este link

¿Fuiste fonavista? No olvides que hay un pago actual que se hace en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Atención, fonavista. ¿Revisaste si no te toca el pago del Fonavi del Reintegro 5? El Banco de la Nación aún espera a más de 22 mil exfonavistas para que cobren sus devoluciones de aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda en la década de los 80 y 90.

Como se sabe, para esta devolución se destinó un fondo de S/222 millones 234 mil 70,69, de origen del presupuesto del Estado para 66 mil 644 beneficiarios. Pero de estos solo han cobrado a la fecha 27 mil 780 fonavistas, dejando un fondo aún de S/115 millones 902 mil 453,96 por cobrarse.

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Si eres fonavista puede ser que no presentaste y acreditaste los aportes que hiciste, pero la entidad que te empleó en su momento tal vez sí ha remitido la documentación y te toca ser parte de esta devolución. Para eso revisa en este enlace oficial con tu DNI y llenando el CAPTCHA para corroborar si sí has salido en este pago: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.

Un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Beneficiarios del Reintegro 5

Como se sabe, el Reintegro 5 del Fonavi va a partir de los 67 años de edad y fallecidos que hubieran cumplido los 88 años al 31 de mayo del 2026, registrados en CONADIS, con pensión de invalidez y enfermedad grave y terminal.

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Son 66 mil 644 exfonavistas incluidos en el padrón del Reintegro 5, para el que se destina el monto de S/222 millones 234 mil 70,69, y que tendrán las siguientes características ampliadas, según acordó la Comisión Ad Hoc:

Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes

Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad

Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026

Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS

Los que perciban pensión de invalidez de la ONP

Los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada

Deben tener acreditados pagos que les deban del Fonavi en la Secretaría Técnica.

Así se paga a los beneficiarios del grupo de Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Andina

¿Cuántos faltan cobrar del Reintegro 5?

Datos oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi revelan que se trataría de 27 mil 780 fonavistas que han cobrado su pago como parte del grupo de Reintegro 5, y en total se desembolsaron S/106 millones 331 mil 616,73. Es decir, aún hay 38 mil 864 beneficiarios que no se han acercado a cobrar la devolución.

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Pirmero se debe apuntar que el grupo de pago Reintegro 5 incluye en total a 66 mil 644 beneficiarios. Dentro de estos 49 mil 891 son beneficiarios vivos y 16 mil 753 son fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus herederos.

Así, los fonavistas vivos han podido cobrar desde el pasado 14 de mayo, pero los familiares de los fallecidos recién pudieron acreditarse desde el 21 de mayo, por lo que su pago aún se hará cuando no haya oposición de alguna que considere tener mejor o igual derecho como heredero (para esto esperan 45 días calendario).

Para poder ser parte de la Lista 23 del Fonavi primero deberás tener aportes acreditados. Si cumples esto, y no has recibido una devolución anterior, todo depende del rango de edad y características que conformen el padrón. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

De esta manera, que hay un grupo de beneficiarios que aún no cobran su devolución. Igual, De los 38 mil 864 beneficiarios que no se han acercado a cobrar la devolución, serían igual menos de la mitad, alrededor de 16 mil 753, quienes aún no cobran por los plazos de los herederos.

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Finalmente, habrían 22 mil 111 beneficiarios que podrían cobrar su devolución, pero que no se han acercado aún a las oficinas del Banco de la Nación.