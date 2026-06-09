Reintegro 5 del Fonavi aún tiene fondos sin cobrar: Consulta si te toca en este link

Atención, fonavista. ¿Revisaste si no te toca el pago del Fonavi del Reintegro 5? El Banco de la Nación aún espera a más de 22 mil exfonavistas para que cobren sus devoluciones de aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda en la década de los 80 y 90.
Como se sabe, para esta devolución se destinó un fondo de S/222 millones 234 mil 70,69, de origen del presupuesto del Estado para 66 mil 644 beneficiarios. Pero de estos solo han cobrado a la fecha 27 mil 780 fonavistas, dejando un fondo aún de S/115 millones 902 mil 453,96 por cobrarse.
PUBLICIDAD
Si eres fonavista puede ser que no presentaste y acreditaste los aportes que hiciste, pero la entidad que te empleó en su momento tal vez sí ha remitido la documentación y te toca ser parte de esta devolución. Para eso revisa en este enlace oficial con tu DNI y llenando el CAPTCHA para corroborar si sí has salido en este pago: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.
Beneficiarios del Reintegro 5
Como se sabe, el Reintegro 5 del Fonavi va a partir de los 67 años de edad y fallecidos que hubieran cumplido los 88 años al 31 de mayo del 2026, registrados en CONADIS, con pensión de invalidez y enfermedad grave y terminal.
PUBLICIDAD
Son 66 mil 644 exfonavistas incluidos en el padrón del Reintegro 5, para el que se destina el monto de S/222 millones 234 mil 70,69, y que tendrán las siguientes características ampliadas, según acordó la Comisión Ad Hoc:
- Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes
- Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad
- Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026
- Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS
- Los que perciban pensión de invalidez de la ONP
- Los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada
- Deben tener acreditados pagos que les deban del Fonavi en la Secretaría Técnica.
¿Cuántos faltan cobrar del Reintegro 5?
Datos oficiales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi revelan que se trataría de 27 mil 780 fonavistas que han cobrado su pago como parte del grupo de Reintegro 5, y en total se desembolsaron S/106 millones 331 mil 616,73. Es decir, aún hay 38 mil 864 beneficiarios que no se han acercado a cobrar la devolución.
PUBLICIDAD
Pirmero se debe apuntar que el grupo de pago Reintegro 5 incluye en total a 66 mil 644 beneficiarios. Dentro de estos 49 mil 891 son beneficiarios vivos y 16 mil 753 son fonavistas fallecidos, sobre los que cobran sus herederos.
Así, los fonavistas vivos han podido cobrar desde el pasado 14 de mayo, pero los familiares de los fallecidos recién pudieron acreditarse desde el 21 de mayo, por lo que su pago aún se hará cuando no haya oposición de alguna que considere tener mejor o igual derecho como heredero (para esto esperan 45 días calendario).
De esta manera, que hay un grupo de beneficiarios que aún no cobran su devolución. Igual, De los 38 mil 864 beneficiarios que no se han acercado a cobrar la devolución, serían igual menos de la mitad, alrededor de 16 mil 753, quienes aún no cobran por los plazos de los herederos.
PUBLICIDAD
Finalmente, habrían 22 mil 111 beneficiarios que podrían cobrar su devolución, pero que no se han acercado aún a las oficinas del Banco de la Nación.
Más Noticias
Pedro Gallese reveló charla con Oliver Sonne y Marcos López por el futuro de Perú tras derrota ante España: “Tienen que asumir”
El ‘Pulpo’ hizo un análisis sobre el rendimiento de la ‘bicolor’ y de la conversación que tuvo con ambos defensas. También hizo autocrítica por el tercer gol de la ‘furia roja’
Dólar se desploma y llega a los S/ 3,368 en casas de cambio mientras conteo presidencial se acerca al 100%
Con el mercado atento al avance electoral, las principales plataformas de cambio ajustaron sus cotizaciones mientras la diferencia entre los candidatos se mantiene estrecha con miles de actas aún en proceso, incluyendo las del extranjero
Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA
La jornada inaugural tendrá 24 partidos en total. Conoce todos los detalles del arranque de la cita mundialista
María Pía Copello sobre el estreno de programa de Edson Dávila en América TV: “Ese horario me lo quitaron y se lo dieron a él”
La exconductora de América TV habló del proyecto que anunció y nunca salió al aire, pero ahora estaría siendo reemplazado por el popular ‘Giselo’
¿Dejavú electoral? Panorama del conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es similar al 2021 con Pedro Castillo
Analistas Enrique Castillo y Maite Vizcarra explican los motivos por los que la segunda vuelta de este 2026 parece un reflejo de la anterior
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD