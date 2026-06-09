Perú

Oleaje anómalo persistirá en la costa peruana hasta el 16 de junio, advierte la Marina de Guerra

La Dirección de Hidrografía y Navegación alertó que las condiciones marítimas inusuales continuarán al menos cinco días más, con puertos cerrados y restricciones para pescadores y bañistas a lo largo del litoral nacional

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La Marina de Guerra del Perú (MGP), a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, anunció la extensión del aviso de oleaje anómalo que afecta a gran parte del litoral nacional.

De acuerdo con el vocero de la institución, Álvaro Manrique, las condiciones atmosféricas y oceanográficas que originan el fenómeno se mantendrán activas, por lo que se proyecta que el oleaje irregular continúe hasta el martes 16 de junio. Este pronóstico responde a los análisis realizados sobre las variaciones climáticas y marítimas en la costa peruana.

El fenómeno ya provocó el cierre preventivo de 99 de los 122 puertos registrados en el país, según el último reporte de la Marina. Se trata de una medida adoptada para resguardar la seguridad de embarcaciones y pescadores. Las zonas más afectadas se ubican entre Pisco y Tacna, además de áreas comprendidas entre Salaverry y Tumbes, así como la región centro (donde se encuentran Lima y Callao).

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La intensidad máxima del oleaje se registró entre la noche del domingo 7 y la mañana del lunes 8 de junio, periodo en el que se reportó la desaparición de dos pescadores frente al puerto de Pisco.

Las autoridades marítimas activaron el protocolo SAR y desplegaron medios terrestres y marítimos para la búsqueda de los trabajadores, en coordinación con la Capitanía de Pisco.

Este video es un reportaje noticioso sobre el impacto de un oleaje anómalo. Muestra calles inundadas, vehículos de seguridad, palmeras afectadas por olas grandes, y escombros como rocas en áreas costeras. También incluye a una mujer, identificada por su chaleco del Ministerio del Interior, dando declaraciones. La pantalla inferior indica el cierre temporal de 99 puertos debido a este evento.

Impacto en puertos y comunidades costeras

Las consecuencias del oleaje anómalo han sido evidentes en diversas regiones. En el malecón Grau de Chimbote, las olas superaron el enrocado de protección e inundaron vías cercanas, complicando el tránsito y generando preocupación entre los residentes.

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En La Libertad, el distrito de Víctor Larco Herrera sufrió inundaciones en viviendas y calles, lo que obligó a las autoridades a movilizar maquinaria y personal de emergencia.

El fenómeno también ha afectado la actividad de cientos de pescadores artesanales en la región Ica, quienes permanecen sin poder faenar debido al cierre de puertos.

En el distrito de Tambo de Mora, en Chincha, cerca de 500 trabajadores han visto interrumpida su labor diaria. La fuerza del mar ha arrastrado embarcaciones, ocasionando pérdidas económicas y daños materiales en varios puntos del litoral.

Causas del fenómeno

El origen del oleaje anómalo se atribuye al debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y al fortalecimiento de bajas polares, lo que ha generado vientos intensos y el desplazamiento de olas desde el suroeste hacia el litoral peruano. Los puertos con orientación hacia el suroeste son los más expuestos, mientras que aquellos ubicados hacia el norte o noreste presentan menor vulnerabilidad.

La Marina de Guerra realiza un monitoreo permanente a través de observadores hidrográficos desplegados en toda la costa. El cierre y la reapertura de puertos depende de las evaluaciones técnicas locales, que consideran tanto la ubicación geográfica como la pendiente de cada playa.

La institución reiteró el llamado a los pescadores, bañistas y población costera para que respeten los avisos y restricciones emitidos por las capitanías y se mantengan informados a través de los canales oficiales. Las autoridades no descartan que las medidas preventivas se mantengan mientras persistan las condiciones adversas en el mar peruano.

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