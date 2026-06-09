Oleajes anómalos provoca el cierre de 99 puertos en Perú: alerta por olas de gran magnitud y pescadores afectados

Este video es un reportaje noticioso sobre el impacto de un oleaje anómalo. Muestra calles inundadas, vehículos de seguridad, palmeras afectadas por olas grandes, y escombros como rocas en áreas costeras. También incluye a una mujer, identificada por su chaleco del Ministerio del Interior, dando declaraciones. La pantalla inferior indica el cierre temporal de 99 puertos debido a este evento.

Los oleajes anómalos continúan golpeando con fuerza el litoral peruano y generan serias afectaciones en diversas regiones del país. Desde Áncash hasta La Libertad, el incremento de la intensidad de las olas ha provocado inundaciones, daños en infraestructura costera y la paralización de actividades pesqueras, mientras las autoridades mantienen la alerta y exhortan a la población a mantenerse alejada de las zonas de riesgo.

Uno de los puntos más afectados es el malecón Grau, en Chimbote, donde el fuerte embate del mar hizo que las olas superaran el enrocado de protección e inundaran vías de acceso cercanas. La situación complicó el tránsito de vehículos y peatones, además de generar preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales advirtieron que existen sectores vulnerables expuestos a los efectos del fenómeno y pidieron a la ciudadanía evitar acercarse al borde costero. Según informaron, a nivel nacional ya suman 99 los puertos cerrados debido a las peligrosas condiciones marítimas.

“Desde acá hago un llamado a la población para que por estos días no venga al malecón Grau, que está con este oleaje bastante peligroso. Hay olas de seis a ocho metros que pueden afectar su integridad”, señalaron las autoridades durante una inspección en la zona afectada.

La emergencia también impacta a cientos de pescadores artesanales en la región Ica. En el distrito de Tambo de Mora, en Chincha, cerca de 500 trabajadores permanecen sin poder salir a faenar debido al cierre del puerto, situación que afecta directamente sus ingresos y los de sus familias.

PUBLICIDAD

“Desde el día 29 no podemos realizar nuestra faena de pesca debido a la marea que continúa en el puerto de Tambo de Mora”, manifestó uno de los pescadores perjudicados.

La fuerza del mar no solo ha impedido la actividad pesquera, sino que además arrastró varias embarcaciones que se encontraban en el varadero, ocasionando pérdidas económicas y daños materiales que todavía están siendo evaluados.

En la región La Libertad, el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, también sufrió las consecuencias del avance del mar. Al menos diez viviendas resultaron afectadas y varias calles quedaron inundadas, obligando a las autoridades a desplegar maquinaria pesada y motobombas para reducir el impacto de la emergencia.

PUBLICIDAD

Los vecinos expresaron su preocupación por el riesgo que enfrentan las familias que habitan cerca de la costa. “Aquí hay niños y adultos mayores. Con el movimiento del mar, las casas comienzan a temblar y sacudirse”, relató uno de los residentes.

Otra pobladora cuestionó la efectividad de las medidas de protección implementadas. “Le han puesto un muro de arena, pero vino una ola fuerte y se lo llevó. Desde ayer estamos apoyando a nuestros vecinos porque necesitamos una solución más efectiva”, comentó.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los oleajes anómalos y no descartan que las restricciones en puertos y zonas costeras se mantengan mientras persistan las condiciones adversas en el mar peruano.

PUBLICIDAD

Puertos cerrados

De acuerdo con el reporte de Indeci, hay 98 puertos cerrados y 28 abiertos en la zona costera de Perú. El litoral centro mantiene 48 puertos cerrados, mientras que el norte reporta 38 y el sur 12.

Este informe oficial, actualizado al 9 de junio, detalla el estado de 98 puertos cerrados y 28 abiertos en la zona costera de Perú, monitoreado por el COEN. (Indeci)

Entre los puertos cerrados se encuentran terminales importantes y muelles pesqueros en las capitanías de Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Supe, Huacho, Callao, Pisco, San Juan y Mollendo, lo que impacta significativamente las actividades marítimas y portuarias en la región.