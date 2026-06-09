Perú

Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron juntos en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

La modelo y el influencer venezolano se alojaron juntos en una exclusiva suite presidencial valorizada en aproximadamente 2 mil soles por noche, según confirmó personal del hotel. Su viaje a Cartagena y la actitud que mostraron al regresar a Lima han reforzado los rumores sobre un posible romance

Guardar
Google icon
La pareja fue vista de la mano, compartió habitación y tuvo una llamativa reacción al encontrarse con las cámaras. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras el fin de su relación con Mario Irivarren, Onelia Molina vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, la modelo fue vinculada con el influencer venezolano Kevin Díaz luego de que un seguidor los reconociera durante un viaje a Cartagena, Colombia y compartiera imágenes con la producción de Magaly TV La Firme. A partir de esa información, el programa mostró diversas escenas de ambos juntos en tierras colombianas, alimentando las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Las imágenes difundidas por Magaly Medina no solo mostraron a los exchicos reality recorriendo las calles de la ciudad colombiana, sino que además revelaron nuevos detalles sobre su estadía, información que ha generado aún más preguntas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

PUBLICIDAD

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan una relación amorosa, los indicios son cada vez más evidentes. Desde paseos de la mano hasta un viaje sin otros acompañantes, pasando por el hecho de haberse hospedado en la misma habitación, todo apunta a una cercanía que va mucho más allá de una simple amistad.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Un viaje que no pasó desapercibido

Las cámaras del programa de espectáculos siguieron de cerca los movimientos de Onelia Molina y Kevin Díaz durante su reciente escapada a Cartagena.

Según el informe emitido por el espacio de Magaly Medina, ambos partieron de Lima el pasado 4 de junio y permanecieron varios días en Colombia antes de regresar al Perú el 8 de junio.

PUBLICIDAD

Durante su estadía fueron vistos caminando juntos por distintos puntos turísticos de Cartagena. En algunas imágenes incluso aparecen tomados de la mano, una escena que para muchos terminó de confirmar que entre ellos existe una relación especial. Sin embargo, la sorpresa más grande llegaría después.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

La revelación de la recepción del hotel

Uno de los momentos más comentados del informe ocurrió cuando un reportero de Magaly TV La Firme se comunicó con la recepción del hotel donde se hospedaron los jóvenes. El objetivo era conocer algunos detalles sobre la estadía de la arequipeña y del influencer venezolano.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la conversación telefónica, la recepcionista confirmó que ambos ocuparon la habitación más exclusiva del establecimiento. “¿Es la misma habitación donde estuvo hospedado Onelia y Kevin Díaz?”, preguntó el reportero.

La respuesta no dejó espacio para dudas. “Esa es la suite presidencial. La noche en esa habitación está, con desayuno incluido, en 2 millones 400 la noche, es en pesos colombianos”, respondió la trabajadora del hotel.

La declaración llamó la atención debido al elevado costo del alojamiento. Según detalló el informe, el valor equivale aproximadamente a 2 mil soles por noche, una cifra considerable para cualquier viajero.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Una habitación de lujo

La suite presidencial es la habitación más exclusiva del hotel donde se alojaron durante su estadía en Cartagena. De acuerdo con el reportaje, este tipo de alojamiento suele ser utilizado por celebridades, empresarios o creadores de contenido que buscan comodidad y privacidad.

El programa también señaló que muchos influencers logran acceder a este tipo de hospedajes mediante acuerdos comerciales o canjes publicitarios, aunque no se precisó si ese fue el caso de Onelia Molina y Kevin Díaz.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes dentro del avión

Las evidencias no terminaron en el hotel. El programa también mostró imágenes de ambos dentro del avión que los trasladó de regreso a Lima.

Las cámaras captaron a la pareja compartiendo el vuelo luego de varios días de vacaciones juntos.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

La reacción de Onelia y Kevin al regresar al Perú

Tras aterrizar en Lima, ambos fueron interceptados por las cámaras de Magaly TV La Firme. Era el momento ideal para despejar todas las dudas y confirmar o descartar los rumores que los rodean desde hace varias semanas.

Sin embargo, la reacción de ambos fue mantener absoluto silencio. Ni Onelia Molina ni Kevin Díaz respondieron las preguntas de la prensa sobre su supuesto romance. Aun así, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
Una mujer del hotel habla con Onelia Molina y Kevin Díaz, sentados en un sofá de una suite de lujo con vista nocturna a una bahía iluminada.
Onelia Molina y Kevin Díaz, sentados en un sofá de una suite presidencial en Cartagena, alimentan rumores de romance, confirmados por el personal del hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beso que llamó la atención

Antes de separarse, Kevin Díaz se acercó a Onelia Molina y le dio un afectuoso beso en la mejilla. El gesto fue captado por las cámaras y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del informe.

Posteriormente, la modelo ingresó a su domicilio sin brindar declaraciones. Kevin, por su parte, tampoco confirmó una relación sentimental. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de volver a ser visto junto a Onelia, realizó gestos que fueron interpretados por los reporteros como una respuesta positiva. Aunque evitó hablar directamente, tampoco cerró la puerta a futuras apariciones junto a la exchica reality.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Onelia MolinaKevin DíazMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.584% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.584% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

Tras su regreso de Panamá, la cantante desmintió una supuesta pedida de mano y explicó que prefiere seguir construyendo la relación con calma, antes de hablar de un compromiso formal o planes inmediatos

Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

Gana Diario: resultados del 8 de junio del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Gana Diario: resultados del 8 de junio del último sorteo

¿Qué pasó un 9 de junio en el Perú?: el día que muere Sara Hellen, nació el Atlético Chalaco y el Presbítero Maestro se convirtió en museo

Fútbol, arte, leyenda y política confluyen en el 9 de junio, una de las fechas más cargadas del calendario peruano. Desde la fundación del Club Atlético Chalaco en 1902 hasta la conversión del cementerio Presbítero Maestro en museo en 1999, pasando por el misterio de la “vampira de Pisco”, esta fecha condensa siglos de historia nacional

¿Qué pasó un 9 de junio en el Perú?: el día que muere Sara Hellen, nació el Atlético Chalaco y el Presbítero Maestro se convirtió en museo

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

La conductora explicó que mantiene respeto y buenos deseos hacia el popular ‘Giselo’, pero precisó que su círculo cercano es muy reducido, en una entrevista que volvió a poner su vida profesional bajo la lupa

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.606% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.606% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Roberto Sánchez sobre posible vuelco a favor de Keiko Fujimori, según Ipsos: “No son hechos, nosotros nos sentimos ganadores”

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Resultado de Elecciones podría demorar hasta dos semanas: Más de 1.500 actas en revisión

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

Karla Casós confirma la muerte de su esposo y conmueve con desgarrador mensaje: “El mundo se detuvo con su partida hace un año”

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

Melcochita cuenta que su pareja de 22 años tiene una semana de retraso y deja abierta la idea de ser papá otra vez a los 89

Susy Díaz revela dramática situación de Monique Pardo: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

DEPORTES

Juan Pablo II sumó a Hugo Ancajima, tricampeón con Universitario, como préstamo para el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Juan Pablo II sumó a Hugo Ancajima, tricampeón con Universitario, como préstamo para el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs España 1-3: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Golazo de Jairo Vélez para descuento en Perú vs España en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Programación de la Semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

El increíble autogol de Pedro Gallese para el 3-0 en Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026