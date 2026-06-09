Onelia Molina y Kevin Díaz se hospedaron juntos en exclusiva suite presidencial de Cartagena, pero evitan confirmar romance

La pareja fue vista de la mano, compartió habitación y tuvo una llamativa reacción al encontrarse con las cámaras. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras el fin de su relación con Mario Irivarren, Onelia Molina vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, la modelo fue vinculada con el influencer venezolano Kevin Díaz luego de que un seguidor los reconociera durante un viaje a Cartagena, Colombia y compartiera imágenes con la producción de Magaly TV La Firme. A partir de esa información, el programa mostró diversas escenas de ambos juntos en tierras colombianas, alimentando las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Las imágenes difundidas por Magaly Medina no solo mostraron a los exchicos reality recorriendo las calles de la ciudad colombiana, sino que además revelaron nuevos detalles sobre su estadía, información que ha generado aún más preguntas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

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Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan una relación amorosa, los indicios son cada vez más evidentes. Desde paseos de la mano hasta un viaje sin otros acompañantes, pasando por el hecho de haberse hospedado en la misma habitación, todo apunta a una cercanía que va mucho más allá de una simple amistad.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Un viaje que no pasó desapercibido

Las cámaras del programa de espectáculos siguieron de cerca los movimientos de Onelia Molina y Kevin Díaz durante su reciente escapada a Cartagena.

Según el informe emitido por el espacio de Magaly Medina, ambos partieron de Lima el pasado 4 de junio y permanecieron varios días en Colombia antes de regresar al Perú el 8 de junio.

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Durante su estadía fueron vistos caminando juntos por distintos puntos turísticos de Cartagena. En algunas imágenes incluso aparecen tomados de la mano, una escena que para muchos terminó de confirmar que entre ellos existe una relación especial. Sin embargo, la sorpresa más grande llegaría después.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

La revelación de la recepción del hotel

Uno de los momentos más comentados del informe ocurrió cuando un reportero de Magaly TV La Firme se comunicó con la recepción del hotel donde se hospedaron los jóvenes. El objetivo era conocer algunos detalles sobre la estadía de la arequipeña y del influencer venezolano.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la conversación telefónica, la recepcionista confirmó que ambos ocuparon la habitación más exclusiva del establecimiento. “¿Es la misma habitación donde estuvo hospedado Onelia y Kevin Díaz?”, preguntó el reportero.

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La respuesta no dejó espacio para dudas. “Esa es la suite presidencial. La noche en esa habitación está, con desayuno incluido, en 2 millones 400 la noche, es en pesos colombianos”, respondió la trabajadora del hotel.

La declaración llamó la atención debido al elevado costo del alojamiento. Según detalló el informe, el valor equivale aproximadamente a 2 mil soles por noche, una cifra considerable para cualquier viajero.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Una habitación de lujo

La suite presidencial es la habitación más exclusiva del hotel donde se alojaron durante su estadía en Cartagena. De acuerdo con el reportaje, este tipo de alojamiento suele ser utilizado por celebridades, empresarios o creadores de contenido que buscan comodidad y privacidad.

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El programa también señaló que muchos influencers logran acceder a este tipo de hospedajes mediante acuerdos comerciales o canjes publicitarios, aunque no se precisó si ese fue el caso de Onelia Molina y Kevin Díaz.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes dentro del avión

Las evidencias no terminaron en el hotel. El programa también mostró imágenes de ambos dentro del avión que los trasladó de regreso a Lima.

Las cámaras captaron a la pareja compartiendo el vuelo luego de varios días de vacaciones juntos.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

La reacción de Onelia y Kevin al regresar al Perú

Tras aterrizar en Lima, ambos fueron interceptados por las cámaras de Magaly TV La Firme. Era el momento ideal para despejar todas las dudas y confirmar o descartar los rumores que los rodean desde hace varias semanas.

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Sin embargo, la reacción de ambos fue mantener absoluto silencio. Ni Onelia Molina ni Kevin Díaz respondieron las preguntas de la prensa sobre su supuesto romance. Aun así, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina y Kevin Díaz, sentados en un sofá de una suite presidencial en Cartagena, alimentan rumores de romance, confirmados por el personal del hotel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beso que llamó la atención

Antes de separarse, Kevin Díaz se acercó a Onelia Molina y le dio un afectuoso beso en la mejilla. El gesto fue captado por las cámaras y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del informe.

Posteriormente, la modelo ingresó a su domicilio sin brindar declaraciones. Kevin, por su parte, tampoco confirmó una relación sentimental. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de volver a ser visto junto a Onelia, realizó gestos que fueron interpretados por los reporteros como una respuesta positiva. Aunque evitó hablar directamente, tampoco cerró la puerta a futuras apariciones junto a la exchica reality.

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¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.