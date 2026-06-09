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Kevin Díaz confiesa su amor a Onelia Molina luego de viaje juntos a Colombia: “Me encantas un montón”

El joven venezolano llenó de halagos a la arequipeña luego de exponerse todos los detalles de su escapada juntos el último fin de semana

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La dinámica de los realities peruanos sumó un nuevo capítulo con la reciente confesión de Kevin Díaz hacia Onelia Molina. Tras un viaje compartido a Colombia, el participante optó por dejar de lado la discreción y expresar frente a cámaras lo que siente por la modelo arequipeña. Su declaración se produjo en vivo durante una emisión de “Esto es Guerra”, donde respondió de forma directa a las preguntas sobre el vínculo que mantiene con su compañera.

Ante la audiencia, Díaz relató cómo la cercanía de los días recientes fortaleció su aprecio por Molina. Sincero, reconoció: “Con el pasar del tiempo nos vamos conociendo, y ya que nos vamos conociendo, pues obviamente que la voy queriendo un poco más... Me va gustando un montón, me va gustando más. Increíble chica que es. ¿Estás enamorado de Onelia? Sí, se podría decir que sí”.

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Sus palabras evidenciaron una evolución en la relación, que hasta ese momento solo se había percibido como una amistad entre compañeros de programa.

La confesión no quedó solo en una llamada. Ya en el set, Díaz se tomó un momento para dirigirse directamente a Molina y destacar sus cualidades. “Y si nadie se lo ha dicho, si nadie te ha dicho lo increíble que eres, lo hermosa que eres, lo inteligente que eres, yo te lo digo. Y me encantas un montón, me gustas demasiado”, afirmó ante la mirada de todos, provocando que la modelo simulara un desmayo ante la espontaneidad de la situación.
Kevin Díaz, con atuendo deportivo rojo y verde, sostiene un micrófono y mira a Onelia Molina, quien viste ropa deportiva amarilla y azul, en un set de televisión
Kevin Díaz confiesa sus profundos sentimientos a Onelia Molina durante una transmisión en vivo de "Esto es Guerra", desatando euforia entre los seguidores del programa y confirmando un posible romance.

El episodio dio pie a una serie de especulaciones sobre el posible inicio de una relación, pero Onelia Molina fue clara al descartar que hayan compartido la noche en la misma habitación, como se había sugerido tras la difusión de imágenes de ambos juntos. La modelo precisó que, aunque existe una buena relación, no busca una relación formal en este momento.

“Por ahora no quiero tener ninguna relación seria”, señaló durante el programa. Díaz, por su parte, insistió en que mantendrá la esperanza de conquistarla: “Muy aparte, Katia, yo sé que todo el público y mucha gente que nos ve, nos quiere ver juntos y nos vinculan constantemente. Creo que todo va a su ritmo y momento. Claramente sí, las esperanzas son lo último que se pierde”.

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Molina también aprovechó la oportunidad para reafirmar su postura abierta a nuevas experiencias, sin comprometerse con ninguna relación exclusiva. “Quien quiere celeste que le cueste”, dijo en tono relajado y añadió: “Mis puertas ya no están cerradas, están abiertas para lo que venga, viajes, salir, conocer. Yo soy una persona soltera”.

Kevin Díaz y Onelia Molina sonríen mientras sostienen micrófonos en un set de televisión nocturno, vestidos con ropa deportiva vibrante
Kevin Díaz confiesa su amor a Onelia Molina tras su viaje juntos a Colombia, confirmando el nacimiento de un nuevo romance en el programa "Esto es Guerra".

Kevin Díaz y Onelia Molina se hospedaron en lujoso hotel

La atención mediática se intensificó cuando se conoció que Díaz y Molina no solo viajaron juntos a Cartagena, Colombia, sino que también se habrían hospedado en la suite presidencial de un hotel de lujo.

Según lo reportado por el programa de espectáculos Magaly TV La Firme, una recepcionista del establecimiento confirmó que ambos ocuparon la única suite presidencial disponible. “Esa es la suite presidencial. La noche en esa habitación está, con desayuno incluido, en 2 millones 400 la noche, es en pesos colombianos”, detalló la trabajadora, información que equivale a cerca de 2 mil soles peruanos, según cálculos del medio.

¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.
¿Oficializaron? Onelia Molina y Kevin Díaz fueron captados juntos tras hospedarse en la misma suite de lujo. Captura: Magaly TV La Firme.

A pesar de los rumores y las imágenes que circularon, tanto Díaz como Molina reiteraron en “Esto es Guerra” que no compartieron la habitación durante su estadía. Además de ser captados caminando juntos por el centro de Cartagena, cámaras de seguidores documentaron el regreso de ambos a Lima en el mismo vuelo, el 8 de junio, tras haber partido el día 4.

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