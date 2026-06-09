Perú

Keiko Fujimori espera que el voto extranjero y actas observadas le den la victoria: “Hay mucha esperanza”

Candidata de Fuerza Popular invocó a esperar los resultados oficiales de la ONPE, que por ahora le dan una ligera ventaja a Roberto Sánchez

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo estar esperanzada en que los votos provenientes del extranjero y las miles de actas observadas le den la victoria ante el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

No obstante, Fujimori pidió que se esperen los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que invocó a la mesura.

“De acuerdo al análisis que ha hecho Lucho Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos, sería muy prematuro declarar un ganador. Me corresponde esperar”, declaró la candidata.

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Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters following early results of the runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters following early results of the runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Keiko Fujimori sostuvo que esperar los resultados oficiales es “lo lógico y responsable” porque “el conteo rápido en el caso de Ipsos se hizo con una muestra de aproximadamente mil actas de 92 mil, y en el caso de Datum fue incluso la mitad”. “Debemos esperar y yo saludo que el señor Roberto Sánchez, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más mesuradas”, agregó.

Finalmente, la candidata de Fuerza Popular aseveró que “frente a la votación fragmentada que hemos podido observar, estamos obligados a tener que conversar y buscar consensos”.

Empate técnico

Al 95,848% del escrutinio oficialRoberto Sánchez mantiene una ventaja de apenas 23.171 votos sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, con miles de actas aún pendientes de incorporación al cómputo y el resultado final lejos de resolverse.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con datos actualizados este martes 9 de junio a las 09:36 a.m., contabilizó 88.914 de las 92.766 actas habilitadas a nivel nacional. Con ese universo procesado, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, acumula 8.907.926 votos (50,065% de los votos válidos), mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra 8.884.755 votos (49,935%). La diferencia entre ambos es de 0,130 puntos porcentuales.

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de una banda presidencial. El Palacio de Gobierno de Perú se ve al fondo.
Una ilustración acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de la banda presidencial peruana, con el Palacio de Gobierno de Perú de fondo, simbolizando una confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todavía restan 3.852 actas por incorporar al cómputo: 1.541 están en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 2.311 permanecen pendientes. Ese universo de actas sin contabilizar es matemáticamente suficiente para alterar el resultado, lo que mantiene la elección en un estado de máxima incertidumbre.

Fujimori acortó distancias de forma sostenida durante la madrugada del martes: la brecha llegó a reducirse a 26.344 votos en la actualización de las 07:06 a.m., tras haber estado en 38.143 votos a la 1:28 a.m. El mayor recorte en una sola actualización ocurrió entre las 2:28 a.m. y las 3:25 a.m., cuando la candidata de Fuerza Popular recuperó 9.325 sufragios en un solo reporte. En ese tramo, la diferencia cayó de 38.143 a 28.818 votos.

Los votos en blanco suman 114.535 (0,602% de los emitidos) y los votos nulos alcanzan 1.131.634 (5,944%), sobre un total de 17.938.850 votos válidos computados hasta el momento.

La proclamación oficial del ganador, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), está prevista para mediados de julio de 2026.

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