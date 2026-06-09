Keiko Fujimori espera que el voto extranjero y actas observadas le den la victoria: “Hay mucha esperanza”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo estar esperanzada en que los votos provenientes del extranjero y las miles de actas observadas le den la victoria ante el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.
No obstante, Fujimori pidió que se esperen los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que invocó a la mesura.
“De acuerdo al análisis que ha hecho Lucho Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos, sería muy prematuro declarar un ganador. Me corresponde esperar”, declaró la candidata.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori sostuvo que esperar los resultados oficiales es “lo lógico y responsable” porque “el conteo rápido en el caso de Ipsos se hizo con una muestra de aproximadamente mil actas de 92 mil, y en el caso de Datum fue incluso la mitad”. “Debemos esperar y yo saludo que el señor Roberto Sánchez, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más mesuradas”, agregó.
Finalmente, la candidata de Fuerza Popular aseveró que “frente a la votación fragmentada que hemos podido observar, estamos obligados a tener que conversar y buscar consensos”.
Empate técnico
Al 95,848% del escrutinio oficial, Roberto Sánchez mantiene una ventaja de apenas 23.171 votos sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, con miles de actas aún pendientes de incorporación al cómputo y el resultado final lejos de resolverse.
PUBLICIDAD
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con datos actualizados este martes 9 de junio a las 09:36 a.m., contabilizó 88.914 de las 92.766 actas habilitadas a nivel nacional. Con ese universo procesado, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, acumula 8.907.926 votos (50,065% de los votos válidos), mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra 8.884.755 votos (49,935%). La diferencia entre ambos es de 0,130 puntos porcentuales.
Todavía restan 3.852 actas por incorporar al cómputo: 1.541 están en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 2.311 permanecen pendientes. Ese universo de actas sin contabilizar es matemáticamente suficiente para alterar el resultado, lo que mantiene la elección en un estado de máxima incertidumbre.
PUBLICIDAD
Fujimori acortó distancias de forma sostenida durante la madrugada del martes: la brecha llegó a reducirse a 26.344 votos en la actualización de las 07:06 a.m., tras haber estado en 38.143 votos a la 1:28 a.m. El mayor recorte en una sola actualización ocurrió entre las 2:28 a.m. y las 3:25 a.m., cuando la candidata de Fuerza Popular recuperó 9.325 sufragios en un solo reporte. En ese tramo, la diferencia cayó de 38.143 a 28.818 votos.
Los votos en blanco suman 114.535 (0,602% de los emitidos) y los votos nulos alcanzan 1.131.634 (5,944%), sobre un total de 17.938.850 votos válidos computados hasta el momento.
PUBLICIDAD
La proclamación oficial del ganador, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), está prevista para mediados de julio de 2026.
Más Noticias
Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China
Perú estaría retrocediendo en su ‘cadena de valor’ al exportar materias primas en su gran mayoría, lo que lo haría lo dependiente de vulnerabilidades a shocks de la demanda y contribuiría en contra de su industrialización
Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”
El capitán del cuadro ‘rimense’ se pronunció por la posibilidad de volver a la ‘máquina cementera’ tras ganar la Liga MX. También habló de Mano Menezes y de la derrota de Perú ante España
Olas de hasta cinco metros en Chimbote: en video captan como inunda malecón y sorprende a turistas
El municipio activó brigadas, cintas de peligro y vigilancia permanente tras la inundación del Malecón Grau, mientras piden a vecinos y visitantes alejarse de la ribera ante varios días de riesgo
Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión
Presente en modelos del segmento SUV de Omoda | Jaecoo, el Super Hybrid System (SHS) propone una autonomía combinada de entre 1.000 y 1.300 km
Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”
La conductora defendió a su colega, pero sostuvo que la transición de la televisión al streaming exige adaptación y autenticidad, aspectos que considera clave para el éxito digital
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD