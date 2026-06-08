Más de S/ 3,2 millones en multas para el sector construcción e inmobiliario en lo que va del 2026

Durante el 2025, este rubro también se ubicó en el segundo puesto entre los sectores con más sanciones impuestas por el Indecopi, al registrar 724 infracciones que derivaron en multas por un total de 1.912,86 UIT. Foto: ComexPerú

El sector construcción e inmobiliario figura entre los más observados por las autoridades de protección al consumidor durante el presente año. Según información del Indecopi difundida a través de la plataforma “Mira a quién le compras”, entre enero y lo que va del 2026 se han impuesto 269 sanciones a empresas de este rubro, acumulando multas por 592,84 UIT, equivalentes a más de S/ 3,2 millones.

Las cifras colocan a esta actividad económica en el segundo lugar de los sectores con mayor número de sanciones aplicadas por la entidad. La situación no es nueva, ya que durante el 2025 también ocupó la misma posición en el ranking, con 724 sanciones y multas que sumaron 1.912,86 UIT.

PUBLICIDAD

Sector mantiene alta incidencia de sanciones

De acuerdo con el Indecopi, las medidas sancionadoras se originan por incumplimientos a las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entre las faltas más recurrentes destacan los problemas relacionados con la idoneidad de los servicios ofrecidos, así como la entrega incompleta o insuficiente de información a los compradores.

Estos incumplimientos suelen estar vinculados a la falta de correspondencia entre lo prometido y lo finalmente entregado, una situación que afecta directamente las expectativas de quienes adquieren viviendas, departamentos u otros inmuebles.

¿Qué revisar antes de adquirir un inmueble?

Ante este panorama, la institución recomendó a los consumidores recopilar y verificar toda la información disponible antes de firmar un contrato de compraventa. Entre los aspectos más importantes figuran los antecedentes de la empresa constructora, las autorizaciones de edificación y las características específicas del proyecto inmobiliario.

PUBLICIDAD

Según explicó el Indecopi, las sanciones fueron impuestas por vulneraciones a las normas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: difusión

Asimismo, señaló que una evaluación previa de estos elementos permite tomar decisiones mejor informadas y reduce el riesgo de enfrentar inconvenientes durante el proceso de adquisición de una propiedad.

La importancia de revisar el contrato

El Indecopi recordó que el contrato de compraventa debe contener información esencial relacionada con la operación. Entre ellas se encuentran la identificación de las partes involucradas, la descripción detallada del inmueble, sus características, el monto pactado, la modalidad de pago y las penalidades aplicables.

Además, recomendó verificar el saneamiento físico y legal del predio. La entidad precisó que las condiciones acordadas no pueden ser modificadas unilateralmente por el proveedor sin la aprobación expresa del consumidor.

PUBLICIDAD

Documentación según el tipo de inmueble

Cuando se trata de bienes ya terminados, los compradores deben recibir documentación como la partida registral y los planos correspondientes a las instalaciones del inmueble, incluyendo aquellas de uso común.

En los proyectos que aún se encuentran en desarrollo, corresponde la entrega de documentos como la resolución municipal que autoriza el proyecto de habilitación urbana, el plano de lotización y otros requisitos que permitan acreditar la viabilidad de la obra.

En el caso de inmuebles terminados, los compradores deben recibir la partida registral y los planos de las instalaciones, incluidas las áreas comunes. Foto: DSI Inmobiliario

Derechos después de la entrega

Una vez concretada la compra, el consumidor tiene la facultad de inspeccionar el inmueble y dejar constancia escrita de su conformidad o desacuerdo respecto de las condiciones en las que recibe la propiedad.

PUBLICIDAD

Este registro resulta relevante porque puede utilizarse posteriormente como evidencia en caso de que surjan observaciones, desperfectos o controversias que den lugar a un reclamo o a una denuncia administrativa.

Canales para presentar reclamos

Si el comprador detecta alguna irregularidad o no está conforme con el servicio recibido, el primer paso es solicitar el Libro de Reclamaciones de la empresa responsable.

También tiene la posibilidad de acudir al servicio Reclama Virtual del Indecopi, a la Defensoría del Cliente Inmobiliario o al sistema de Arbitraje de Consumo. De igual forma, puede iniciar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos de la entidad para que el caso sea evaluado.

PUBLICIDAD